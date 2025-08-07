You are Here
প্রিয় অ্যাবি: একাকীত্ব মা এবং তার ছেলেদের জন্য একটি সাধারণ থিম

07 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট হয়েছে 56 মিনিট আগে2 মিনিট পড়া

একজন মহিলা ভাবেন যে তিনি এবং তার ছেলেরা অর্থবহ বন্ধুত্ব খুঁজে পেতে লড়াই করছেন।
একজন মহিলা ভাবেন যে তিনি এবং তার ছেলেরা অর্থবহ বন্ধুত্ব খুঁজে পেতে লড়াই করছেন।

প্রিয় অ্যাবি: আমি 20 বছর ধরে এমন এক ব্যক্তির সাথে বিবাহিত ছিলাম যিনি আস্তে আস্তে আমাকে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন যতক্ষণ না আমার উপর নির্ভর করার মতো কেউ নেই। এখন 49 এবং তালাকপ্রাপ্ত, আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়াই আছি। গত দুই বছর ধরে, আমি সক্রিয়ভাবে সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি গির্জার কাছে যাই এবং স্বেচ্ছাসেবক, অন্যান্য উদ্যানপালকদের সাথে দেখা করতে, স্থানীয় লাইব্রেরিতে ইভেন্টগুলিতে অংশ নিতে, কৃষকদের সাথে বিক্রেতাদের সাথে চ্যাট করতে কমিউনিটি গার্ডেনে একটি প্লট ভাড়া করি বাজার এবং আমার সমস্ত প্রতিবেশীদের নাম দিয়ে জানুন। মানুষ বন্ধুত্বপূর্ণ, এবং আমি ভাল পছন্দ হয়েছে, তবে আমি প্রতি শুক্রবার রাতে এখনও একা আছি।

দেখে মনে হচ্ছে আমার সাথে দেখা প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত বা নতুন বন্ধুর জন্য জায়গা তৈরি করার জন্য তাদের নিজের জীবনে জড়িয়ে রয়েছে। যদি এটি কেবল আমার সাথে ঘটেছিল, আমি আমার বয়স বা জীবনের মঞ্চ পর্যন্ত এটি চক করুন। তবে আমার ছেলেরা, যারা 18 এবং 20 বছর বয়সী, তারাও অর্থবহ বন্ধুত্ব খুঁজে পেতে লড়াই করছে। পৃথিবী এখন কি ঠিক তাই? কোথায় আছে সব বন্ধুত্ব গেল? – দক্ষিণ ক্যারোলিনায় বন্ধুহীন

প্রিয় বন্ধু: মনে রাখবেন যে বন্ধুত্বগুলি সাধারণত সময় এবং সাধারণ আগ্রহের সাথে নির্মিত হয়। আপনি কি এই গির্জার বা উদ্যানের পরিচিতদের কোনও উইকএন্ডের রাতে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করেছেন? আপনি কি আপনার ধর্মীয় উপদেষ্টার সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন? যদি আপনি না, এটা আমি কি সুপারিশ করব।

আপনার পুত্রদের এবং তাদের সামাজিকীকরণের সমস্যা হিসাবে, ধরে নিই যে তারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা পরামর্শ দেয় যে তারা ক্যাম্পাসে ক্রীড়া বা বিশেষ আগ্রহী ক্লাবগুলিতে সক্রিয় হয়ে উঠবে। যদি এটি ব্যর্থ হয় তবে তাদের কোনও পরামর্শদাতার সাথে কথা বলা উচিত এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত যে তারা কীভাবে নিজেকে আরও ভাল ছাত্রদের সংহত করতে পারে।

প্রিয় অ্যাবি: যখনই আমার সঙ্গী এবং আমি কাজগুলি বা কাজগুলি ভাগ করি, তিনি কখনই আমাদের প্রত্যেকে প্রকল্পে কতটা সময় এবং প্রচেষ্টা রাখি সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে ব্যর্থ হন না। তিনি এই জাতীয় কথা বলেছেন, “আপনি বলেছিলেন এটি কেবল এক ঘন্টা হবে, তবে আপনি দেড় ঘন্টা সময় নিয়েছিলেন,” বা, “আপনি বলেছিলেন যে আপনি পাঁচ মিনিট সময় নেবেন বিরতি এবং আপনি আধা ঘন্টা নিয়েছিলেন। ” আমি যখন প্রতিক্রিয়া জানাই, তিনি জবাব দেন, “আমি এটি সম্পর্কে অভিযোগ করছি না। আমি শুধু তোমাকে বলছি। ” আমি যখন বিরক্ত হই, তখন তিনি আমাকে “প্রতিরক্ষামূলক হওয়ার” অভিযোগ করেন বা বলেছিলেন যে তিনি “আমি তার সাথে কীভাবে আচরণ করছি তা পছন্দ করেন না কারণ তিনি আমার সাথে সেভাবে আচরণ করেন না।”

আপনি কেন ভাবেন যে তিনি অনুভব করছেন এটা ঠিক আছে আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য এবং তারপরে আমাকে বলুন “এটা কোনও বড় বিষয় নয় “বা তিনি “শুধু একটি পর্যবেক্ষণ করা”? আমার সম্পর্কে তার মূল্যায়নের প্রতি আমি কীভাবে সাড়া দেব? – ইলিনয়ে আমার সেরাটা করছেন

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

প্রিয় করছেন: আমার মঙ্গল। এটি প্রায় মনে হয় আপনার সঙ্গী কখনই তার স্টপওয়াচ ছাড়া বাড়ি ছেড়ে যায় না। পরের বার যখন তিনি এটি করেন, আপনার প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, “এটাই। এখন আমি একটি পর্যবেক্ষণ করা। কি তুমি করছি একটি বড় চুক্তি। এটা প্যাসিভ-আক্রমণাত্মক। আমাদের এখন দম্পতিদের কাউন্সেলিং দরকার কারণ এটি আমাদের সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে। ” তারপরে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচী করুন এবং, যদি আপনার সঙ্গী আপনার সাথে যেতে অস্বীকার করে তবে একা যান, কারণ আপনি যখন করেন, আপনি অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করবেন।

প্রিয় অ্যাবি লিখেছেন অ্যাবিগাইল ভ্যান বুউরেন, এটি জিন ফিলিপস নামেও পরিচিত এবং এটি তাঁর মা পলিন ফিলিপস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় অ্যাবির সাথে যোগাযোগ করুন Dearabby.com বা পিও বক্স 69440, লস অ্যাঞ্জেলেস, সিএ 90069।

