প্রিয় অ্যাবি: নার্স নতুন সহকর্মীদের কাছ থেকে একটি মরিচ শুভেচ্ছা পান

নিবন্ধ সামগ্রী
পর্যালোচনা এবং সুপারিশগুলি নিরপেক্ষ এবং পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয়। পোস্টমিডিয়া এই পৃষ্ঠায় লিঙ্কগুলির মাধ্যমে করা ক্রয়গুলি থেকে একটি অনুমোদিত কমিশন অর্জন করতে পারে।
প্রিয় অ্যাবি: আমি 11 বছর ধরে নিবন্ধিত নার্স। আমি হাসপাতালের মেঝে নার্সিং এবং ক্লিনিক নার্সিংয়ে অভিজ্ঞ, এবং আমি সর্বদা আমার ক্ষেত্রে ভালভাবে বিবেচিত হয়েছি। আমার সহকর্মীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গঠনে আমার কখনও সমস্যা হয়নি।
নিবন্ধ সামগ্রী
আমি সম্প্রতি একটি নতুন ইউনিটে চলে এসেছি। যদিও আমার অভ্যস্ত ছিল তার চেয়ে ওয়ার্কফ্লোটি কিছুটা আলাদা, আমি দ্রুত ধরা পড়েছি এবং কাজটি ভালভাবে করার আমার দক্ষতায় আত্মবিশ্বাসী বোধ করেছি। আমার সমস্যাটি হ’ল, নার্সদের কেউই আমাকে পছন্দ বা সম্মান করে বলে মনে হয় না। তারা কীভাবে কাজ করে তার বিপরীতে আমি যেভাবে কাজ করি তাতে তুচ্ছ পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করার জন্য তারা প্রতিটি সুযোগ নেয়। এটি আসলে কী নেমে আসে তা হ’ল তাদের পছন্দ বনাম আসল প্রোটোকল। আমি প্রতিদিন কথোপকথনে জড়িত থাকার জন্য চেষ্টা করি, তাদের আরও ভালভাবে জানতে এবং তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি সহায়ক এবং সম্মানজনক কাজের সম্পর্ক তৈরি করি। আমার প্রচেষ্টা সামান্য বা কোনও প্রতিদান সহ পূরণ করা হয়।
নিবন্ধ সামগ্রী
আমি যে ধরণের কাজ করছি তা আমি পছন্দ করি। সময়গুলি দুর্দান্ত, এবং আমার কাছে দুর্দান্ত নার্সিং কেয়ার সরবরাহ করার এবং আমার রোগীদের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে কাজ করার সময় রয়েছে। যাইহোক, আমি সবসময় বলেছি যে আমি বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ কাজ করতে পারি তবে আমার সহকর্মীদের সাথে যদি আমার দুর্দান্ত সম্পর্ক থাকে তবে এটি কাজটি আরও উপভোগ্য করে তুলবে। আমি এখন মনে করি সবচেয়ে খারাপ সহকর্মীদের সাথে আমার সেরা কাজ আছে। আমি বাড়িতে গিয়ে একাধিকবার হতাশ হয়ে পড়েছি যে আমি গ্রহণযোগ্য নই। আমি কি ছেড়ে চলে যাব? যদি তা না হয় তবে আমি কীভাবে এটি আরও ভাল করতে পারি? – আরকানসাসে হতাশ
নিবন্ধ সামগ্রী
প্রিয় হতাশ: আপনার সহকর্মীদের সহ জড়িত প্রত্যেকের পক্ষে পরিবর্তন কঠিন হতে পারে। আপনি নতুন হওয়ায়, এগিয়ে যাবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটি আরও কিছুটা সময় দিন। যদি জিনিসগুলি উন্নতি না করে তবে আপনার সুপারভাইজারের সাথে আপনার বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিগুলি নিয়ে আলোচনা করুন যাতে আপনি যে হিমশীতল অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা আপনার কর্মক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে না তা নিশ্চিত করার জন্য। তারপরে অন্য একটি কাজ সন্ধান করুন।
প্রস্তাবিত ভিডিও
প্রিয় অ্যাবি: আমি তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক ভাইবোনদের মধ্যে একজন। আমার ভাই ও বোন উভয়েরই সন্তান রয়েছে; আমি না। আমি আমার ভাগ্নি এবং ভাগ্নে পছন্দ করি এবং সর্বদা জন্মদিন এবং ক্রিসমাস উপহার সরবরাহ করেছি, পাশাপাশি তাদের স্নাতক বা অন্যান্য বিশেষ ইভেন্টের জন্য অর্থ পাঠিয়েছি।
আমার ভাইবোনরা বলছেন যে তারা আর আমাদের তিনজনের মধ্যে উপহার বিনিময় করতে এবং কেবল বাচ্চাদের দিকে মনোনিবেশ করতে চায় না। আমি তাদের জন্য উপহারের জন্য বছরে কয়েকশো ডলার ব্যয় করি এবং বিনিময়ে কোনও উপহার পাই না। আমি জানি যে যখন কোনও উপহার দেওয়া হয়, তার বিনিময়ে একটি পাওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত নয়, তবে আমি মনে করি আমার জন্মদিন এবং ক্রিসমাসের জন্য একটি টোকেন উপহার অযৌক্তিক হবে না। আমি একটি রেস্তোঁরায় 20 ডলার উপহার কার্ড পেয়ে শিহরিত হব। আমি কি অযৌক্তিক হচ্ছি? – মিড ওয়েস্টে প্রেমময় চাচা
প্রিয় চাচা: সম্ভবত। আপনি যা লিখেছেন তা থেকে, আমি মনে করি না আপনি “অনুরোধ” ছাড়া কিছু পাবেন। আপনি যা পান না তা নিয়ে বাস করার পরিবর্তে, তারা আপনাকে যে মনোযোগ এবং স্নেহ দেয় তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন এবং আপনি কম বঞ্চিত বোধ করতে পারেন।
প্রিয় অ্যাবি লিখেছেন অ্যাবিগাইল ভ্যান বুউরেন, এটি জিন ফিলিপস নামেও পরিচিত এবং এটি তাঁর মা পলিন ফিলিপস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় অ্যাবির সাথে যোগাযোগ করুন Dearabby.com বা পিও বক্স 69440, লস অ্যাঞ্জেলেস, সিএ 90069।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন