প্রিয় অ্যাবি: ভাইয়ের অনেক ভাল কাজ তার বোনদের দ্বারা শাস্তি পেয়েছে
প্রিয় অ্যাবি: ভাইয়ের অনেক ভাল কাজ তার বোনদের দ্বারা শাস্তি পেয়েছে

17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 44 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে2 মিনিট পড়া

একজন লোক ভেবেছিল যে সে তার বাড়িতে অন্ধ ইনস্টল করার সময় সে তার বোনকে অনুগ্রহ করছে।
একজন লোক ভেবেছিল যে সে তার বাড়িতে অন্ধ ইনস্টল করার সময় সে তার বোনকে অনুগ্রহ করছে। স্টক ফটো দ্বারা ছবি /গেটি ইমেজ

প্রিয় অ্যাবি: আমি একজন 67 বছর বয়সী মানুষ যার দুই বোন রয়েছে। সম্প্রতি, আমি আমার ছোট বোন “মিতজির” বাড়িতে ছিলাম, কিছু অন্ধ ইনস্টল করছিলাম। সেখানে থাকাকালীন আমি আমার বান্ধবীর কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছি। (গত বছর আমার স্ত্রী পাস করার পরে আমরা নয় মাস একসাথে ছিলাম)) আমার বান্ধবী এবং আমি আমার বড় বোন “ক্যারোলিন”, গত বছর orrow ণ গ্রহণের বিষয় সহ অর্থ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

কিছু দিন পরে, ক্যারলিন আমাকে ডেকেছিলেন, বিরক্ত হয়ে যে আমি আমার বান্ধবীর সাথে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। (দেখা যাচ্ছে যে আমি সেখানে থাকাকালীন মিতজি তার রিং ক্যামেরাগুলিতে কথোপকথনটি রেকর্ড করেছিলেন)) এখন, উভয় বোন আমার উপর ক্ষিপ্ত। এই সমস্ত শুরু হয়েছিল যখন আমি মিতজিকে বলেছিলাম যে তার প্রাক্তন স্বামীর সাথে জড়িত হওয়া যিনি তার বছর আগে মৌখিক এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছিলেন তার ভুল ছিল। তাকে ঘরোয়া সহিংসতার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অন্যান্য অপরাধ করার জন্য কিছুক্ষণ কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল।

সেই রেকর্ডিংটি ভাগ করে নেওয়ার আমার অনুমতি ছিল না মিতজির আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। তিনি কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী ছিলেন না। এখন, আমার বান্ধবী উদ্বিগ্ন কারণ তিনি আমার বোনদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষায় ছিলেন এবং এখন মনে করেন না ক্যারোলিন তাকে ছেড়ে দেবে। কোন পরামর্শ? -নিউ ইয়র্কে নাটক ভরা

প্রিয় নাটক ভরা: কেবল এটি: মনে রাখবেন আপনি যদি এর কোনওটিই ঘটত না ছিল না বোন মিতজির অন্ধদের ইনস্টল করে একটি অনুগ্রহ সম্পন্ন করেছেন। আপনি যদি গোপনীয়তার শপথ না করেন তবে আপনার কোনও কারণ নেই না করা উচিত আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনি বোন ক্যারলিনকে যে loan ণ দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদি তারা আপনাকে দেওয়া চালিয়ে যায় একটি কঠিন সময়তাদের সতর্ক করুন যে তারা যদি না উভয়ই আপনার গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাইছেন, আপনি তাদের হয়ে গেছেন হ্যান্ডিম্যান এবং মানি লেন্ডার। আপনার এও পরিষ্কার করা উচিত যে, সর্বনিম্ন, আপনি তাদের আপনার গার্লফ্রেন্ডকে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করবেন বলে আশা করছেন।

প্রিয় অ্যাবি: আমি একটি 4 বছরের কন্যার একক মায়ের সাথে পরিচিত। মা হতাশাগ্রস্থ এবং একটি সার্কেডিয়ান ছন্দ ব্যাধিতে ভুগছেন। তারা না সকাল 4 থেকে 6 অবধি বিছানায় যান এবং বিকেলে 2 বা 3 অবধি ঘুমান। তাদের ঘুমের সময়সূচির কারণে, সন্তানের জন্য কোনও দিনের ক্রিয়াকলাপ নেই। শীতকালে, ছোট্ট মেয়েটি প্রতিদিন কেবল এক ঘন্টা বা দু’বার সূর্যের আলো দেখেছিল।

মা না ঘুমের সময়সূচির কারণে তার মেয়ে প্রি -স্কুলে যোগ দিতে চান। এটি তার মেয়ের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে। তার সার্কেডিয়ান ছন্দ হবে সিঙ্কের বাইরে যখন সে স্কুলে যায়। এটি কি অবহেলা হিসাবে বিবেচিত? বাবা আমার বন্ধু, এবং তিনি সম্মত হন যে এটি একটি সমস্যা। আপনি কি পরামর্শ দিতে পারেন? – ওহিওতে বাইস্ট্যান্ডার

প্রিয় বাইস্ট্যান্ডার: হ্যাঁ, এটি অবহেলা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই শিশুটি শিশুরা সাধারণত যে কোনও সামাজিক বা বৌদ্ধিক উদ্দীপনা পায়নি। পিতাকে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, নিজেকে দৃ sert ়ভাবে চাপ দিন এবং যদি এটা সম্ভব, সাহায্যের জন্য দাদা -দাদিদের সমাবেশ করুন। সার্কেডিয়ান ছন্দ ব্যাধি এবং হতাশার উভয়ের জন্যই চিকিত্সা সহায়তা রয়েছে এবং মাকে অনুরোধ করা উচিত চেষ্টা করে দেখুনযদি তার নিজের স্বার্থে না হয় তবে তার মেয়ের জন্য।

প্রিয় অ্যাবি লিখেছেন অ্যাবিগাইল ভ্যান বুউরেন, এটি জিন ফিলিপস নামেও পরিচিত এবং এটি তাঁর মা পলিন ফিলিপস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় অ্যাবির সাথে যোগাযোগ করুন Dearabby.com বা পিও বক্স 69440, লস অ্যাঞ্জেলেস, সিএ 90069।

