প্রিয় অ্যাবি: মাকে কল করার প্রতিদিনের রুটিন পাতলা হয়ে গেছে

প্রিয় অ্যাবি: আমি দুজনের একজন 54 বছর বয়সী মা, একজন স্ত্রী এবং একজন পূর্ণকালীন শিক্ষক। আমার দিনগুলি দীর্ঘ, ব্যস্ত এবং সাধারণত অবিচ্ছিন্ন। প্রতি সন্ধ্যায়, আমি আমার 84 বছর বয়সী মাকে ফোন করব বলে আশা করা হচ্ছে, যিনি কয়েকটা রাজ্যের দূরে থাকেন। আমি অবশ্যই তার সমস্ত গল্প, রেটিং এবং গসিপকে ধৈর্য সহকারে শুনছি।
যদি, কোনও কারণে, আমি ঘুমিয়ে পড়তে বা কল করতে ভুলে যাই, এটা যেন আমার মুখটি দুধের কার্টনে প্লাস্টার করা হবে। পাঠ্য এবং ইমেলগুলি শুরু হয়, পাশাপাশি আমার স্বামী এবং কখনও কখনও এমনকি আমার বাচ্চাদের কাছে কল এবং পাঠ্য।
অ্যাবি, আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে এটি আমাকে বিরক্ত ও হতাশ করে ফেলেছে, কেবল বরখাস্ত করার জন্য, “ভাল অনুমান করুন আজ এক্স কি বলেছেন?” বা, “আমি কি আপনাকে বলেছিলাম যে আর জে কে বলেছিল?” (হ্যাঁ, আপনি ইতিমধ্যে দু’বার ইতিমধ্যে করেছেন)। আমি কি আমার জিহ্বাকে কামড়াতে পারি বা আরও ভাল সময়সূচীর প্রতি জোর দেওয়া উচিত যা আশাবাদী পারস্পরিক উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হবে? এটা যখন বাধ্য করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একতরফা হয় তখন অর্থবহ কথোপকথনে জড়িত হওয়া কঠিন। – নিউ ইয়র্কে বোঝা
প্রিয় বোঝা: আপনার মা প্রতিষ্ঠিত সময়সূচীটি কমাতে আপনার ক্ষমতার মধ্যে। যাইহোক, এটি করার জন্য তার সাথে কথোপকথন প্রয়োজন যা আপনার উভয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক নাও হতে পারে। তাকে বলুন আপনি তাকে সপ্তাহে একবার (বা দু’বার) কল করবেন, কারণ প্রতিদিন কথা বলা না আপনার জন্য কাজ। তাকে বলুন যে তিনি যদি গসিপ করতে চান তবে আপনি প্রতিদিনের ভিত্তিতে শোনার দাবি না করে তার সমসাময়িকদের সাথে এটি করা উচিত।
তিনি যে এই জন্য প্রস্তুত থাকুন না এটি পছন্দ করতে যাচ্ছি। যদি তিনি আপনার স্বামী বা বাচ্চাদের অভিযোগ করার জন্য আহ্বান জানান, তবে তাদের দয়া করে আপনি ভাল আছেন তা পুনরায় উল্লেখ করতে বলুন তবে আপনি কথা বলতে খুব ব্যস্ত, এবং সম্মত সময়ে আপনার কলগুলি আশা করা উচিত।
পিএস যদি তার স্মৃতি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে তার ডাক্তার দ্বারা তার মূল্যায়ন করা উচিত।
প্রিয় অ্যাবি: আমার স্বামীর সেরা বন্ধু, “হার্ব,” (ওরফে “মিঃ সস্তারো”) তৃতীয়বারের মতো বিয়ে করছে। তিনি বিয়ের পরিকল্পনা এবং উপস্থিতদের তাদের খাবারের জন্য অর্থ প্রদানের পরামর্শ দেওয়া। আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম যে হার্ব আবার ব্যর্থতার জন্য নিজেকে সেট আপ করছে। (উল্লেখ করার মতো নয় তিনি তার আছে বাগদত্তা তিনি তাঁর অন্য দুই স্ত্রীর সাথে যেমন করেছিলেন তেমন একটি প্রিনআপে স্বাক্ষর করুন)) আমি নিজের পাশে কেবল এটি সম্পর্কে চিন্তা করা। অংশগ্রহণকারীদেরও ব্যয়ও রয়েছে এবং তার কী হবে বাগদত্তা লোকেরা যখন তাদের অনুশোচনা পাঠায় বা ভাবুন না একটি উপহার আন?
আমি এই ব্যক্তিকে বিবাহের শিষ্টাচারে শিক্ষিত না করার জন্য আমার স্বামীর পরামর্শকে ওভাররাইড করতে প্রস্তুত। অন্যথায়, হার্ব একটি সুপার লোক, খুব সুন্দর এবং সু-পরিচালিত। আমি একটি সত্য জন্য জানুন যে তার সস্তাতা তার দ্বিতীয় বিবাহ এবং একটি ধ্বংস করে পরবর্তী সম্পর্ক। দু’জন মহিলা ঝড় তোলার আগে আমার কাছে এ সম্পর্কে প্রচুর অভিযোগ করেছিলেন। আমার কি ভেষজ শিক্ষিত করা উচিত? – প্রাচীরের উপর লেখা দেখে
প্রিয় “দেখেন”: আপনি ভেষজ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে তিনি কী করছেন না তিনি অজ্ঞতার বাইরে করছেন। আপনি যদি সহায়ক হতে চান তবে চুপচাপ তার পরামর্শ দিন বাগদত্তা যে যখন তিনি তাকে প্রিনআপ ডকুমেন্টটি হস্তান্তর করেন, ভবিষ্যতে কোনও আশ্চর্যতা এড়াতে তিনি তার নিজের আইনজীবী দ্বারা এটি পর্যালোচনা করেছেন (বা তিনি তাকে তার নিজের একটি হস্তান্তর করতে পারেন)।
প্রিয় অ্যাবি লিখেছেন অ্যাবিগাইল ভ্যান বুউরেন, এটি জিন ফিলিপস নামেও পরিচিত এবং এটি তাঁর মা পলিন ফিলিপস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় অ্যাবির সাথে যোগাযোগ করুন Dearabby.com বা পিও বক্স 69440, লস অ্যাঞ্জেলেস, সিএ 90069।
