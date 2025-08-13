প্রিয় অ্যাবি: স্বামীর আড়ম্বরপূর্ণ নতুন অভ্যাসটি স্ত্রীকে প্রস্থান করার দিকে নজর রেখেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
প্রিয় অ্যাবি: আমার স্বামী পরের মাসে 70 হতে চলেছে। তিনি ভাল শারীরিক আকারে রয়েছেন তবে প্রতিদিন গাঁজা ধূমপান করেছেন। তিনি বলেন যে তিনি আসক্ত। আমি তাকে বলেছি যে আমি কতটা ঘৃণা করি যে সে ডোপ ব্যবহার করে। সে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে যায় এবং তারপরে এটিতে ফিরে যায়।
আমরা প্রায় 50 বছর বিয়ে করেছি। আমি হতাশ হবে ফাইলিং বিবাহবিচ্ছেদের জন্য, তবে আমি ভাবতে শুরু করছি এটা আমার এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় যা ক্রমবর্ধমান হতাশায় পরিণত হয়েছে। তাঁর ডাক্তার তাকে এটি বলেছেন সম্ভবত না তাকে মেরে ফেলুন। সিরিয়াসলি? কি আপনার পরামর্শ, অ্যাবি? – অ্যারিজোনায় পোথহেডের স্ত্রী
প্রিয় স্ত্রী: আপনি কেন আপনার বিবাহ থেকে বেরিয়ে যেতে চান এমন অন্যান্য কারণ না থাকলে, সম্ভবত আপনি হালকা করা উচিত। কিছু লোক শিথিল করতে বা উত্তেজনা, হতাশা বা এমনকি একঘেয়েমি উপশম করতে গাঁজা ধূমপান করে। আপনি কি জানেন যে আপনার স্বামী কেন এটি প্রতিদিনের ভিত্তিতে করেন এবং কেন আপনি বিবাহবিচ্ছেদের কথা বিবেচনা করছেন তা কেন আপনি বিরক্ত করছেন? অ্যাটর্নির সাথে কথা বলার আগে আপনি সম্ভবত সুবিধা কিছু অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য কয়েকটি নার-আননের সভায় অংশ নেওয়া থেকে। তারা আপনার কম্পিউটারের মতো NAR-anon.org এ কাছাকাছি।
প্রিয় অ্যাবি: আমি সম্প্রতি একটি নতুন বাড়ি কিনেছি। আমি ডাউনসাইজিং করছিলাম কারণ আমার মা মারা গেছেন এবং আমার মেয়েটি কলেজের বাইরে চলে গেছে। আমি আমার সেরা বন্ধু এবং তার ছেলেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। জুনিয়র হাই থেকে আমরা সেরা বন্ধু হয়েছি এবং আমি তাকে খুব ভালবাসি।
আমি আসলে আমার নতুন আসবাবগুলি ওজন বিবেচনার সাথে একটি ফ্যাক্টর হিসাবে কিনেছি কারণ তার এবং তার ছেলের ওজন প্রায় এক হাজার পাউন্ডের সাথে মিলিত হয়েছে। তারা বসার সাথে সাথে আমার বন্ধু অতীতে অন্য লোকের আসবাব ভেঙে ফেলার বিষয়ে কৌতুক করেছিল। তারপরে তারা আমার সোফায় বসার সাথে সাথে একটি শ্রুতিমধুর “ক্র্যাক” ছিল। তিনি কেবল আমার দিকে তাকিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।
অ্যাবি, আমি জানি বন্ধুত্ব একটি পালঙ্কের চেয়ে বেশি মূল্যবান, তবে তিনি তার পরিবারের আরও অনেক কিছু দেখার জন্য আনতে চান। আমি সহজভাবে পারি না প্রতি কয়েক মাসে একটি 900 ডলার পালঙ্ক কিনতে সামর্থ্য। আপনি দয়া করে সাহায্য করতে পারেন? – দ্বিধায় হোস্টেস
প্রিয় হোস্টেস:: আপনার বন্ধুকে আপনার নতুন সোফা মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল। যে তিনি তাদের ওজনের বোঝার নিচে কাঠের ফাটল শুনেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কিছুই আমার কাছে ভলিউম বলে না। ভবিষ্যতে, তার বাড়িতে তাকে দেখা করুন, তবে তাকে আবার আপনার বাড়িতে দেখার জন্য বা আত্মীয়দের আনতে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিরত থাকুন।
প্রিয় অ্যাবি: আমার স্বামী এবং আমার প্রতিবেশী আছে আমরা বন্ধু হতে আগ্রহী নই। আমরা একটি ধর্মীয় পরিবার এবং God শ্বরের প্রতি বিশ্বাস করি। তাদের জীবন্ত মধ্যে একটি কালো মেষের মাথা ঝুলছে ঘর, যদি আপনি আমার ড্রিফট ধরুন। তারা তাদের বাড়িতে ইভেন্টগুলিতে বা তাদের সাথে সময় কাটাতে আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে থাকে এবং আমরা না কাউকে রাগান্বিত না করে বিনীতভাবে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে তা জানুন। আমরা কীভাবে আমাদের দূরত্ব রাখি? – নিউ ইয়র্কে দূরে থাকা
প্রিয় দূরে থাকা: আপনি এবং আপনার স্বামী কি তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন? যদি এটা কেস, “অন্যান্য পরিকল্পনা” রেখে সমর্থন শুরু করুন। তবে, যদি তারা না ইঙ্গিতটি নিন, তাদের আপনার সম্প্রদায় থেকে তাদের ধর্মীয় ট্র্যাক্টগুলি প্রেরণ শুরু করুন এবং তারা সালফারের এক পাফে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।
প্রিয় অ্যাবি লিখেছেন অ্যাবিগাইল ভ্যান বুউরেন, এটি জিন ফিলিপস নামেও পরিচিত এবং এটি তাঁর মা পলিন ফিলিপস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রিয় অ্যাবির সাথে যোগাযোগ করুন Dearabby.com বা পিও বক্স 69440, লস অ্যাঞ্জেলেস, সিএ 90069।
