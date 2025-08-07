প্রিয় ইরানি গাড়ি নির্মাতা মহাকাশযানের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁর ধারণাটি উন্মোচন করেছেন (+ফটো)

যদিও বুক ব্র্যান্ডটি যুক্তরাষ্ট্রে আরও ভুলে গেছে, এটি চীনের একটি বৃহত এবং জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। আপনার যদি এটি প্রমাণ করার দরকার হয় তবে কেবল সংস্থার সর্বশেষ ধারণা গাড়িটি একবার দেখুন।
বুইক ইলেক্ট্রা অরবিট হ’ল জেনারেল মোটরসের চীনা সহায়ক সংস্থাগুলির একটি অত্যাশ্চর্য এবং নতুন ধারণা, যা ব্র্যান্ডের মতে, দশকের ভালবাসাকে ভবিষ্যতের এবং পূর্ণ -ফ্লেড আর্কিটেকচার প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করে।
একটি গাড়িতে অতীত এবং ভবিষ্যত থেকে অনুপ্রেরণা
জিএম চীন ডিজাইন সেন্টারে পুরোপুরি বিকাশিত, ইলেক্ট্রা অরবেট স্পেসক্র্যাফ্ট, জেটস, পাশাপাশি 1980 এর দশকে বুক কনসেপ্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সামনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংহত বক্ররেখা এবং পিছনের বিশাল পিছনের, ধাতব রঙের জন্য ধন্যবাদ, সেই প্রাথমিক পাখি মেশিনগুলির স্মরণ করিয়ে দেয়।
যদি ইলেক্ট্রা অরবেট বড় দেখায় তবে এটি সত্যিই বড় কারণ! প্রায় 2 মিটার দৈর্ঘ্য এবং 2 মিটারেরও বেশি প্রশস্ত, গাড়িটি শেভ্রোলেট সুবারবেনের চেয়ে লম্বা এবং প্রায় প্রশস্ত। চকচকে এবং ডিস্কের চাকাগুলি 4 ইঞ্চি ব্যাস। গাড়ির কেন্দ্রের কাঁচিগুলিতে চারটি খোলা এবং একটি খুব বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবেশের অনুভূতিটি উত্সাহিত করে। পিছনে, ইলেক্ট্রা অরবিট উচ্চ গতিতে স্ট্রেচিং এবং ডাউনস্ট্রিম বল উন্নত করতে শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক জোড়া ডানা ব্যবহার করে।
মহাকাশ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে অভ্যন্তর
দীর্ঘ কক্ষপথের দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও, এর অভ্যন্তরটি কেবল চারজনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। গাড়ির ফোকাসটি নিখুঁতভাবে দখলকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে রয়েছে এবং এর 1+2 আসনগুলি একটি অনুপ্রাণিত ক্রিম -হোল ব্যবহারকারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা কৃত্রিম গোয়েন্দা সহকারী হিসাবে কাজ করে। ভাগ্যক্রমে, যারা বিশাল এবং আর্ক -আকারের ডিসপ্লেটির মাধ্যমে গাড়ির পারফরম্যান্স ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্য করতে চান তাদের জন্য সেন্টার কনসোলে একটি গোলাকার নিয়ামক রয়েছে।
জেনারেল মোটরস কক্ষপথের প্রবণতা সম্পর্কে খুব বেশি বিশদ সরবরাহ করেনি এবং কেবল বলেছিল যে এটি সংস্থার ডেডিকেটেড ইলেকট্রিক কার প্ল্যাটফর্মে নির্মিত হয়েছিল। এটি আরও মনে হয় যে এই গাড়িটি চীন বা অন্য কোথাও উত্পাদন করার কোনও পরিকল্পনা নেই।
পরিবর্তে, সংস্থার ডিজাইনাররা সম্ভবত ইলেক্ট্রা অরব্যাটকে ভবিষ্যতের উত্পাদন গাড়িতে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবেন।
