প্রিয় এলসবেথ সিজন 3: তাকে একটি বেস্টি দিন এবং সেই একটি চরিত্রটি ঠিক করুন, দয়া করে

এলসবেথ সিজন 3 এত কাছাকাছি, তবুও অনেক দূরে।
কৌতুকপূর্ণ অ্যাটর্নি-পরিণত-ডেটেক্টিভ 12 ই অক্টোবর অল-নিউ কেস নিয়ে ফিরে আসবে এবং প্রথমটি সম্প্রতি দেরী-রাতের আয়োজক স্টিফেন কলবার্টকে বরখাস্ত করবে।
এটি একটি উজ্জ্বল সেটআপ যা আশা করি এখনও সেরা মরসুমটি খুলবে এলসবেথ… তবে সিরিজটি যতটা সম্ভব শক্তিশালী হওয়ার জন্য আরও কয়েকটি জিনিস করা দরকার।
যেহেতু কায়া চলে গেছে, এলসবেথের একটি নতুন সেরা বন্ধু ASAP দরকার
এলসবেথের অন্যতম সেরা অঙ্গ ছিল এলসবেথ এবং কায়ার মধ্যে বন্ধুত্ব।
কায়াই প্রথম জানতেন যে এলসবেথ ঠিক কারা দাবি করেছিলেন এবং তিনি আসলে কী ছিলেন তা ঠিক ছিলেন না এবং এলসবেথ সিজন 2 -এ, তারা রুমমেট হয়ে যাওয়ার পরে তারা আরও গভীরতায় তাদের সম্পর্কটি আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন (এবং তারপরে কায়া আবার চলে গেলেন)।
যাইহোক, কায়া আর নিয়মিত চরিত্র হবে না এবং এটি ক্যানভাসে একটি গর্ত ছেড়ে দেয় যা অবিলম্বে পূরণ করা দরকার।
আমি জানি না কে এলসবেথের নতুন কনফিডেন্ট হতে পারে। গোয়েন্দা এডওয়ার্ডস হলেন একমাত্র অন্য মহিলা গোয়েন্দা বাম, এবং তিনি বন্ধু উপাদানের চেয়ে বেশি বিরক্তিকর। এলসবেথ একটি নতুন চরিত্রের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। এটা মজা হতে পারে।
সেই অগ্নুস গল্পটি নির্বোধ ছিল, তবে যেহেতু আমরা তাঁর সাথে আটকে আছি …
কমপক্ষে আমরা যা করতে পারি তা হ’ল তাকে এলসবেথের জীবনের আরও নিয়মিত অংশ করা।
তারা এমন একটি ডিসপ্লে মাধ্যমে মিলিত হয়েছিল যা তাকে স্কটল্যান্ডের লোকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দেয় এবং তারপরে তিনি পাঁচ মিনিটের জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন।
এলসবেথ তার পরে কয়েকবার তাকে উল্লেখ করেছিলেন, তবে এটি ছিল। আমি এর চেয়ে আরও বেশি কিছু দরকার।
এলসবেথের সাথে অবশেষে কারও সাথে দেখা করার কোনও মানে নেই এবং তাঁর বেশিরভাগই স্ক্রিন অফ অফ স্ক্রিন।
যদি দু’জন একসাথে থাকতে চলেছে তবে তাকে শোয়ের একটি আধা-নিয়মিত অংশ হতে হবে, এমনকি এটি কেবল ভিডিও কলের মাধ্যমেও।
একইভাবে, আমি শিহরিত এলসবেথের ছেলে 2 মরসুমের অংশ ছিল
আমাদের 3 মরসুমে আরও টেডি দরকার।
তিনি এলসবেথকে তার ব্যবসায়, বিশেষত তাঁর প্রেমের জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন না। তাদের সম্পর্কটি রকি এবং প্রেমময় উভয়ই ছিল এবং এটি এলসবেথকে আরও হৃদয় দিয়েছে।
কায়া চলে যাওয়ার সাথে সাথে টেডি সম্ভবত সেই গর্তটি পূরণ করার জন্য আরও বড় ভূমিকা নিতে পারে এবং আমি এতে আপত্তি করব না।
টেডি যখন ছোট ছিলেন তখন এলসবেথ মা হিসাবে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে আরও জানতে মজা পাবে এবং এখন তার জন্য এখন একটি বড় গল্প চালিয়ে যেতে হবে।
এলসবেথ মরসুম 3 ভাল স্ত্রীর কাছ থেকে আরও চরিত্র আনতে পারে?
এটি ভুলে যাওয়া খুব সহজ যে এলসবেথ থেকে একটি স্পিন অফ ভাল স্ত্রী। তিনি একজন পুনরাবৃত্ত, কৌতুকপূর্ণ অ্যাটর্নি ছিলেন, তবে এটি সেই শো থেকে অর্ধেক পুনরাবৃত্ত কাস্ট বর্ণনা করে এবং সুরটি এত আলাদা।
ভাল স্ত্রী একটি গুরুতর, রাজনৈতিক নাটক ছিল, অন্যদিকে এলসবেথ প্রায়শই নির্বোধ।
আমি এটি অন্য কোনও উপায়ে চাই না। যদি এলসবেথ হঠাৎ একটি গুরুতর আইনী নাটক হয়ে যায় তবে এটি তার সমস্ত আকর্ষণ হারাবে। তবুও, ভাল স্ত্রীর সাথে আরও কিছু সংযোগ স্বাগত চেয়ে বেশি হবে।
কার্টারের সাথে চলমান গল্পটি একটি ভাল শুরু ছিল, এবং এটি এখনও শেষ হয়নি। আশা করি, এলসবেথ সিজন 3 চলার সাথে সাথে এর আরও অনেক কিছু রয়েছে।
এলসবেথ তার সেরা কেসটি শেষ হওয়ার ভয়াবহ উপায়টি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না …
.. তবে এটি যাইহোক এটি তৈরি করার জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করা দরকার।
এলসবেথ সিজন 2 এর অর্ধেকটি এলসবেথকে একজন দুর্নীতিবাজ বিচারকের বিরুদ্ধে যেতে উত্সর্গীকৃত ছিল, কেবল তাকে উপরের হাতটি অর্জন করার সাথে সাথে আদালতের পদক্ষেপে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
এটি টেলিভিশনের ইতিহাসের অন্যতম হতাশাজনক মৃত্যু হতে হবে।
দেখে মনে হয়েছিল যে লেখকরা গল্পটি কী করবেন বা এতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা জানেন না, তাই তারা কেবল এটি শেষ করেছিলেন। স্থায়ীভাবে।
স্পষ্টতই, বিচারক ক্রফোর্ডের হত্যার কোনও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেনি। এই না আমাদের জীবনের দিনগুলি। এবং এটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ডেলিয়া বিচারককে হত্যা করেছিল। তবুও, এই ভয়াবহ সমাপ্তির জন্য আপ করার জন্য কিছু উপায় থাকতে হবে।
ডেলিয়া এটি কাজ করতে পারে তা প্রকাশ করে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, তবে এটি সম্ভবত একটি পর্বের জন্য স্থায়ী হবে যখন এলসবেথ সত্যিকারের ঘাতকের সন্ধান করেছিলেন।
তবে একটি আকর্ষণীয় season তু-দীর্ঘ তোরণটি কী হতে পারে তবে যদি বিচারক ক্রফোর্ড তার মৃত্যুর ঘটনায় এলসবেথ এবং পুলিশ বিভাগের জন্য আরও বেশি সমস্যা তৈরি করার জন্য বিষয়গুলি চালিয়ে যান।
এটি মজাদার হবে এবং ক্র্যাফোর্ডের কাহিনীটি চালিয়ে যেতে দেবে।
ক্যাপ্টেন ওয়াগনার বুঝতে পারেন যে এলসবেথ জানেন যে তিনি ইতিমধ্যে কী সম্পর্কে কথা বলছেন?
আমি এলসবেথ সিজন 2 এর আগে এটি বলেছিলাম, এবং আমি এটি আবার বলব: এই সূত্রটি, যেখানে ক্যাপ্টেন ওয়াগনার মনে করেন এলসবেথের তত্ত্বটি হাস্যকর, যেতে হবে।
এটি বোধগম্য যে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি সেখানে চলে এসেছেন।
কিন্তু এলসবেথ আবার সঠিক সময় এবং সময় হয়ে ওঠার পরে, ওয়াগনারকে তার প্রাথমিক ধারণাটি ধরে রাখার জন্য কী ধারণা তৈরি করেছিল যে তিনি একজন অদ্ভুত ছিলেন যার সঠিক উত্তর নেই?
আমি ওয়াগনার কোনও সন্দেহভাজনকে শূন্য করার ক্ষেত্রে বাধা হওয়ার বিরোধিতা করছি না। কেউ হতে হবে।
তবে এটি তার সর্বশেষ ধারণার দিকে ক্রমাগত চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার চেয়ে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হওয়া দরকার এবং এর রাজ্যে আরও বেশি এগিয়ে যায়, “আপনি কীভাবে পৃথিবীতে এটি প্রমাণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন?
আমরা কেবল আপনার বলার উপর ভিত্তি করে গ্রেপ্তার করতে পারি না। “
আমি ওয়েন্ডেল পিয়ার্সকে ভালবাসি, তাই ওয়াগনারকে যদি তিনি এই মনোভাবের ক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন করতে পারেন তবে আমি বেশি কিছু আপত্তি করব না।
এইভাবে, তিনি এখনও শোয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হতে পারেন যে এলসবেথকে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই তার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই মোকাবেলা করতে হবে যে তিনি বারবার দেখেছেন।
আসুন কেস ধরণের মিশ্রণের জন্য আশা করি
এলসবেথ সিজন 1 ছিল কলম্বোর একটি পুনরায়, ক্লাসিক রহস্য সিরিজ যেখানে শ্রোতারা জানতেন যে এটি কে করেছে এবং গোয়েন্দা করেনি।
(এটি এলসবেথ এবং বিবেচনা করে আকর্ষণীয় ম্যাটলক এয়ার এখন পিছনে পিছনে, এবং সিবিএস এর বিপণনের জন্য এটির দিকে ঝুঁকতে পারত – একটি কলম্বো রিবুট তারপরে একটি ম্যাটলক রিবুট।)
এই সূত্রটি একটি কারণে ক্লাসিক, তবে এটি কিছুক্ষণ পরে পুরানো হয়ে গেছে এবং আমি পছন্দ করেছি যে এলসবেথ সিজন 2 সর্বদা এটির সাথে লেগে থাকে না।
কখনও কখনও এটি আরও traditional তিহ্যবাহী আরামদায়ক ছিল, যেখানে শ্রোতারা এলসবেথের চেয়ে বেশি কিছু জানতেন না এবং তিনি তার শার্লক হোমসের দিকটি প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য সময়, এটি কিলার-ইন-দ্য-শীতল-উন্মুক্ত সূত্রের সাথে আটকে গেছে।
আমি আশা করি যে এলসবেথ 3 মরসুমে এর মতো ফর্ম্যাটগুলি মিশ্রিত করে চলেছে That এটি সিরিজটি সতেজ রাখবে।
আপনার ভয়েস গুরুত্বপূর্ণ। এলসবেথ সিজন 3 এ আপনি কী দেখতে চান?
এলসবেথ সিজন 3 16 অক্টোবর বৃহস্পতিবার টাইমস্লটে যাওয়ার আগে 12 ই অক্টোবর, 2025 -এ সিবিএসে প্রিমিয়ার করবে।
নতুন এপিসোডগুলি প্যারামাউন্ট+ এ প্রচারের পরের দিনগুলিতেও প্রবাহিত হবে।
এলসবেথ সিজন 3 প্রায় এখানে! কিছু পরিবর্তন রয়েছে যা আমরা সত্যিই আশা করি আমাদের প্রিয় হালকা হৃদয়গ্রাহী গোয়েন্দা সিরিজটি তৈরি করবে।
