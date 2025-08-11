প্রিসকা আউইটি মারিয়া ক্রুজ এবং রাফায়েল রামরেজের পদককে অনুপ্রাণিত করে

দ্য রৌপ্য পদক যে সে পেয়েছে প্রিসকা আউইটি অলিম্পিক গেমসে চ্যাম্প-ডি-মার্স অ্যারেনায় প্যারিসের তাতামি প্যারিস 2024তিনি মেক্সিকান অ্যাথলিটদের মতো অনুপ্রাণিত করেছিলেন মারিয়া ক্রুজ এবং রাফায়েল রামরেজ কে পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক মধ্যে প্যান আমেরিকান গেমস জুনিয়র যথাক্রমে -63 এবং -73 কিলোগ্রামে।
মিস করবেন না: সোফিয়া ইবাররা পিস্তল 10 মিটার বায়ুতে রৌপ্য পদক জিতেছে
সেই সময় রাফেলের বয়স ছিল 16 বছর এবং তিনি টেলিভিশনে তাঁর ভাই ও বন্ধুদের সাথে প্রিসকা প্রতিযোগিতা দেখেছিলেন। দ্য মেক্সিকোয়ের জন্য প্রথম জুডো পদক মেলা গ্রীষ্মে তিনি শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর আবেগকে পুনরায় নিশ্চিত করেছিলেন যেখানে তিনি আশা করেন যে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ -এর নিম্নলিখিত অলিম্পিকে অনুবাদ করতে পারবেন।
প্রিসকা এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেন, অনুসরণ করার একটি উদাহরণ যা আমাদের আপনি পারেন কিনা তার অর্থ এবং কোর্স দেয়। একজন ভাল প্রতিযোগী হওয়া ছাড়াও তিনি একজন খুব ভাল এবং নম্র ব্যক্তি যিনি আমাকে আরও ভাল অ্যাথলিট হতে অনুপ্রাণিত করেন, “স্পোর্টস ইমেজের সাথে একটি আলাপে জুডোকা ডি পুয়েবলা বলেছেন।
রাফায়েল রামরেজ এটি যুক্ত করার একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া পরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে পয়েন্ট এবং ব্রোঞ্জের পদকটি আমেরিকানকে অতিরিক্ত সময়ে চাপিয়ে দেওয়ার পরে নেওয়া হয়েছিল অ্যান্টনি ফার্নোট।
থেকে মারিয়া ক্রুজযারা কাঁটা দিয়ে থাকল স্বর্ণপদক জিতবেন না “আমি এই ফলাফলের জন্য প্রশিক্ষণ দিইনি, তবে এই গেমগুলিতে আমার পদক পেয়ে আমি খুশি”, প্রিসাকে একটি রেফারেন্স হিসাবে রাখুন, তার জন্য আরও শক্তিশালী কাজ করতে চালিত হন লস অ্যাঞ্জেলেস 2028তার স্বপ্ন।
প্রিসকা পদকটি মেক্সিকান জুডোর জন্য দুর্দান্ত উত্সাহ ছিল। আমার ক্ষেত্রে তাকে রেফারেন্স মহিলা হিসাবে রাখার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দেয়। মেক্সিকোয় খুব ভাল অ্যাথলেট রয়েছে এবং আমরা সঠিক পথে আছি। আমরা জুনিয়র অ্যাথলেট যে আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, অলিম্পিক গেমস এবং বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখি, “জুডোকা বলেছিলেন।
মারিয়া ক্রুজ তিনি কিউবার মারধর করার পরে ব্রোঞ্জটি পেয়েছিলেন ভেন্ডি মার্টিনেজ। জয়ের অর্থ জুডো শৃঙ্খলে এই গেমগুলিতে মেক্সিকোয়ের চতুর্থ পদক।
