প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অফিসে প্রথম পুরো মাসের সময় historic তিহাসিক লোগুলিতে অবৈধ অভিবাসী মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন যে অফিসে তার প্রথম পুরো মাস পরে “আমাদের দেশের আক্রমণ শেষ হয়েছে”, যা মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্যাট্রোল (সিবিপি) দ্বারা অবৈধ অভিবাসীদের মাত্র 8,326 টির আকাঙ্ক্ষা রেকর্ড-সেটিং নিম্নে দেখেছিল।

ট্রুথ সোশ্যাল সম্পর্কিত একটি পোস্টে, ট্রাম্প দক্ষিণ সীমান্তে সীমান্ত টহল দ্বারা অবৈধ অভিবাসীদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যাদের সকলেই “দ্রুত আমাদের জাতি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বা প্রয়োজনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য মামলা করেছিলেন।”

ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্বেগের সংখ্যাটি তার প্রথম পুরো মাসে 2023 সালের ডিসেম্বরে বিডেন প্রশাসনের উচ্চতা থেকে 96% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন সিবিপি দক্ষিণ সীমান্তে 301,981 এনকাউন্টার রিপোর্ট করেছে।

‘তিনি বিতরণ করছেন’: ট্রাম্পের প্রথম মাসের র‌্যাডিকাল বিডেন-হ্যারিস সীমান্ত নীতিগুলিতে স্ক্রিপ্ট ফ্লিপ

“এর অর্থ হ’ল খুব কম লোক এসেছিল – আমাদের দেশের আক্রমণ শেষ হয়েছে,” ট্রাম্প পোস্টে লিখেছিলেন। “তুলনায়, জো বিডেনের অধীনে, এক মাসে 300,000 অবৈধভাবে অতিক্রম করা হয়েছিল এবং কার্যত তাদের সবাইকে আমাদের দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিমালার জন্য ধন্যবাদ, সীমান্তটি সমস্ত অবৈধ অভিবাসীদের কাছে বন্ধ রয়েছে।”

২০২৪ -এর অর্থবছরে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) ২1১,৪৮৪ অপসারণের কথা জানিয়েছে এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) প্রায়, 000০০,০০০ অপসারণ ও রিটার্নের কথা জানিয়েছে, ২০১০ সালের পর থেকে যে কোনও পূর্বের অর্থবছরের চেয়ে বেশি।

বিডেন প্রশাসনের বারবার একক দিন ছিল যখন নতুন প্রশাসনের মাসিক মোটকে ছাড়িয়ে আশঙ্কা 10,000 অবৈধ অভিবাসীদের কাছে এসেছিল।

ট্রাম্প প্রশাসনের সাফল্যগুলি কেবলমাত্র কোনও সীমান্ত বিল স্বাক্ষর না করার পরে এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন এবং আরও কঠোর বার্তা থেকে আসে।

রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, “যে কেউ অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করে সে উল্লেখযোগ্য ফৌজদারি জরিমানা এবং তাত্ক্ষণিক নির্বাসনের মুখোমুখি হবে।”

ট্রাম্প জালিয়াতি, জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগের মধ্যে বিডেন-যুগের অভিবাসী প্রোগ্রামগুলির জন্য আবেদনগুলি হিম করে

সীমান্ত সুরক্ষায় প্রচুর প্রচার এবং অবৈধ অভিবাসনকে ক্র্যাক করার পরে, ট্রাম্প নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যা সীমান্তে একটি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল এবং মার্কিন সেনাবাহিনীকে এই উত্সাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মোতায়েন করেছিল।

তিনি জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অবসান ঘটাতে, শরণার্থী ভর্তি স্থগিত করে, দক্ষিণী সীমান্তে একটি অ্যাপ ব্যবহার শেষ করে মানবিক প্যারোলের মাধ্যমে অভিবাসীদের ভর্তি করতে এবং সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ পুনরায় শুরু করার জন্য স্বাক্ষর করেছিলেন।

The Pentagon stepped in, deploying troops to the southern border and opening up Guantánamo Bay to migrants.

বিডেন প্রশাসনের আগে রাখা বরফের বিধিনিষেধগুলি ডিএইচএস দ্বারা উল্টে দেওয়া হয়েছিল, আইন প্রয়োগকারীদের “সংবেদনশীল” জায়গায় যেতে, তাত্ক্ষণিক অপসারণ পরিচালনা করতে এবং প্যারোলে আক্রান্ত অভিবাসীদের প্যারোলে অবস্থান পর্যালোচনা করার অনুমতি দেয়।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত ডিএইচএসের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালের একই সময়ের মধ্যে ১৩7% বৃদ্ধি, ২০২৪ সালে ৪,৯69৯ এর তুলনায় ২০ শে জানুয়ারী থেকে ৮ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১১,79৯১ টি অভ্যন্তরীণ বরফের গ্রেপ্তার ছিল।

“অভয়ারণ্য” শহরগুলিতে বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল অভিযান সহিংস অপরাধী এবং গ্যাং সদস্যদের সহ এক হাজারেরও বেশি গ্রেপ্তার লাভ করেছিল।

নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোটেলগুলির জন্য মনোনীত যেখানে অভিবাসীদের রাখা হচ্ছে সেখানে মনোনীত কয়েক মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে নিয়ে দেশটি আর্থিকভাবেও উপকৃত হয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক আদেশ সমস্ত ফেডারেল এজেন্সি পরিচালনা অবৈধ অভিবাসীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী সমস্ত ফেডারেল অর্থায়িত প্রোগ্রামগুলি সনাক্ত করতে এবং “সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিন”।

আদেশের লক্ষ্য হ’ল ফেডারাল তহবিলগুলি অভয়ারণ্য নীতিগুলি সমর্থন করতে বা অবৈধ অভিবাসনকে সহায়তা করতে ব্যবহার করা হবে না তা নিশ্চিত করা।

ফক্স নিউজ ‘অ্যাডাম শ এবং বিল মেলগুইন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।