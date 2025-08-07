প্রেসিডেন্সি ক্ষুধার উপর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, অর্থনীতি

রাষ্ট্রপতি পদটি তার সাম্প্রতিক সম্পাদকীয়তে একটি জাতীয় দৈনিককে দোষ দিয়েছেন, এই সংবাদপত্রকে নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিকৃত করার এবং দেশজুড়ে কষ্ট প্রশমিত করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা উপেক্ষা করার অভিযোগ এনে।
বৃহস্পতিবার আবুজাতে মিডিয়া ও পাবলিক যোগাযোগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিশেষ উপদেষ্টা, রবিবার ডেয়ার উক্ত সম্পাদকীয়কে অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর বলে বর্ণনা করেছেন।
ডেয়ার বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতিরা গণমাধ্যমের সমালোচনা স্বাগত জানায়, এই জাতীয় সমালোচনাগুলি অবশ্যই সত্য, প্রসঙ্গ এবং জাতীয় দায়বদ্ধতায় ভিত্তি করে তৈরি করা উচিত, জনসাধারণের সংবেদনকে প্ররোচিত করার জন্য ডিজাইন করা সংবেদনশীল বিবরণগুলি নয়।
“টিনুবু প্রশাসন সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য গণমাধ্যমের অধিকারকে সম্মান করে। তবে এই অধিকারটি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব নিয়ে আসে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার উচিত নাগরিকদের সঠিক তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা, বিকৃতির মাধ্যমে হতাশাকে আরও গভীর করা নয়,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতির উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পাদকীয়টিতে বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত চিত্র, যে ১ million মিলিয়ন শিশু সহ ৩৩ মিলিয়ন নাইজেরিয়ান ক্ষুধার ঝুঁকিতে রয়েছে, এটি একটি বর্তমান বাস্তবতা নয়, ক্যাডার হারমোনিস খাদ্য সুরক্ষা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্যাশিত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ছিল।
ডেয়ার যোগ করেছেন যে ফেডারেল সরকার, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লুএফপি), এবং জাতিসংঘের শিশুদের তহবিল (ইউনিসেফ) যৌথভাবে উত্পাদিত প্রতিবেদনটি কোনও সরকারী হস্তক্ষেপের অনুমানের ভিত্তিতে ছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “বাস্তবে, সরকার এই অভিক্ষেপটি বাস্তবায়ন থেকে রোধ করতে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় রিজার্ভ থেকে ৪২,০০০ মেট্রিক টন শস্য প্রকাশের মতো ব্যবস্থাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; অতিরিক্ত 117,000 মেট্রিক টন সংগ্রহ; রাষ্ট্রপতি খাদ্য সুরক্ষা কাউন্সিলের সক্রিয়করণ; এবং বোর্নো, ইওবে, আদমওয়া, সোকোটো, বাউচি এবং ক্যাটসিনাসহ উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রাজ্যে জরুরী পুষ্টি সমর্থন।
অর্থনীতিতে রাষ্ট্রপতিরা নায়ারের সম্পাদকীয় চরিত্রটিকে “মূল্যহীন” হিসাবে সমালোচনা করেছিলেন, এটিকে “বিভ্রান্তিমূলক এবং ভুল” হিসাবে বর্ণনা করে।
এটি উল্লেখ করেছে যে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে N1,800/$ 1 এর সর্বনিম্ন আঘাতের পরে জাতীয় মুদ্রা 2025 সালের আগস্ট পর্যন্ত N1,525/$ 1 এ প্রত্যাবর্তন করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এই পুনরুদ্ধারটি এমন সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারকে একীভূত করে, তেলের প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে, রেমিটেন্স বাড়িয়েছে এবং ফরেক্স ব্যাকলোগগুলিতে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাফ করেছে,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতি পদে আরও টেকসই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যা সংস্কার ও ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক খাদ্যমূল্যের প্রভাবগুলি অব্যাহত রাখে: “3 মিলিয়ন দুর্বল পরিবারগুলি নবায়ন করা শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তরের আওতায় প্রত্যেকে এন 75,000 পেয়েছে; 396,000 শিক্ষার্থী এখন নাইজেরিয়ান এডুকেশন loan ণ তহবিল (নেলফান্ড) এর মাধ্যমে টিউশন ফি সমর্থন থেকে উপকৃত হয়েছে;
“জাতীয় হোম-উত্পাদিত স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামটি ৫৩,০০০ স্কুল জুড়ে ৯.৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করে চলেছে, ২০০,০০০ স্থানীয় রান্নাঘর নিয়োগ করেছে এবং হাজার হাজার ক্ষুদ্র ধারক কৃষককে সমর্থন করছে।”
বিবৃতিতে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট টিনুবু দ্বারা অনুমোদিত এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এনইসি) দ্বারা অনুমোদিত অনুমোদিত পুনর্নবীকরণ হোপ ওয়ার্ড ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরএইচডাব্লুডিপি) এরও উল্লেখ করা হয়েছে।
এটি নাইজেরিয়ার সমস্ত 8,809 ওয়ার্ডকে কৃষিক্ষেত্র, গ্রামীণ অবকাঠামো, বিদ্যুতের অ্যাক্সেস, চাকরির সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে উপযুক্ত তৃণমূলের হস্তক্ষেপের সাথে লক্ষ্য করে।
ডেয়ার মতে, এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল প্রতি ওয়ার্ড প্রতি কমপক্ষে 1000 জন সক্রিয় ব্যক্তিকে ক্ষমতায়িত করা, স্থানীয় উত্পাদন বাড়ানো এবং 2030 সালের মধ্যে নাইজেরিয়ার পথকে 1 ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে ত্বরান্বিত করা।
অনেক নাগরিকের পক্ষে যে কষ্টটি বাস্তবতা হিসাবে রয়ে গেছে তা স্বীকৃতি দেওয়ার সময়, রাষ্ট্রপতিরা তাদের প্রতিবেদনে বিশেষত চলমান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়কালে তাদের প্রতিবেদনে ভারসাম্য এবং দায়িত্ব বজায় রাখার জন্য গণমাধ্যমকে অনুরোধ করেছিলেন।
“নাইজেরিয়া নিরাময় করছে। সংস্কারের বেদনা আসল, তবে অগ্রগতিও তাই। আশা কেবল একটি স্লোগান নয়, এটি স্থিতিশীল নাইরায়, লক্ষ লক্ষ পরিবারকে সমর্থন প্রাপ্তি, স্কুলে থাকা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এবং কৃষকরা ক্ষেতগুলিতে ফিরে আসার ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যমান।”
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এই প্রশাসন কষ্টের মুখে নীরবতার দাবি করে না।
