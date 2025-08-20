প্রেসিডেন্সি টিক্যাডে ‘খালি’ নাইজেরিয়া বুথের উপর ক্ষোভকে বরখাস্ত করে

রাষ্ট্রপতিত্ব বলেছে যে জাপানের চলমান 9 ম টোকিও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নাইজেরিয়ার “খালি” বুথে ফোকাস শীর্ষ সম্মেলনে দেশের মিশনের একটি ভুল উপস্থাপনা।
বুধবার বৈঠক শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বুথ বিনিয়োগকারী এবং দর্শনার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে।
তবে নাইজেরিয়ার অবস্থানটি স্পষ্টভাবে খালি দাঁড়িয়েছিল, কিছু প্রতিনিধি এটি পরিচালনা করার কাজটি গ্রহণ করতে পেরেছিল।
পরিস্থিতি দ্রুত অনলাইনে নাইজেরিয়ানদের কাছ থেকে সমালোচনা করেছিল, যিনি এই জাতীয় উচ্চ-সমাবেশে দেশের দুর্বল প্রতিনিধিত্বকে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
তবে বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্বেগগুলি খারিজ করে উল্লেখ করে যে বৃহস্পতিবার বুথটি “উদ্বোধন” হওয়ার কথা রয়েছে।
নাগরিকরা এটিকে “অপর্যাপ্ত অজুহাত” হিসাবে লেবেল দিয়ে ক্রোধকে শান্ত করার জন্য ব্যাখ্যাটি খুব কমই করেছিল।
প্রেসিডেন্সি waddles ইন
একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে, তথ্য ও কৌশল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর বিশেষ উপদেষ্টা বায়ো ওনানুগা বলেছেন, একটি “খালি” বুথের আখ্যানটি টিক্যাডে নাইজেরিয়ার কার্যক্রমের সম্পূর্ণ কাহিনীকে বলেননি এবং এটিকে “সংবেদনশীল” হিসাবে বরখাস্ত করেছেন।
ওনানুগা বলেছিলেন যে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি দলটি একাধিক ব্যস্ততা থেকে “লেজার-ফোকাসড তার মূল উদ্দেশ্যগুলির উপর নির্ভরশীল ছিল” একাধিক ব্যস্ততা থেকে।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, “আমাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের কয়েকজনের প্রতিনিধিত্বকারী কর্পোরেট নাইজেরিয়ার সাথে কাজ করা নাইজেরিয়ার আধিকারিক প্রতিনিধি দলটি অংশগ্রহণকারী দেশগুলির জন্য একটি উন্মুক্ত ফোরাম হিসাবে নকশাকৃত কোনও বাণিজ্য এক্সপোতে যোগ দিতে ইয়োকোহামা এবং টোকিওতে আসেনি।”
ওনানুগাও রাজ্য কর্মকর্তাদের জন্য সারিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “নাইজেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ চেম্বারস অফ কমার্স, শিল্প, খনি এবং কৃষি (এনএসিএসিআইএমএ) বৃহস্পতিবার, ২১ শে আগস্ট, ২০২৫ সালে একটি বিনিয়োগ ফোরামের আয়োজন করার কথা রয়েছে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“নাইজেরিয়ার মন্ত্রীরা দ্বিপক্ষীয় পক্ষের আলোচনায় ব্যস্ত। একই সময়ে, রাষ্ট্রপতি টিনুবু টয়োটা কর্পোরেশন, সিএফএও, আন-হ্যাবিট্যাট, ইউএনডিপি এবং আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভদের সাথে বৈঠকের নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিনিধির সময়সূচীতে একটি উন্মুক্ত ফোরাম বাণিজ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত নয়।
“বিশেষত, বিদ্যুৎ মন্ত্রী আদেবায়ো অ্যাডেলাবু নাইজেরিয়ার বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকর করার জন্য প্রাক-অ্যাক্টিভেশন সভার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যা জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) দ্বারা অর্থায়ন করা হচ্ছে।
“প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হ’ল লাগোস-ওগুন পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উন্নতি, যা হুইলিং ক্ষমতা এবং গ্রিড স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এবং করিডোরে শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ সক্ষম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
“বিদ্যুৎ খাতের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বিতরণ বাড়ানোর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ন্যাপটিন) এবং জিকার মধ্যে অংশীদারিত্বও রয়েছে। তৃতীয় শক্তি প্রকল্পটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি স্কেল-আপের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য অ্যাক্সেস, যার জন্য $ 190 মিলিয়ন ডলার সরবরাহ করা হয়েছে।
“বিদ্যুৎমন্ত্রী তোশিবা এবং হিটাচির মতো উল্লেখযোগ্য মূল সরঞ্জাম নির্মাতাদের (ওএমএস) সাথে আলোচনার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
“এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী ডাঃ সুপো ওলুসির নেতৃত্বে ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক গ্লোবাল ফান্ড সিন্ডিকেশনের জন্য জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে উচ্চ-স্তরের আলোচনায় রয়েছে।”
ওনানুগা বলেছিলেন যে সম্মেলনে দেশটি “সম্পূর্ণ এবং ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে”।
