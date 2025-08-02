প্রেসিডেন্সি ডিবুকস এনএনপিসিএল বস, বায়ো ওজুলারি পদত্যাগ

রাষ্ট্রপতিরা অনলাইন প্রকাশনাগুলি বরখাস্ত করেছেন যে নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের (এনএনপিসিএল) গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বায়ো ওজুলারি পদত্যাগ করেছেন।
নাইজা নিউজ শনিবার অনলাইন রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে ওজুলারি শুক্রবার হাইজ্যাক করা হয়েছিল এবং অ্যান্টি-গ্রাফ্ট ইএফসিসির চেয়ারম্যান ওলা ওলুকয়েডের চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সুরক্ষা পরিষেবার মহাপরিচালক আদিওলা অজয়ির একটি পদত্যাগের চিঠিতে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
জনগণের গেজেটের সাথে কথা বলার সূত্রগুলি জানিয়েছে যে ওজুলারি বারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি ব্রিটিশ-নাইজেরিয়ার তেল ব্যবসায়ী মহিলা ওলাতিম্বো আইয়িন্দকে কী জানেন, যিনি সম্প্রতি টিনুবু প্রশাসনের স্টিয়ারিংয়ের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।
সূত্রটি বলেছে, “মিঃ ওজুলারি আমাদের বলেছিলেন যে তিনি ওলাতিম্বো আইয়িন্দকে চেনেন না।”
তবে শনিবার ভ্যানগার্ডের সাথে কথা বলার একটি নির্ভরযোগ্য রাষ্ট্রপতি উত্স ওজুলারোর পদত্যাগের দাবিগুলি বর্ণনা করেছেন “মিথ্যা এবং আবর্জনা।”
রাষ্ট্রপতিত্বও এই দাবিকে বরখাস্ত করেছে যে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) ওজুলারিকে তার পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, দাবিকে অসত্য বলে বর্ণনা করে।
স্মরণ করুন যে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ওজুলারি নিয়োগ করেছিলেন, তাকে অপারেশনাল দক্ষতা বাড়ানো, বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং এনএনপিসি লিমিটেডকে আরও বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে সংস্কার সম্পাদনের বাধ্যতামূলক করে।
রাষ্ট্রপতি সংস্কারের অংশ হিসাবে তার গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মেল কিয়ারি এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান পিয়াস আকিনিলিউর সহ এনএনপিসির পূর্ববর্তী বোর্ডকেও বরখাস্ত করেছিলেন।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন [email protected]