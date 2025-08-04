প্রোটিন কীভাবে ওজন হ্রাস করতে সহায়তা করে: চারটি মূল পণ্য নামকরণ করা হয়েছে

প্রোটিন প্রদাহ হ্রাস এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্য বজায় রাখতে মূল ভূমিকা পালন করে – দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ওজন হ্রাস কেবল অর্জনযোগ্য নয় বরং অবিরামও করে তোলে।
এটি সম্পর্কে রিপোর্ট সংস্করণ পুষ্টির রেফারেন্স সহ খাওয়ারওয়েল ক্যাটলিন হিপলস।
“অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি প্রোটিনগুলির পছন্দ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হ্রাস করতে সহায়তা করে যা ইনসুলিন প্রতিরোধের প্রচার করে। এই অবস্থায়, রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, চর্বি জমে থাকা সক্রিয় হয় এবং ওজন হ্রাস জটিল হতে পারে,” বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছিলেন।
পুষ্টিবিদরা অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে চারটি সবচেয়ে কার্যকর পণ্যের নাম দিয়েছেন যা স্বাস্থ্য এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
1। ফ্যাট ফিশ
সালমন এবং অন্যান্য ধরণের ফ্যাটি মাছ ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা প্রদাহ হ্রাস করে, হার্ট, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে এবং রক্তচাপ এবং ট্রাইগ্লিসারাইডগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে।
ডায়েটিশিয়ান বলেছেন, “ওমেগা -3 ফ্যাট এবং ট্রেস উপাদানগুলির উচ্চ সামগ্রীর কারণে অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি ডায়েটের সময় সালমন আমার প্রিয় এবং সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক প্রোটিন উত্স,” ডায়েটিশিয়ান বলেছেন লিন্ডসে ফেনক্ল।
2। লেবু
মটরশুটি এবং মসুর ডালগুলি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির উত্স। তারা অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখে, প্রদাহ হ্রাস করে এবং দীর্ঘ -দীর্ঘস্থায়ী তৃপ্তি প্রচার করে।
“ফাইবার এবং পলিফেনোলামের জন্য ধন্যবাদ, শিমগুলি প্রদাহ হ্রাস করে এবং অবিরাম ওজন হ্রাসকে উত্সাহিত করে, অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে,” গিপল জোর দিয়েছিলেন।
অধ্যয়নগুলি আরও দেখায় যে এই পণ্যগুলি হরমোনগুলির উত্পাদনকে উত্সাহিত করে যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে।
3। পাতলা মাংস
মুরগী, টার্কি, পাশাপাশি হরিণ বা বাইসনের মতো বন্য প্রাণীগুলি পাতলা এবং একই সাথে নিম্ন -ফ্যাট প্রোটিনের পুষ্টিকর উত্স।
“গেমের মাংসে সাধারণত বেশি আয়রন থাকে এবং traditional তিহ্যবাহী পুষ্টিকর পরিপূরক ছাড়াই বেড়ে ওঠে,” ফেনক্ল ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এ জাতীয় মাংসেও – দস্তা এবং সেলেনিয়াম, যা অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি প্রভাব রয়েছে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে।
4। tofu যে গতি
ফেরেন্টেড সয়া পণ্যগুলিতে উচ্চ -গ্রেড প্রোটিন এবং আইসোফ্লাভোন থাকে -অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি প্রভাবগুলির সাথে যৌগগুলি। তারা প্রদাহ চিহ্নিতকারীকে হ্রাস করে, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করে এবং অন্ত্রের মাইক্রোফ্লোরা স্বাস্থ্য বজায় রাখে।
অধ্যয়নগুলি দেখায় যে হজম ব্যবস্থার মাইক্রোবায়োমা বিপাক এবং শরীরের ওজনকে প্রভাবিত করে এবং টেম্পো – গাঁজনকে ধন্যবাদ – অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে প্রচার করে।
অ্যান্টি -ইনফ্ল্যামেটরি প্রোটিন উত্স যুক্ত করা যেমন ফ্যাটি ফিশ, লেবু, চর্বিযুক্ত মাংস এবং গাঁজনযুক্ত সয়া পণ্যগুলি কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে না, ওজন হ্রাসের প্রক্রিয়াটিকে আরও কার্যকর এবং স্থিতিশীল করে তুলতে পারে।
