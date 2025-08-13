প্রোপাবলিকা এবং শিক্ষার বিষয়ে টেক্সাস ট্রিবিউন রিপোর্টে সহায়তা করুন – প্রোপাবলিকা

You are Here
টেক্সাসের শিক্ষার আড়াআড়ি পরিবর্তন হচ্ছে। প্রোপাবলিকা এবং টেক্সাস ট্রিবিউনে আমাদের সাংবাদিকরা জানেন যে শিক্ষানীতি আজ আগত প্রজন্মের জন্য রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের রূপ দেবে। এজন্য আমাদের এই সমস্যাটি কভার করতে আপনার সহায়তা প্রয়োজন। আপনি শিক্ষক কিনা; অভিভাবক; স্কুল নেতা; যে শিক্ষার্থী স্থানীয়, রাজ্য বা জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্তে আক্রান্ত হয়েছে; বা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একজন তাদের রুপদান করছেন, আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। আপনি কী যে বিষয়গুলি আরও বেশি তদারকির প্রয়োজন বিশ্বাস করেন তা আমাদের বলুন, সেগুলি ভাউচারের প্রভাব, জনসাধারণের তহবিলের অপব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতিমালা, বাজেটের ঘাটতি বা শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিখবে তা প্রভাবিত করে এমন অন্য যে কোনও কিছু।

আমরা আপনাকে ভাগ করে নেওয়ার প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার গোপনীয়তাটিকে গুরুত্ব সহকারে নিই। আমরা আমাদের প্রতিবেদনের জন্য এই প্রতিক্রিয়াগুলি সংগ্রহ করছি এবং আমরা যদি সেগুলির কোনও অংশ প্রকাশ করতে চাই তবে আপনার সাথে যোগাযোগ করব।

আমাদের দলটি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম নাও হতে পারে তবে আপনি জমা দেওয়া সমস্ত কিছু আমরা পড়ব। প্রোপাবলিকা বা ট্রিবিউনের একজন প্রতিবেদক আরও শিখতে পৌঁছতে পারেন।

আপনি যদি শেয়ার করার জন্য সংবেদনশীল তথ্য থাকে তবে আপনি 816-898-5462 এ সিগন্যালে রিপোর্টার লেক্সি চার্চিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

