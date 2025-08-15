প্রোপাবলিকা রায়ান লিটল এবং কেভিন উহরমাচারকে উপ -সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ দেয় – প্রোপাবলিকা

প্রোপাবলিকা ঘোষণা করেছিলেন যে রায়ান লিটল এবং কেভিন উহরমাচারকে আমাদের ডেটা এবং নিউজ অ্যাপ্লিকেশন দলগুলিতে উপ -সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। লিটল দু’জন উপ -উপাত্ত সম্পাদকের একজন হিসাবে কাজ করবে এবং উহরমাচার ডেপুটি নিউজ অ্যাপ্লিকেশন সম্পাদক হিসাবে কাজ করবেন। একসাথে, তারা প্রোপাবলিকার সম্পাদনা ক্ষমতা এবং আমাদের ডেটা, ইন্টারেক্টিভ এবং রিপোর্টিং দলগুলির মধ্যে সহযোগিতা প্রবাহিত করবে।
“আমরা প্রোপাবলিকায় রায়ান এবং কেভিনকে আমাদের সাথে যোগ দিতে পেরে খুব খুশি,” ডেটা এবং নিউজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির সিনিয়র সম্পাদক কেন শোয়েনকে বলেছেন। “তারা দুর্দান্ত পরিচালক এবং সাংবাদিক, এবং আমরা এই দলগুলি থেকে আগত ইতিমধ্যে জনসাধারণের সাংবাদিকতা আরও ভাল করে তুলতে তাদের আনতে আগ্রহী।”
লিটল বাল্টিমোর ব্যানার থেকে প্রোপাবলিকাতে যোগদান করেছেন, যেখানে তিনি ডেটা এডিটর হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং এমন গল্পগুলিতে কাজ করেছিলেন যা একটি পুলিৎজার পুরষ্কার, একটি জর্জ পোলক অ্যাওয়ার্ড এবং একটি তদন্তকারী সাংবাদিক এবং সম্পাদক পুরষ্কার জিতেছে, অন্যান্য অনার্সের মধ্যে। এই গল্পগুলিতে প্রকাশিত একটি সিরিজ অন্তর্ভুক্ত শহরের ওভারডোজ সংকটট্রানজিট দুঃস্বপ্ন বাল্টিমোরের তদন্ত শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে মুখোমুখিএবং ফ্রান্সিস স্কট কী ব্রিজটি ধসে পড়ার মতো তালিকাহীন ধারক জাহাজগুলি কীভাবে হয় পূর্বে পরিচিত চেয়ে বেশি সাধারণ। ব্যানারে তাঁর সময়ের আগে, লিটল মাদার জোন্সকে রায় ডাব্লু হাওয়ার্ড ফেলো হিসাবে কাজ করেছিলেন।
এর আগে প্রোপাবলিকার সাথে ২০২২ সালে ভাড়া মূল্য নির্ধারণের তদন্তে সামান্য সহযোগিতা করা হয়েছিল যার ফলে বিচার বিভাগের তদন্ত বিভাগ এবং দেশটির বৃহত্তম বাড়িওয়ালা গ্রিস্টারের সাথে একটি সমঝোতা ঘটেছিল, যিনি প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া অ্যালগরিদম ব্যবহার বন্ধ করতে সম্মত হন।
তিনি মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ মেরিল কলেজ অফ জার্নালিজম থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যেখানে তিনি ডেটা সাংবাদিকতাও পড়ান।
“প্রোপাবলিকা জবাবদিহিতা ডেটা সাংবাদিকতার মান নির্ধারণ করেছে এবং আমি দলে যোগ দিতে পেরে আনন্দিত,” লিটল বলেছেন। “আমি একসাথে দু: খজনক, উচ্চ-প্রভাবের কাজ করতে আগ্রহী” “
উহরম্যাচার ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে প্রোপাবলিকায় এসেছেন, যেখানে তিনি 11 বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন, সম্প্রতি গ্রাফিক্স অ্যাসাইনমেন্ট সম্পাদক হিসাবে ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং ইন্টারেক্টিভ গল্পগুলির তদারকি করছেন। উহরম্যাচার ছিল পোস্টের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী ভিজ্যুয়াল সাংবাদিকতার পিছনে একটি চালিকা শক্তি, যার মধ্যে তিনটি পুলিৎজার পুরষ্কারের অংশ ছিল এমন কাজের উপর গ্রাফিক্স সম্পাদনা করা সহ।
তিনি অনুসরণকারীদের সহ অসংখ্য ট্র্যাকার চালু করেছিলেন রাষ্ট্র গর্ভপাত আইন এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী। তিনি গ্রাফিক্স সম্পাদক এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবেও কাজ করেছেন ডাটাবেস চালিত গল্প এটি কংগ্রেসে দাসত্বের ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, যা ব্ল্যাক সাংবাদিকদের ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে স্যালুট টু এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিল।
উহরমাচার বলেছেন, “আমি প্রোপাবলিকার স্টার্লার নিউজ অ্যাপ্লিকেশন দলে যোগদান করতে পেরে শিহরিত, যা ইন্টারেক্টিভ জবাবদিহিতা সাংবাদিকতায় একটি শিল্প নেতা ছিল, জনসাধারণের কাছে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে,” উহরমাচার বলেছেন। “প্রোপাবলিকার কাজ জনসাধারণের আস্থার অপব্যবহার প্রকাশ করে – একটি বৈশ্বিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে – এটিকে যে কোনও সাংবাদিকের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য হিসাবে পরিণত করেছে এবং আমি সম্মানিত হয়েছি যে প্রতিষ্ঠানটি আমাকে এই ভূমিকার অর্পণ করেছে।”