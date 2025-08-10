প্রো টার্নিং এবং ডার্টস ওয়ার্ল্ডে তাদের চিহ্ন তৈরি করার বিষয়ে এইচকে ডায়নামিক জুটি

হংকংয়ের প্রতিনিধি ম্যাথিউ লি এবং হুগো লেইং যখন মার্চ মাসে জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ২০২৫ সালের বিশ্বকাপের ডার্টস -এ প্রবেশ করেছিলেন, তখন অনেক হংকংকাররা জানত যে একটি গানটি জানত যে পটভূমিতে ভাল খেলা শুরু হয়েছিল।
“আরে ইয়া হেই ইয়া আরে ওহে ইয়ে হেই হেই …”-traditional তিহ্যবাহী চীনা যন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত উত্সাহী সুরটি স্টেডিয়ামটিকে গতিশীল জুটি উচ্চ-পাঁচটি উত্সাহী দর্শকদের হিসাবে সজ্জিত করে। লি এবং লেইং ক্যান্টোনিজ সিটকমের থিম গানের পরিচিত ছন্দে নাচলেন সম্প্রীতিগুলির গুণাবলীযা প্রথম 20 বছরেরও বেশি আগে প্রচারিত হয়েছিল।
তাদের বিরোধীদের সাথে হাত কাঁপানোর পরে, লি এবং লেইং তাদের মুঠিটি বাতাসে ফেলে দেয় এবং সংগীত বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নাচতে থাকে। ওয়েলসের বিপক্ষে তাদের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের এটি একটি প্রফুল্ল শুরু ছিল।
লি এবং লেইং শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় নম্বরের বীজের কাছে হেরে গিয়েছিল, তবে তাদের শীর্ষ-আটটি ফিনিসটি এখনও গত দশকে হংকংয়ের যে কোনও খেলোয়াড়ের দ্বারা প্রাপ্ত সেরা ফলাফল চিহ্নিত করেছে। ডার্টস ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কল করা হয়েছে এই জুটি – একমাত্র এশিয়ান খেলোয়াড় যারা টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন – “এশিয়ান ডার্টসের গর্ব।”
তাদের অবাক করে দিয়ে, তাদের হালকা হৃদয়ের প্রবেশদ্বারটিও ভাইরাল হয়েছিল। অনেক নেটিজেন গানের পছন্দকে হংকংয়ের অনন্য এবং প্রতিনিধি উভয় হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন, যখন অভিনেত্রী ন্যান্সি সিট তার গানটি বেছে নেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং এমনকি তাদের স্বাক্ষর ক্রস-স্টেপ নৃত্য একসাথে করার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
তবে ডার্টস জুটিও এমন লোকদের কাছ থেকে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল যারা এই গানটি একটি মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের জন্য “খুব খেলাধুলাপূর্ণ” বলে মনে করেছিল।
২ 26, লেং এইচকেএফপিকে বলেছেন যে অনেক আন্তর্জাতিক ডার্ট প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়দের তাদের নিজস্ব প্রবেশের গান বেছে নিতে দেয়। তিনি টুর্নামেন্টটিকে আরও একটি “বৃহত আকারের কার্নিভাল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করেন এমন সংগীতের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন।
অতীতে, হংকংয়ের জুটি আইকনিক এনিমে সিরিজের ক্যান্টোনিজ থিম গানগুলি বেছে নিয়েছে – সমস্তই পৃথক ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করার সময় আবেগ এবং অধ্যবসায়ের চেতনা উত্সাহিত করা।
লেং ক্যান্টোনিজে বলেছিলেন, “আমরা কেন সেই গানটি বেছে নিয়েছি তা জিজ্ঞাসা করে আমরা কিছু বার্তা পেয়েছি।
লি এবং লেইং বলেছেন যে তারা হংকংয়ের একমাত্র ডার্ট খেলোয়াড় যারা তাদের নগদ পুরষ্কার এবং স্পনসরশিপ থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। উভয়ই পূর্ণ-সময় যাওয়ার আগে বছর অপেক্ষা করেছিল, ধীরে ধীরে পর্যাপ্ত শিরোনাম এবং জয়ের সংগ্রহ করে তা প্রমাণ করার জন্য তাদের পেশাদারদের পরিণত করতে যা লাগে তা প্রমাণ করে।
“ড্রাগন বয়” ডাকনাম 24 বছর বয়সী লি বলেছেন যে তার ব্রেকথ্রুটি 2020 সালে এসেছিল, যখন তিনি পেশাদার ডার্টস কর্পোরেশন (পিডিসি) উন্নয়ন সফরের 10 তম ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।
আন্তর্জাতিক ডার্টস মঞ্চে পা রাখার বিষয়টি তাকে নিশ্চিত করেছিল যে প্রো -প্রো কেবল আর স্বপ্ন ছিল না।
২০১৩ সালের পিডিসি ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে আন্তর্জাতিক আত্মপ্রকাশকারী লেইং বলেছিলেন যে পুরো সময়ের ডার্টস ক্যারিয়ার চালু করা চ্যালেঞ্জিং। এটি 2022 অবধি ছিল না – যখন তিনি পিডিসি ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষ আটটিতে পৌঁছেছিলেন – যে তিনি এটি বিবেচনা করে গুরুত্ব সহকারে শুরু করেছিলেন।
তার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল হংকংয়ের উচ্চ ব্যয় ব্যয়, যা একবার তাকে বিদেশের প্রতিযোগিতার মধ্যে খণ্ডিত থাকার জন্য খণ্ডকালীন চাকরি নিতে বাধ্য করেছিল।
তিনি আরও পুরষ্কার জিততে শুরু করার সাথে সাথে স্পনসরশিপের সুযোগগুলি অনুসরণ করে, তাকে তার খণ্ডকালীন কাজ ছেড়ে দিতে এবং ডার্টগুলিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করার অনুমতি দেয়।
তবুও, টুর্নামেন্টের জন্য বিদেশ ভ্রমণ করার সময় এই দুজনকে তাদের নিজস্ব ফ্লাইট, আবাসন এবং প্রবেশের ফি দিতে হবে। লেইং বলেছিলেন, এই ব্যয়গুলি cover াকতে – এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পুরষ্কারের অর্থ উপার্জন না করা শিখতে শেখা।
লির দিকে ইশারা করে লেইং রসিকতা করেছিলেন যে শুকনো স্পেলের মধ্য দিয়ে অধ্যবসায় করার সময় তাঁর সতীর্থের “আরও কর্তৃত্ব” রয়েছে।
লেইং বলেছিলেন, “আপনি যখন শিরোনামগুলিতে অনুপস্থিত থাকবেন তখন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি খুলতে এবং ভারসাম্যটি দেখতে শক্ত হওয়া উচিত তবে এখনও প্রতিযোগিতা করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে,” লেইং বলেছিলেন।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, লি বলেছেন যে তিনি বর্তমানে একটি নতুন ডার্টস ব্র্যান্ডে স্যুইচ করার পরে সামঞ্জস্য করছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে তিনি শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট, ব্যারেল, শ্যাফ্ট এবং ফ্লাইটের সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি খুঁজে পাবেন তার সেরাটি পারফর্ম করার জন্য।
আজকাল, লি এবং লেইং তাদের বেশিরভাগ সময় ভ্রমণে ব্যয় করে – মূলত এশিয়া জুড়ে – ট্যুর র্যাঙ্কিং এবং পুরষ্কারের অর্থ তাড়া করে। গড়ে তারা হংকংয়ে মাসে প্রায় 10 দিন ব্যয় করে।
তাদের প্রিয়জনদের প্রায়শই দেখতে না পারলেও এই জুটি বলেছিল যে তাদের পরিবারগুলি খুব সহায়ক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পরিবারের সদস্যরা তাদের ডার্টস ওয়ার্ল্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিল।
লী, যিনি তাইওয়ানে বেড়ে ওঠেন, প্রথম যখন তার পরিবারের কোনও বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রাহক তখন খেলাধুলার চেষ্টা করেছিলেন চা চ্যান টেং ডার্টস খেলতে তার বাবা -মাকে একটি বারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি তাদের সাথে ট্যাগ করেছিলেন এবং দেখা গেল যে তিনি এটি পছন্দ করেছেন। কয়েক বছর পরে, হংকংয়ে চলে যাওয়ার পরে এবং এশিয়ান লিগগুলিতে যোগদানের পরে, লি আবার একই ব্যক্তির সাথে ছুটে এসেছিল – কেবল বুঝতে পেরে এটি সিঙ্গাপুরের ডার্টস কিংবদন্তি পল লিম ছাড়া আর কেউ ছিল না, যিনি এখনও 71 বছর বয়সে প্রতিযোগিতা করছেন।
হংকংয়ে, লেইং তার মায়ের কাছ থেকে 14 বছর বয়সে ডার্টগুলি তুলেছিলেন, যিনি একটি বারে খেলাটি শিখেছিলেন। প্রাক্তন বেসবল খেলোয়াড়, তিনি প্রথমে এই খেলাটিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন, ভেবেছিলেন এটি কেবল “একটি ডার্টবোর্ডে জিনিস নিক্ষেপ করা”। তবে একবার তিনি চেষ্টা করে দেখলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি বাছাই করা সহজ তবে দক্ষতা অর্জন করা শক্ত।
এই ক্রীড়াটি, যার জন্য খেলোয়াড়দের বারবার তাদের “তীরগুলি” (ডার্টের জন্য অপবাদ দেওয়া) বোর্ডের নির্দিষ্ট বিছানাগুলিতে সঠিকভাবে অবতরণ করা দরকার – এবং অবশ্যই বুলসিয়ে – বিশেষত প্রতিযোগিতার সময় দৃ strong ় মানসিক ফোকাস দাবি করে।
“আপনি সবচেয়ে কম ভুল করার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন,” লেইং বলেছিলেন। “এবং আপনার ভুলগুলি সর্বনিম্ন রাখা খুব কঠিন” “
লি আরও যোগ করেছেন যে খেলাধুলায় শারীরিক স্ট্যামিনাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটি প্রতিযোগিতা স্মরণ করেছিলেন যা 19 ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল – সকাল 8 টা থেকে 3 টা অবধি – এই সময়ে তিনি ডার্টবোর্ডে পিছনে পিছনে প্রায় 38,000 পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
লি এবং লেইং প্রায়শই বিদেশে টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা করতে পছন্দ করেন – স্থানীয় লিগের পরিবর্তে – আংশিকভাবে এশিয়ায় তাদের র্যাঙ্কিং বজায় রাখার প্রয়োজনের কারণে – আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলিতে আমন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় – এবং পুরষ্কারের অর্থের ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে।
যেহেতু স্থানীয় ডার্টস প্রতিযোগিতাগুলি আরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করে চলেছে, লেইং বিশ্বাস করে যে নগরটির যা প্রয়োজন তা আরও বেশি আর্থিক উত্সাহ নাও হতে পারে, বরং আয়োজকদের আরও নিয়মিত প্রতিযোগী এবং হোস্ট ইভেন্টগুলিকে আরও নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করার জন্য আরও সংস্থানগুলি আরও সংস্থান করে। এটি খেলাধুলার বিষয়ে সচেতনতাও বাড়িয়ে তুলবে, তিনি বলেছিলেন।
হংকংয়ের বৃহত আকারের ডার্ট ইভেন্টগুলি প্রায়শই কাউলুনবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে (কিটেক) অনুষ্ঠিত হত, যা গত বছরের জুনে পুনর্নবীকরণের জন্য বন্ধ ছিল। এর বন্ধের অর্থ শহরটি কনসার্ট এবং অন্যান্য ইভেন্টগুলির জন্য তার মূল মাঝারি আকারের একটি স্থান হারিয়েছে।
আরেকটি ভেন্যু যা স্থানীয় ডার্টস প্রতিযোগিতার হোস্ট করত – সুয়েন ওয়ানের ম্যাজিক ফান বোলিং ওয়ার্ল্ড – 2020 সালেও বন্ধ ছিল।
ফলস্বরূপ, অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজককে বারগুলিতে ইভেন্টগুলি রাখা ছাড়া কোনও উপায় নেই, যা প্রতিযোগী এবং দর্শকদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে।
লি বলেছেন, “স্থানীয় প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো কখনও কখনও কনসার্টের টিকিট পাওয়ার মতোই কঠিন।”
নভেম্বরে, হংকংয়ের পেশাদার ডার্টস লিগ কাই তাকের একটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে একটি নতুন ভেন্যুতে একটি উন্মুক্ত টুর্নামেন্টের আয়োজন করবে। লি বলেছিলেন যে তিনি প্রথমবারের মতো ভেন্যুর আকারটি দেখে উত্তেজিত ছিলেন।
লি এবং লেইং আসন্ন বছরগুলিতে ডার্টগুলির জগতে আরও অর্জনগুলি আনলক করার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ, যদিও উভয়ই স্বীকার করেছেন যে তাদের কেরিয়ার কত দিন স্থায়ী হবে তা অনুমান করা কঠিন। সিঙ্গাপুরের মাস্টারের দিকে তাকিয়ে লি বলেছিলেন যে তিনি “যতক্ষণ না আমি মারা যাই না ততক্ষণ তিনি ডার্ট নিক্ষেপ করবেন।”
তার অংশীদার আরও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, স্বীকার করে যে তিনি একবার স্থির হয়ে পরিবার শুরু করার পরে তিনি যতটা ভ্রমণ করতে পারবেন না। তিনি আরও সচেতন যে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হঠাৎ করে তার কেরিয়ার – বা এমনকি শেষ – বিরতি দিতে পারে।
লিউং বলেছিলেন, “আমি আপনাকে বলতে পারি না যে আমি কতক্ষণ এই পথে নেমে যাব” একজন পেশাদার ডার্টস খেলোয়াড় হিসাবে। “আমি না পারলে আমি চালিয়ে যাব।”
