প্রো, পাঁচটি আকর্ষণীয় 2025 কলেজ ফুটবল ডাব্লুআরএসের কনস

জিরো সপ্তাহটি 23 আগস্ট, 2025 মেজর কলেজ ফুটবল মরসুমের অফিসিয়াল কিক অফ।
আমরা এই মরসুমের জন্য আরও কিছু গতিশীল কোয়ার্টারব্যাক এবং চলমান পিঠে দেখেছি। কলেজ ফুটবলে আরও আকর্ষণীয় প্রশস্ত রিসিভার এবং তাদের উপকারিতা এবং কনস এর পাঁচটি স্ন্যাপশট এখানে রয়েছে।
Nyck হারবার | দক্ষিণ ক্যারোলিনা গেমককস
জুনিয়র (6-ফুট -5, 236 পাউন্ড) দেশের বৃহত্তম এবং দ্রুততম রিসিভারগুলির মধ্যে একটি। তাঁর ব্যতিক্রমী গতি গত মৌসুমে মাঠে অনুবাদ হয়েছিল, যখন হারবার 376 গজ এবং তিনটি টাচডাউনগুলির জন্য 26 টি ক্যাচগুলিতে রিল করেছিলেন।
“তিনি কেবল আপনার প্রতিদিনই নন ‘আমি ট্র্যাক দলে দৌড়াতে যাব এবং কলেজের একটি ভাল ক্যারিয়ার করব’ ‘ “দক্ষিণ ক্যারোলিনা কোচ শেন বিমার বলেছেন, অন 3 এর ড্যানিয়েল হাগার। “না, তিনি অলিম্পিকে দৌড়াতে পারতেন।”
প্রো: তিনটি মরশুমে প্রথমবারের মতো, হারবার ট্র্যাকের দিকে মনোনিবেশ করার চেয়ে ফুটবল দলের সাথে বসন্ত অনুশীলন ব্যয় করেছিল, তাই তাকে মরসুমে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে। | কন: “ড্রপস” এর লড়াইয়ের ঘটনাগুলি।
কার্নেল টেট | ওহিও স্টেট বুকিয়েস
টেট (6-ফুট -3, 192 পাউন্ড) গত মৌসুমে 722 গজ এবং চারটি টাচডাউনগুলির জন্য 52 টি ক্যাচ ছিল। তিনি এই মৌসুমে স্টার রিসিভার জেরেমিয়া স্মিথের সমস্ত নজর দিয়ে এই মৌসুমে বর্ধিত উত্পাদন দেখতে পেলেন। অ্যাথলেটিক টেটকে দশম সেরা আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়কে মরসুমে র্যাঙ্ক করেছে।
প্রো: টেট এক-এক-এক পরিস্থিতিতে সাফল্য অর্জন করে, যা স্মিথের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে তিনি এই মরসুমে তত্পরতা পাবেন। | কন: তার ব্যতিক্রমী গতি নেই।