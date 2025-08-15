প্রো প্যাডেল লিগ গুয়াদালাজারায় শুরু হয়

প্রো প্যাডেল লিগ (পিপিএল) বৃহস্পতিবার গুয়াদালাজারার কোড মেয়র -এ মরসুমের তৃতীয় তারিখ শুরু করেছিলেন, রবিবার অবধি চলবে এমন ক্রিয়াকলাপের সাথে এবং এমন একটি পরিবেশের সাথে যা নিশ্চিত করে যে মেক্সিকোতে এবং বিশেষত মুক্তো তপতিতে এই খেলাধুলার বৃদ্ধি অবিরাম নয়।
প্যাডেল, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আদালত, ক্লাব এবং নতুন অনুরাগীদের জয় করেছে, গুয়াদালাজারায় একটি বুম বাস করে। শহরটি আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলির জন্য কৌশলগত পয়েন্টে পরিণত হয়েছে এবং এই পিপিএল স্টপ এটিকে অ্যানিমেটেড স্ট্যান্ড এবং উচ্চ -স্তরের ম্যাচগুলির সাথে প্রদর্শন করে।
প্রথম সভাগুলির একটিতে, লুকাস বার্গামিনী y অ্যালেক্স চোজান তারা দুটি বদ্ধ সেটে 7-6, 7-6 থেকে আগস্টন টরে এবং ছাড়িয়ে গেছে অ্যালেক্স রুইজ, প্রতিনিধি ক্যানকুন। মহিলা শাখায়, লুসিয়া সাইনজ এবং ক্লডিয়া জেনসেন তারা 6-3, 7-5 মেরিনা লোবো এবং সোফিয়ার কাছে পরাজিত করেছে আকার, দৃ firm ় পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।
তার অংশ হিসাবে, মিয়ামি প্যাডেল ক্লাবের আর্জেন্টিনার ফেডেরিকো চিংগোটো আগের তারিখে চতুর্থ হওয়ার পরে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি বলেন, “আমরা মিয়ামিকে তার প্রাপ্য জায়গায় রাখতে এবং শিরোনামের জন্য লড়াই করতে চাই।”
“সুপার মাউস” স্বীকার করেছে যে গুয়াদালাজারার উচ্চতা একটি চ্যালেঞ্জ, তবে ভক্তদের উষ্ণতা এবং টুর্নামেন্টের বৃদ্ধি উদযাপন করেছে। “লীগ বছরের পর বছর উন্নতি করে এবং গুয়াদালাজারা আমি পছন্দ করি; আমি এখানে আমাকে মুকুট দেওয়ার আশা করি,” তিনি বলেছিলেন।