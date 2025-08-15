You are Here
প্রো বোল গার্ড অবসর ঘোষণা করেছেন
News

ব্র্যান্ডন শেরফ ফ্রি এজেন্সিতে গভীরভাবে স্বাক্ষরযুক্ত রয়েছেন এবং তার ক্ষেত্রে কোনও গ্রীষ্মের দেরী চুক্তি আসবে না। প্রো বোল গার্ড অবসর নিয়েছেন।

তার ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে শের্ফের পক্ষ থেকে কোনও ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে, ক সংক্ষিপ্তসার আইওয়া অ্যাথলেটিক্স হল অফ ফেমে তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তিনি “এই গ্রীষ্মে অবসর নিয়েছিলেন।” 33 বছর বয়সী এই বিবৃতিটি তার খেলার দিনগুলিতে প্রতিফলিত করে তার কেরিয়ার শেষ হয়েছে তা নিশ্চিত করে।

“এটি এমন কিছু ছিল যা আমি কখনই স্বপ্ন দেখতে পারি না,” শের্ফ তার এনএফএল মেয়াদ সম্পর্কে বলেছিলেন। “কখনও কখনও আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম যে তাকে আমাকে চিমটি দিতে হবে, কারণ আমি একটি বাচ্চাদের খেলা খেলছি, এবং একটি কাজ হিসাবে এটি করতে সক্ষম হওয়া বেশ আশ্চর্যজনক। এখন, বাচ্চা হওয়া এবং গেমসের পরে তাদের দেখতে সক্ষম হওয়া একেবারে দুর্দান্ত।

২০১৫ সালের খসড়াটির পঞ্চম সামগ্রিক বাছাই, স্কের্ফ তাত্ক্ষণিকভাবে ওয়াশিংটনের সাথে দায়িত্ব শুরু করেছিলেন। জাতির রাজধানীতে তাঁর রান সাত বছর বিস্তৃত এবং পাঁচটি প্রো বোল প্রচারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্কের্ফের একমাত্র অল-প্রো নোডটি ২০২০ সালে এসেছিল That সেই বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্যাগটি যেখানে ছিল সেখানে টানা দুটি মরসুমের প্রথমটি চিহ্নিত করেছিল।

স্কের্ফ ২০২২ সালে ওপেন মার্কেটে যাত্রা করেছিলেন, প্রতি বছরের চুক্তিতে জাগুয়ার্সের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন। যে চুক্তি ছিল পুনর্গঠন গত বসন্তে, 2024 মরসুমের জন্য তার ক্যাপ চার্জ হ্রাস করার অনুমতি দেয়। শের্ফ আবার জ্যাকসনভিলের সাথে সমস্ত 17 টি গেম খেলেন, যার অর্থ তিনি ডুভাল কাউন্টিতে তাঁর কার্যকাল জুড়ে কোনও প্রতিযোগিতা মিস করেননি।

জাগুয়ারদের সাথে স্কের্ফের সময় রক্ষীদের মধ্যে পিএফএফ গ্রেডের ক্ষেত্রে শীর্ষ 20 এর বাইরে দুটি মরসুম অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ওয়াশিংটনের সাথে তার ধারাবাহিক উচ্চ-শেষের খেলার তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য ড্রপ-অফ চিহ্নিত করেছে। এই গ্রীষ্মে স্বাক্ষরিত যে কোনও চুক্তি তার আগের প্যাকগুলির তুলনায় কম হারে চেক ইন করতে পারত, তবে শেরফ এখনও অভ্যন্তরীণ বরাবর শুরু-ক্যালিবার খেলার সাথে একটি নতুন দল সরবরাহ করতে পারতেন। পরিবর্তে, তার মনোযোগ তার খেলার পরবর্তী দিনগুলিতে পরিণত হবে।

সব মিলিয়ে স্কের্ফ 144 টি সম্মিলিত নিয়মিত এবং পোস্টসেশন গেমসে খেলেছিল, সেগুলি শুরু করে। তিনি ক্যারিয়ারের উপার্জনে প্রায় 110 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।



