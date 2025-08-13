প্লাটোনিক সিজন 2 পর্ব 3 পর্যালোচনা: উইলের ব্যাচেলর পার্টি পুরানো বন্ধুত্বের সীমানা পরীক্ষা করে

সমালোচকদের রেটিং: 4.3 / 5.0
উইল এবং সিলভিয়ার সম্পর্ক প্লাটোনিকের সেরা অংশ হিসাবে রয়ে গেছে এবং প্লাটোনিক সিজন 2 পর্ব 3 এ উইলস ব্যাচেলর পার্টির সময় তাদের সম্পর্কের বিরোধীদের হাইলাইট করা হয়েছিল।
ব্যাচেলর এবং ব্যাচেলোরেট পার্টিগুলি সর্বদা প্রচুর হাসি নিয়ে আসে এবং তাদের পুরানো বন্ধু ওয়াইল্ড কার্ড (বেক বেনেট) যুক্ত করে কেবল বিনোদনকে যুক্ত করে।
ত্রি-মুখী বন্ধুত্বগুলি বিশ্রী হতে পারে এবং তারা হাসি, বিশ্রীতা এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের পাগল এবং বন্য দিন থেকে তারা কতটা পরিবর্তন করেছে।
পর্বের বেশিরভাগ অংশটি ত্রয়ীর দিকে মনোনিবেশ করার সময়, চার্লির নতুন চাপটিও লাথি মেরেছিল এবং এটি র্যাম্প না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না।
সিলভিয়া তরুণ, বোবা এবং পাগল দিনগুলির জন্য আগ্রহী
সিলভিয়া নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসা মিস করেছেন কারণ মায়েরা সাধারণত তাদের বাচ্চাদের কলেজ থেকে বন্য পলায়নের বিষয়ে গর্ব করেন না।
এটি আমাকে ক্র্যাক করেছিল যে তিনি নিশ্চিত যে এটি তাকে শীতল মা করে তুলবে, তবে বাচ্চারা মুগ্ধ হয়নি।
কখনও কখনও, আমি অবাক হই যে চার্লি এবং বাচ্চারা ইচ্ছুক সিলভিয়া পুরানো দিনগুলিকে পুনরুদ্ধার করার পরিবর্তে আরও স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করে।
আমি যখন জেনা এবং সিলভিয়া এবং উইল এর অ্যান্টিক্সকে আদর করি, তখন আমি বুঝতে পারি যে তারা কেন প্রথমদিকে বহিরাগতদের কাছে বন্ধ করে দেওয়া বলে মনে হচ্ছে।
তাদের সম্পর্ক তীব্র ছিল, এবং তারা এমন আচরণ করেছিল যে তারা এখনও 20 এর দশকে ছিল, যখন বাস্তবে, তাদের দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া উচিত।
যদিও আমরা তরুণ এবং বোবা হতে চাই, এটি কেবল কিছুক্ষণের জন্য মজার।
এই ত্রয়ী কি সীমানা সম্পর্কে জানে?
পুরানো বন্ধুদের সাথে পুনরায় একত্রিত হওয়া জটিল হতে পারে। কয়েক বছর ধরে লোকেরা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং তিনজন লোক থাকাকালীন এটি আরও চ্যালেঞ্জিং। এক বন্ধু প্রায়শই মধ্যস্থতাকারী শেষ করে।
ওয়াইল্ড কার্ডে এটি ঘটেছিল (বেক বেনেট)। তিনি সিলভিয়ার সাথে একেবারে আনন্দদায়ক ছিলেন।
তিনি জেনার দুশ্চরিত্রা বলে মনে করেছিলেন যে তিনি তাকে জানার বিষয়ে তাকে কটূক্তি করতে পছন্দ করেছিলেন। এটি সিলভিয়ার স্কুইরুম দেখে মজাদার ছিল এবং গভীর প্রান্তে চলে গেল।
তাদের তিনজনকে একে অপরকে সুই দেখছেন, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করলেন “কী?” সিলভিয়া হিসাবে হাসিখুশি ছিল এবং অন্য একজন ওয়াইল্ড কার্ডের সাথে কী ভাগ করে নিয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করবে।
সিলভিয়া প্যারানয়েড হয়ে ওঠে, যা তার কারণের জন্য একটি ভয়াবহ চেহারা যা তিনি সবসময় বোকা কিছু করেন।
প্যারানিয়া এবং আগাছা আঠাগুলির সংমিশ্রণে তিনি ছেলেদের রেকর্ড করার সময় সিলভিয়াকে (রোজ বাইর্ন) কিছু দুর্দান্ত কৌতুক দৃশ্য দিয়েছেন।
তিনি তাদের ফাঁদে ফেলার আশা করেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশ করেছিলেন এবং সিডনি সুইনির সাথে তাদের আবেশে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কেবল শুনতে পেলেন যে তিনি যৌনহীন সম্পর্কের মধ্যে ছিলেন।
সীমানা মানুষ। যদি সে তাকে জানতে চায় তবে সে তাকে বলত। যদিও এটি হাস্যকর ছিল, তার মুখোমুখি হওয়া উচিত ছিল না।
আমি সম্পূর্ণ দল উইল। তিনি এবং চার্লি কী যৌন অবস্থান ব্যবহার করেছিলেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সিলভিয়া ঠিক ততটাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল।
বিবাহিত বা নিযুক্ত দম্পতিরা সবার কাছে বিশদ প্রকাশের আশেপাশে যান না, তবে আমি বিশ্বাস করি না যে এটি যৌনতা ছেড়ে দেবে।
তিনি তার জন্য মহিলাদের অনেক বেশি পছন্দ করেন।
ওয়াইল্ড কার্ড তার নাম পর্যন্ত বেঁচে থাকে না
ওয়াইল্ড কার্ডটি কিংবদন্তি শোনাচ্ছে, তাকে পার্টির পরিকল্পনা করার জন্য আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলেছিল, তবে তিন বন্ধুর মধ্যে তাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে নিচে বলে মনে হয়েছিল।
সিক্রেট ব্যাচেলর পার্টি প্রাথমিকভাবে মজা লাগলেও আমরা পরিকল্পিত মধ্যাহ্নভোজ এবং মার্টিনির বাইরে খুব বেশি গোপনীয় ছিলাম না।
কেন তিনি তিনটি অ্যামিগোসের বাইরে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করেননি? তাদের মধ্যে তিনটি কি এতটা শক্ত যে অন্যরা অস্বস্তি বোধ করেছিল, বা বারের বাইরে তার কিছু পরিকল্পনা ছিল না?
আমি ক্রেজি পার্টির প্রাণীর জন্য ওয়াইল্ড কার্ডটি পেগড করতাম, যারা তার নামের কারণে স্ট্রিপার ক্লাব বা অভিজাত পোকার ক্লাবের জন্য গিয়েছিলেন।
পরিবর্তে, তিনি এই বিকল্পগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সিলভিয়া অ্যাকোয়ারিয়ামে একটি প্রাপ্তবয়স্ক রাত বেছে নিয়েছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আগাছা আঠাগুলি তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে, তবে সিলভিয়া অ্যাডামেন্ট ছিল যে তারা বাড়িতে যেতে পারে না। তাকে মজা করার জন্য মরিয়া মনে হয়েছিল।
কে জানত যে অ্যাকোয়ারিয়ামটি সেই সেক্সি, তবে ওয়াইল্ড কার্ডটি ভ্রমণ থেকে জেট-লেগড অনুভূত হয়েছিল।
এই পার্টিতে তাদের মধ্যে কেবল তিনজনের সাথে কোনও বাফার ছিল না এবং এটি প্রায়শই একজনের বিপরীতে দু’জনের মতো অনুভূত হয়েছিল। হাস্যকর টেনে নিয়ে যাওয়া লড়াইটি সিলভিয়ার দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং ওয়াইল্ড কার্ডকে উপহাস করবে এবং বোরেজিলা এবং স্নুজারের মতো অপমান ছুঁড়ে ফেলবে। এটি মজার ছিল, তবে এটি একটি স্নায়ু আঘাত
সিলভিয়া এবং জেনা সম্পর্কে যখন সত্য প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এটি কেবল ছেলেরা ছিল, তখন আপনি বলতে পারেন যে তাদের সেই পার্টিটি বেঁচে থাকার জন্য সিলভিয়ার কতটা দরকার ছিল।
ওয়াইল্ড কার্ড বড় হয়েছিল, যখন তার জীবন শুরু হয়েছিল তা ভুলে যাওয়ার জন্য পার্টির প্রয়োজন ছিল।
এটি এমন কিছু বলেছিল যা তিনি মহিলাদের উপর চূর্ণ করেছিলেন এবং বডি পেইন্ট মেয়েদের সম্পর্কে কেবল নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য কল্পনা করেছিলেন।
তিনি জানতেন যে তাঁর বন্ধুরা ঠিক আছে, এবং জেনার সাথে এটি শেষ করা দরকার। এটি সম্ভবত সম্পন্ন করার চেয়ে সহজ হবে।
পরবর্তী বিপদ চ্যাম্পিয়ন জন্য সময়
চার্লির গেমের প্রতি ভালবাসা শো জিপার্ডি একটি মজাদার চাপে পরিণত হয়েছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম যে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং সিলভিয়াকে সুর করতে চলেছেন যে গেমটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও কিছু হয়ে উঠবে।
তিনি একটি মজাদার প্রতিযোগী তৈরি করবেন এবং ইতিমধ্যে একটি সম্পূর্ণ দল রয়েছে, তাকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। আমার কিছু অংশ ইচ্ছে করেছিল যে আমরা স্টিয়ার্ট, চার্লি এবং বাচ্চাদের অনুশীলনকারী কয়েকটি দৃশ্য দেখতে পেতাম।
এটি বিনোদনমূলক হত কারণ সেই বাচ্চারা তাঁর এবং পুরোপুরি তাদের বাবার সন্তানদের জন্য খুব গর্বিত। তারা আরও নিচে থেকে পৃথিবী এবং কুইজিং চার্লিকে পছন্দ করত, সম্ভবত কারণ তিনি তাদের হোমওয়ার্কে সহায়তা করেছেন।
আমি আশা করি এটি একটি দীর্ঘতর চাপ হবে এবং এটি চার্লিকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা দেখে আমি উত্তেজিত। অনুগত এবং সেক্সি স্বামী ব্যতীত তাঁর পিওভ প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।
আমি তার জন্য আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চাই।
আপনার কাছে, প্লাটোনিক ধর্মান্ধরা। ওয়াইল্ড কার্ডে আপনার চিন্তাভাবনা কী ছিল? আপনি কি উইল এবং জেনার সম্পর্ক শেষ হওয়ার জন্য প্রস্তুত? চার্লি কি একটি ভাল ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিযোগী তৈরি করবে?
মন্তব্যে আমাদের জানান।
এই প্লাটোনিক পর্যালোচনা উপভোগ করেছেন? আমাদের সাহায্য।
একটি মন্তব্য ফেলে দিন বা এটি ভাগ করুন – এটি নিখরচায়, বেদনাদায়ক এবং স্বাধীন টিভি কভারেজকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে।
