প্লাস্টিকের আইসক্রিম এবং গরু মুক্ত মাখন? খুব দূরে খাবার ঠেলে দিচ্ছেন?
17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

এই সপ্তাহে প্রকাশিত সর্বশেষ খাদ্য মূল্যস্ফীতির ডেটা চমকপ্রদ কম ছিল না।
ভিক্টোরিয়া পার্ক অ্যাভে। এবং ড্যানফোর্থ অ্যাভেতে অবস্থিত একটি মেট্রো মুদি দোকানের অভ্যন্তরে শাকসবজি, মাংস, হাঁস -মুরগি, মাছ, রুটি এবং দুগ্ধজাত পণ্যগুলি বৃহস্পতিবার 12 ডিসেম্বর, 2024 -এ শপস ওয়ার্ল্ডে। জ্যাক বোল্যান্ড/টরন্টো সান।

গরু, চারণভূমি বা এমনকি ফসল ছাড়াই মাখন উত্পাদন করা – কেবলমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন ব্যবহার করে একটি পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত – এটি বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর মতো শোনাচ্ছে।

তবুও, জলবায়ু জরুরিতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার যুগে, এটি খাদ্য উদ্ভাবনের পরবর্তী সীমান্ত হিসাবে ক্রমবর্ধমানভাবে তৈরি করা হচ্ছে। আমরা কীভাবে খাদ্য উত্পাদন করি তা পুনরায় কল্পনা করতে বিঘ্নজনক প্রযুক্তির উপর সমাজসেবী এবং বিনিয়োগকারীদের একটি নতুন প্রজন্ম বাজি ধরছেন।

এরকম একজন খেলোয়াড় হলেন সুগন্ধি, শিকাগো ভিত্তিক একটি সংস্থা বিলিয়নেয়ার বিল গেটসের অংশে সমর্থিত। ফার্মটি দাবি করেছে যে এটি traditional তিহ্যবাহী মাখন থেকে স্বাদ এবং জমিনে পৃথক পৃথক একটি পণ্য তৈরি করেছে। মার্জারিনের বিপরীতে-উদ্ভিদ-ভিত্তিক তেল যেমন সয়াবিন বা ক্যানোলা থেকে তৈরি-এই “মাখন” পুরোপুরি প্রাণী বা ফসল ছাড়াই তৈরি করা হয়।

এর চর্বিযুক্ত অণুগুলি বায়ু থেকে ধারণ করা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে একটি ল্যাবে পুনর্গঠন করা হয় এবং জল থেকে বের করা হাইড্রোজেন, গরম এবং জারণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়। ফলাফলটি গরুর মাংস, পনির বা উদ্ভিজ্জ তেলগুলিতে পাওয়া চর্বিগুলির আণবিক কাঠামোর নকল করে – এক একর জমির জমি ছাড়াই।

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে, পদচিহ্নটি নাটকীয়ভাবে ছোট হতে পারে।

বাণিজ্যিকভাবে, স্বাদটি 12 থেকে 18 মাসের মধ্যে একটি বাজারের লঞ্চকে লক্ষ্য করে চলেছে তবে এখনও মূল্য নির্ধারণ করতে পারেনি। জৈব মাখনের পরিসরে সম্ভবত একটি প্রিমিয়াম পজিশনিং আশা করা যুক্তিসঙ্গত। পুষ্টির মূল্য সম্পর্কে, তবে সংস্থাটি নীরব থাকে।

আণবিক কৃষি – কখনও কখনও সিন্থেটিক বা সেলুলার খাদ্য উত্পাদন বলা হয় – সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য ট্র্যাকশন অর্জন করেছে। মাংস, কফি, কোকো, সামুদ্রিক খাবার – কার্যত প্রতিটি বিভাগের প্রতিলিপি করা হচ্ছে।

এই উদ্ভাবনগুলি প্রায়শই জলবায়ু উদ্ধারক হিসাবে বিপণন করা হয়। তবে ভেরিয়েবলগুলি যা সত্যিকার অর্থে ভোক্তাদের সিদ্ধান্তগুলি আকার দেয় – লেবেলিং, দাম, স্বাদ এবং পুষ্টির মান – প্রায়শই গৌণ বিবেচনা হিসাবে বিবেচিত হয়।

মাঝেমধ্যে, অভিনবত্বের জন্য প্রতিযোগিতা অবাস্তব। 2023 সালে, যুক্তরাজ্যের একটি সংস্থা ঘোষণা করেছে যে এটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক থেকে আইসক্রিম তৈরি করতে পারে। হ্যাঁ, প্লাস্টিক একজনকে ভাবতে হবে যে আমরা গ্রহটি সংরক্ষণের নামে কতদূর যেতে চাই।

খাদ্য বিজ্ঞানের অনিচ্ছাকৃত পরিণতির ইতিহাসও রয়েছে। ট্রান্স ফ্যাটগুলি বিবেচনা করুন: একবার টেক্সচার এবং বালুচর জীবন উন্নত করার জন্য প্রশংসিত হয়ে গেলে জনস্বাস্থ্যের উপর তাদের প্রভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এবং এখানে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তেজনা রয়েছে: খাদ্য কেবল ন্যূনতম সংস্থান সহ উত্পাদিত ক্যালোরির বিষয় নয়। এটি সংস্কৃতি, heritage তিহ্য এবং গর্বের প্রকাশ-শতাব্দী প্রাচীন traditions তিহ্যের মধ্যে রয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে আমাদের ল্যাব দ্বারা প্রকাশিত খাদ্য সংবেদন সূচক অনুসারে, মাত্র 9% গ্রাহক পরিবেশকে তাদের প্রাথমিক ক্রয় ড্রাইভার হিসাবে চিহ্নিত করে।

সেলুলার এবং আণবিক কৃষি গবেষণার অবশ্যই এর জায়গা রয়েছে তবে এটি অবশ্যই সঠিক অনুপ্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। যে প্রকল্পগুলি “God শ্বরকে খেলতে” চেষ্টা করে বা পরিবেশ-কর্তৃত্ববাদী বিবরণগুলি গ্রহণ করে তারা যে ভোক্তাদের সেবা করার লক্ষ্য রাখে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এই প্রযুক্তিগুলির জন্য যে কোনও বিশ্বাসযোগ্য পথ অবশ্যই খাওয়ার সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সংবেদনশীল মাত্রা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি, আমরা কেবল কার্বন পদচিহ্নগুলি হ্রাস করার জন্য খাই না – আমরা আমাদের কৃষকদের, আমাদের খাদ্য ব্যবসা এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলিকে বজায় রাখে তাদের সমর্থন করার জন্য খাই।

খাবারের ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে ল্যাব ব্রেকথ্রু বা কার্বন গণিত দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হবে না।

সাফল্য স্বাদ, স্বচ্ছতা, সাশ্রয়ীতা এবং রন্ধনসম্পর্কিত traditions তিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার উপর জড়িত থাকবে। শেষ পর্যন্ত, আমরা সকলেই গ্রেটা থুনবার্গের মতো খেতে আগ্রহী নই।

-ডাঃ সিলভাইন চার্লিবোইস ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রি-ফুড অ্যানালিটিক্স ল্যাবের পরিচালক এবং খাদ্য অধ্যাপক পডকাস্টের সহ-হোস্ট

