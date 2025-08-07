ফক্সের স্পেশাল ফোর্সেস সিজন 4 হয় মহাকাব্য বা ট্রেনরেক হবে – তবে ঠিক আছে, আমি দেখব

ফক্স যদি একটি জিনিস পছন্দ করে তবে এটি তাদের বাস্তবতা স্লেটে যুক্ত করছে।
এবং স্পেশাল ফোর্সেস ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি নেটওয়ার্কের জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে বিশাল হিট হয়েছে।
এটি লোকেরা ঘৃণা করার দাবি করে তবে সর্বদা প্রতিরোধ করতে পারে না এমন বিষয়গুলিকে একত্রিত করে: “সেলিব্রিটিদের” উদ্ভট পরিসীমা, একটি বাস্তবতা টিভি প্রতিযোগিতা এবং শারীরিক শ্রম যা কেবল আপনার পালঙ্কের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে আবেদন করে।
এই সিরিজটি সর্বাধিক কুখ্যাত রিয়েলিটি তারকাদের, জেড-তালিকা সেলিব্রিটি, অ্যাথলেট এবং কিছু আসল রত্ন এবং কিংবদন্তি সংগ্রহ করে এই বিষয়টি বাদ দিয়ে, এই ধারণাটি রয়েছে যে আমরা নোংরা, অগোছালো, কঠোর দৃশ্যে সুন্দর, ধনী, সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষকে দেখতে পাব যা তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়।
অবশ্যই, হ্যান্ডব্যাগযুক্ত এমন কাউকে দেখার জন্য এটি কখনও কখনও বিনোদনমূলক হয় যা আমাদের ঘরগুলি হঠাৎ করে মেকআপ-মুক্ত হয়ে যায় এবং অ্যাথলিজার পরিধান পরিধান করে, কেবলমাত্র প্রাক্তন বিশেষ বাহিনীর অপারেটিভ হিসাবে তাদের জীবনের জন্য লড়াই করার জন্য নিজেকে কোনও করুণা ছাড়াই পরম সর্বোচ্চ দিকে ঠেলে দেয়।
এটা দুঃখবাদ নয়; এটা বিনোদন!
আকর্ষণীয় বিষয়টি হ’ল প্রায়শই না, সিরিজটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের অবতরণ করে – টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব এবং কুখ্যাত মনোভাবের সমস্যাযুক্ত পেশাদার অ্যাথলেট বা যারা দৃ strong ় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।
তারা এক ধরণের বা অন্য কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাবলয়েডগুলিতে ট্রেন্ডিংয়ে আপনি দেখতে পান এমন ব্যক্তি।
তবে কখনও কখনও, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, আপনি যখন এই লোকগুলিকে কিছু নামিয়ে দেন, তখন তাদের ব্যারাক ভাগ করে নিন এবং তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ সেশন সহ্য করে যা তাদের সবচেয়ে দুর্বল – দর্শকদের মতো অংশগ্রহণকারীদের মতো, দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে।
এই সিরিজের মধ্য দিয়েই আমি শিখেছি যে জ্যাক ওসবার্ন একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে কতটা প্রিয় এবং তিনি যে ট্রায়ালস এবং দুর্দশাগুলি সহ্য করেছেন। গত মৌসুমে, আমি কেবল ব্রোডি জেনারের প্রতি নয়, কায়লা নিকোলের জন্য একটি নতুন প্রশংসা এবং সত্যিকারের সহানুভূতি অর্জন করতে পারি নি।
টম স্যান্ডোভাল? আচ্ছা, তিনি সবসময় টম স্যান্ডোভাল হবেন, এখন কি হবে না?
সিরিজটি অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু আসল মুহুর্তগুলি বের করে আনতে পরিচালিত করে।
আপনি জানেন, যখন এটি আরও বিনোদন চরাঞ্চল হিসাবে কাজ করে না এবং নিজের চিত্র পুনর্বাসনে একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা। আমি নিশ্চিত নই যে এই লোকের অর্ধেক এজেন্ট কোনও উত্থাপনের প্রাপ্য কিনা বা অবিলম্বে বরখাস্ত করা উচিত।
এবং এটি আমাকে স্পেশাল ফোর্সেস সিজন 4 এ নিয়ে আসে। ফক্স দুর্ভাগ্যজনক, বিতর্কিত এবং দুর্ভাগ্য সোলসের তালিকা প্রকাশ করেছে এবং আমি ভেবে দেখেছি যে এটি একটি মরসুম বা রিয়েলিটি টিভি উজ্জ্বলতার একটি স্টিমিং হট ডাম্পস্টার ফায়ার হতে চলেছে।
প্রারম্ভিকদের জন্য, এই মরসুমে অ্যাথলিটদের নিখুঁত সংখ্যা হতাশাব্যঞ্জক।
সিরিজের আপিলের অংশটি এমন এক ব্যক্তিদের দেখছে যাদের অ্যাথলিটের ধৈর্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং পারফরম্যান্সের দক্ষতা নেই যা কল্পনাযোগ্য।
শোয়ের কৃতিত্বের জন্য, পেশাদার অ্যাথলিটরা প্রায়শই কাজগুলির সাথে লড়াই করে, তাই তাদের সর্বদা কোনও প্রান্ত থাকে না।
তবে এটি এখনও তাদের কাছে এখনও সবচেয়ে অ্যাথলেটিক – মোট জক ফেস্ট, এবং এটি এর কিছু থেকে মজা চুষে ফেলে। যাইহোক, এটি সিরিজের সাথে কথা বলে ‘একাধিক জনসংখ্যার কাছে আবেদন করার প্রয়াস-বাস্তবের টিভি ব্যক্তিত্ব এবং হলিউড-অ্যাডজেসেন্ট টাইপ সহ অ্যাথলিটদের সাবধানতার সাথে সজ্জিত কাস্ট সহ মহিলা হিসাবে অনেক পুরুষ দর্শকের সাথে জড়িত।
অ্যাথিলিট ফ্রন্টে আমাদের কাছে র্যান্ডাল কোব (এনএফএল প্রো বোলার), নিক ইয়ং (এনবিএ চ্যাম্পিয়ন), জনি ম্যানজিয়েল (হিজম্যান বিজয়ী এবং প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক), এরিক ডেকার (প্রাক্তন এনএফএল প্লেয়ার), ক্রিস্টি পিয়ার্স রাম্পোন (বিশ্বকাপ এবং অলিম্পিক সকার), অ্যান্ড্রু ইস্ট (প্রাক্তন এনএফএলএসইএনএসটি) (প্রাক্তন এনএফএলএসইএনএসটি) (প্রাক্তন এনএফএলএসইএনএসটি)।
এটি 18 জন নিয়োগকারীদের মধ্যে সাতজন অ্যাথলিট। এটি বেশ স্ট্যাকড, এবং তারা সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক, নিজেরাই সবচেয়ে কঠিন, এবং যারা তাদের এমনভাবে সেট করেছেন যে তারা সর্বদা তাদের উপর রক্তাক্ত হত্যার চিৎকার করে অপারেটিভদের নিতে পারে না।
গুচ্ছের বাইরে, আমি শন জনসনকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত। তিনি দর্শনীয়, সর্বকালের অন্যতম সেরা জিমন্যাস্ট, একজন মা এবং আমার সন্দেহ নেই যে তিনি এখানে কিছু সত্যই অনুপ্রেরণামূলক কারণের জন্য এখানে এসেছেন যা অনুরণিত হবে।
তবে অন্যরা? মেহ।
ফ্লিপ দিকে, যখন তারা “সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব” এবং “টিকটোক প্রভাবক” মিশ্রণে রাখতে শুরু করে, এটি সাধারণত আমার আত্মাকে বিরক্ত করে। এই উপায়গুলি হ’ল মরসুমটি ক্রমবর্ধমান হতে পারে কারণ সত্যই, কে যত্ন করে?
আমরা সবেমাত্র গ্রাস করেছি যে তারা সেলিব্রিটিদের অধীনে রিয়েলিটি টিভি ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগ দিতে হবে যে তারা সেলিব্রিটি, এবং এখানে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবক!
আরেকটি হতাশাজনক বিষয় হ’ল তারা কীভাবে একই ধরণের রিয়েলিটি টিভি ব্যক্তিত্বদের পুনর্ব্যবহার করে বলে মনে হয়। এই মরসুমে, আমাদের কাছে রঞ্জ থেকে টেরেসা জিউডিস ফ্রিকিং রয়েছে কারণ স্পষ্টতই আমরা তাকে যথেষ্ট দেখিনি।
তিনি খুব নির্দিষ্ট ফ্যানবেসে ট্যাপ করার জন্য যথেষ্ট পরিচিত থাকাকালীন সলাসিক প্রান্তটি আনতে যথেষ্ট বিতর্কিত।
এবং তারপরে বিতর্কিত পরিসংখ্যান রয়েছে যা খুব কম লোকই অনস্ক্রিনে তাদের চেয়ে বেশি সময় দেখতে চায়: সিস্টার উইভস ‘কোডি ব্রাউন।
কেউ এটি চায় না, এবং এখনও আমরা এখানে আছি, তার সাথে তার চিত্র পুনর্বাসনের দুর্বল প্রচেষ্টায় অন্য একটি রিয়েলিটি টেলিভিশন সিরিজের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি বা প্রয়োজনীয় কোনও উপায়ে তার 15 মিনিটের খ্যাতি বাড়ানোর অন্য প্রচেষ্টা হিসাবে। উঘ।
অবশ্যই, প্রতি মরসুমে একটি শীর্ষ স্তরের বিতর্কিত চিত্র রয়েছে যা তারা পাগলের মতো প্রচার করে, স্পষ্টতই কারণ তারা জানে যে সলিউসনেস বিক্রি হয়। লোকেরা ভাল, খারাপ বা কুরুচিপূর্ণ হোক না কেন, তারা অবিচ্ছিন্ন থাকবে।
এবং এখানেই জুসি স্মোললেট আসে He
সেখানকার প্রত্যেকের মধ্যে তিনিই কুখ্যাতিতে ফোঁটা ফোঁটা, এবং তবুও, আমরা এখানে আছি!
জুসি স্মোললেট তার কেলেঙ্কারী হওয়ার পর থেকে সত্যই কোনও প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হননি, চেষ্টা করার অভাবে নয়। এখানে অনেক নিয়োগকারীদের মধ্যে তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর চিত্র পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
তিনি সম্ভবত আশা করছেন যে এই সেটিংয়ে কোনও ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে এবং তাঁর সাথে আরও অনেক ব্যক্তিত্ব, অ্যাথলেট এবং সেলিব্রিটিদের সাথে আলাপচারিতা করছেন যে, এটি তাকে কেবল সেই কেলেঙ্কারী ছাড়িয়ে জনসাধারণকে তাঁর কাছে একটি দিক দেখতে দেয়।
দুঃখের বিষয়, তিনিও সেই ব্যক্তি হতে চলেছেন যিনি প্রশিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি চড়বেন। এগুলি নিরলস হতে পারে এবং তাদের নিজস্ব স্ন্যাপ রায়গুলি থেকে অনাক্রম্য নয়, তাই আমি এই সিরিজটি স্মোললেটকে ভাল করে চলার পূর্বাভাস দিই না।
এটি খোলামেলাভাবে ট্রেন ভাঙার মতো অনুভব করবে এবং আমি জানি না এটি কোনও ভাল বা খারাপ জিনিস কিনা।
তারা সেখানে একই পরিবার থেকে অংশগ্রহণকারীদের রেখে এই মরসুমে খুব বেশি করছে। অবশ্যই, আমি সেখানে শন জনসন ইস্ট সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, তবে আমি মিথ্যা বলব না, তার স্বামী অ্যান্ড্রু পূর্ব, সেখানে থাকার কারণে এটি থেকে কিছুটা মজা লাগে।
এবং এটি দেশের সংগীতশিল্পী জেসি জেমস ডেকারের ক্ষেত্রেও একই কথা, যিনি তার স্বামী এরিক ডেকারের সাথে একটি মরসুম ভাগ করতে হবে।
এদিকে, টেরেসা জিউডিস তার মেয়েটিকেও পরের জেনারেল এনওয়াইসি -র জিআইএ জিউডিসকেও কাস্টিং না করেই তার চেয়ে বেশি ছিল।
যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের অঞ্চলগুলির বাইরে এবং প্রিয়জনদের থেকে দূরে সেলিব্রিটিদের দেখে উপভোগ করেন তাদের জন্য, প্রক্রিয়াতে তাদের পাশে ঠিক সেখানে কারও অনুপ্রেরণা বা কারও ট্রিগার থাকা কী ভাল?
নির্বিশেষে, এই মরসুমটি একটি যাত্রার এক নরক হতে চলেছে।
অভিনেত্রীকে গোল করে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী, মডেল এবং আরএইচওএর আলম ইভা মার্সিল, মডেল চ্যানেল ইমান, ভ্যালি তারকা ব্রিটানি কার্টরাইট, টিকটোকের প্রভাবশালী মার্ক এস্টেস, পডকাস্টার ব্রায়েনা ল্যাপাগলিয়া এবং অভিনেতা রবি প্যাটেল।
