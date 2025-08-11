You are Here
ফক্সে কাজগুলিতে ফাদার-পুত্র কমেডিতে পল রিজার তারকারা
News

ফক্সে কাজগুলিতে ফাদার-পুত্র কমেডিতে পল রিজার তারকারা

এক্সক্লুসিভ: ফক্স মাল্টি-ক্যামেরা কমেডিতে তার ধাক্কা চালিয়ে যাচ্ছে, এবার পল রেজার, সহ-স্রষ্টা এবং ১৯৯০ এর দশকের স্বাক্ষর সিটকোমের একটি তারকা তার সাথে দল বেঁধে দেওয়া, তোমার সম্পর্কে পাগল। রিজার গত দশকের অন্যতম জনপ্রিয় পারিবারিক কৌতুক অভিনেতা অ্যাডাম এফ গোল্ডবার্গের সাথে এই প্রকল্পে অংশীদার হয়েছেন, গোল্ডবার্গস

শিরোনামহীন মাল্টি-ক্যামেরা কমেডি সিরিজ, বর্তমানে বিকাশে, পরিবারের ব্যর্থ-থেকে-স্বচ্ছল 20-কিছু পুত্র তার পিতার (রিজার) এর সাথে কম-গ্ল্যামারাস নিউ জার্সির ক্ষতিগ্রস্থ পণ্য ব্যবসায়ে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার পরে অকার্যকর পরিণতি অনুসরণ করে।

রিজার তার ছেলে লিওন রিজার এবং গোল্ডবার্গের সাথে স্ক্রিপ্টটি লিখছেন। পল রেজার এবং গোল্ডবার্গের নির্বাহী ন্যাসেলের ব্রায়ান ভলক-ওয়েস, মাইকেল পেলমন্ট এবং ম্যাট ওচ্যাচারের পাশাপাশি প্রযোজনা করেছিলেন। লিওন রিজার একজন প্রযোজক হিসাবে কাজ করছেন। সিটকম ফক্স এন্টারটেইনমেন্ট স্টুডিওগুলি থেকে আসে।

পল রেজার বলেছেন, “ফক্সে ভাল লোক এবং অপরাধে আমার দুটি দুর্দান্ত অংশীদার – অ্যাডাম এফ। গোল্ডবার্গ এবং লিওন রিজারকে নিয়ে এই শোটি তৈরি করতে পেরে খুব উচ্ছ্বসিত,” পল রেজার বলেছেন। “এটি মনে হয় এটি সত্যিই বিশেষ কিছু হওয়ার পথে।”

মাল্টি-ক্যামেরা কমেডি ব্যবসায় ফিরে আসার জন্য ফক্সের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, নেটওয়ার্কটির বিকাশও রয়েছে পারফেক্ট, তৈরি, এক্সিকিউটিভ প্রযোজনা ও শিরোনামযুক্ত আন্দ্রেয়া সেভেজ, পাশাপাশি তাঁর জীবনের উপর ভিত্তি করে ভূমিকম্প অভিনীত একটি প্রকল্প।

পল বুচম্যান চালু হিসাবে ভ্রমণ তোমার সম্পর্কে পাগল এনবিসি-তে সিটকমের সাত-মৌসুমের রান এবং স্পেকট্রাম দ্বারা এর পুনর্জীবনের জন্য। তার আরও সাম্প্রতিক সিরিজের ক্রেডিটগুলির মধ্যে নেটফ্লিক্সের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোমিনস্কি পদ্ধতি, যা তাকে একটি এমি মনোনয়ন অর্জন করেছে, এবং অপরিচিত জিনিস, অ্যামাজন ছেলেরা এবং হুলুর রিবুট ফিল্মের পাশে, তিনি সহ-রচনা ও অভিনয় করেছেন মানুষের সমস্যা এবং জেফ্রি ফ্রেডম্যান ইন হিসাবে তার ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে বেভারলি হিলস কপ: অ্যাক্সেল এফ। রিজারটি ন্যাসেল সংস্থা গার্স এবং ডেল শ মুনভেস দ্বারা পুনরায় স্থান পেয়েছে।

গোল্ডবার্গ স্রষ্টা, নির্বাহী নির্মাতা এবং একক ক্যামেরা আধা-আত্মজীবনীমূলক কৌতুকের শোরনার হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত গোল্ডবার্গস, যা 10 মরসুমে এবিসিতে প্রচারিত হয়েছিল। এটি তার পর থেকে তার প্রথম সম্প্রচার সিরিজ চিহ্নিত করবে। তিনি ডাব্লুএমই, ম্যানেজার কেন ফ্রেইম্যান এবং অ্যাটর্নি ব্রুস জেলম্যান দ্বারা পুনরায় স্থান পেয়েছেন। লিওন রিজারকে ডেল শ মুনভেস পুনরায় প্রকাশ করেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts