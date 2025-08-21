ফক্স কর্পোরেশন, দীর্ঘ একটি স্ট্রিমিং সংশয়ী, ফক্স ওয়ান প্রবর্তনের সাথে আখড়ায় প্রবেশ করে

স্ট্রিমিং সম্পর্কে বছরের পর বছর সন্দেহের পরে, ফক্স কর্পোরেশন অবশেষে লিপটি নিচ্ছে এবং তার লিনিয়ার টিভি নেটওয়ার্কগুলিকে একটি নতুন সরাসরি-থেকে-গ্রাহক পরিষেবা, ফক্স ওয়ান হিসাবে প্যাকেজিং করছে।
নতুন পরিষেবাটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার চালু হয়েছে। এক্সিকিউটিস এর সিইও, পিট ডিস্টাডের নেতৃত্বে একটি ইভেন্টে গত সপ্তাহে মিডিয়ার জন্য এটি প্রদর্শন করেছিল, দীর্ঘকালীন অ্যাপল এক্সিকিউটিভ। লাইভ টিভির সামর্থ্যকে মিশ্রিত করার জন্য, বিশেষত সংবাদ এবং খেলাধুলায় অন-ডিমান্ড স্ট্রিমিংয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে, নতুন অফারটি “সাহসী, এটি তাত্ক্ষণিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তগুলির চারপাশে নির্মিত,” ডিস্টাড বলেছিলেন।
“ফক্স 2019 সাল থেকে একটি শৃঙ্খলা বিষয়বস্তু কৌশল বজায় রেখেছে, প্রাথমিকভাবে লাইভ নিউজ, ক্রীড়া এবং মানসম্পন্ন বিনোদন প্রোগ্রামিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছিল,” তিনি বলেন, যখন ফক্সের প্রাক্তন একবিংশ শতাব্দীর ফক্স থেকে এই সংস্থাটি বেশিরভাগই ডিজনি দ্বারা অধিগ্রহণের পরে ফক্স থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।
ফক্স কর্পোরেশন নিখরচায়, বিজ্ঞাপন-সমর্থিত আউটলেট টুবি অর্জন করতে এবং সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস ফক্স নেশনকে বাড়িয়ে তুলেছিল, তবে সাধারণত (এবং কখনও কখনও কথায় কথায়) গত কয়েক বছর ধরে স্ট্রিমিং যুদ্ধগুলি এড়িয়ে যায়।
সাইডলাইনগুলিতে থাকার সময় কিছু উপায়ে “আমাদের অব্যাহত সাফল্যকে সক্ষম করেছে,” ডিস্টাড বলেছেন, সংস্থাটি এই বছরের শুরুতে বান্ডিলের বাইরের লোকদের আরও আগ্রাসীভাবে সন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে কর্ড-কাটার এবং কর্ড-নেভার্স হিসাবে চিহ্নিত প্রায় 65 মিলিয়ন মার্কিন পরিবারগুলিতে সংস্থার নজর রয়েছে। বেডরক লিনিয়ার নেটওয়ার্কগুলির চারপাশে নির্মিত, আই-বর্ধিত অনুসন্ধান ক্ষমতা, পডকাস্টস, শর্টস এবং অন্যান্য একবিংশ শতাব্দীর স্ট্যাপলগুলিতে নতুন স্ট্রিমিং আউটলেট স্তরগুলি।
ফক্স ওয়ান, যা ফক্স ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক, ফক্স নিউজ, এফএস 1, বিগ 10 নেটওয়ার্ক, ফক্স বিজনেস এবং অন্যান্য, এবং অন্যান্য স্থানীয় স্টেশনগুলির মতো লিনিয়ার নেটওয়ার্কগুলি একত্রিত করে, প্রতি মাসে 20 ডলার হয়। পরিষেবাটি ইএসপিএন-এর প্রত্যক্ষ-থেকে-গ্রাহক পরিষেবা দিয়ে একটি বান্ডিল গঠন করেছে, যা বৃহস্পতিবারও চালু করছে, এটি অক্টোবরে আলোকিত হবে। উভয় সংস্থাকে প্রচলিত বান্ডিল সঙ্কুচিত করে চেপে ধরেছে, যা পে-টিভি স্তরগুলি এক দশক আগে প্রায় 100 মিলিয়ন পরিবারের শীর্ষ থেকে কমেছে যা আজ 70 মিলিয়ন ডলারের নিচে নেমেছে।
ফক্স এবং ডিজনি উভয়ই পরিষেবাগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট সাবস্ক্রিপশন লক্ষ্যগুলি সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছে, যা তারা লিনিয়ার অফারগুলির পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিত করে। ফক্স ব্রাস বলেছেন যে ফক্স ওয়ান এর প্রাথমিক বছরগুলিতে একক-অঙ্কের কয়েক মিলিয়ন গ্রাহককে জমা করা উচিত। (2019 এর গো-গো দিনগুলি স্মরণ করুন, যখন ডিজনি+ তার প্রথম দিনে 10 মিলিয়ন সাইন-আপগুলি আঁকেন, যদিও গ্রাহক সংখ্যাগুলি এখন লাভজনকতা এবং বাগদানের উপর ওয়াল স্ট্রিট ফিক্সেট হিসাবে পাস করা হয়েছে)) তাদের প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহক উপলভ্যতার পাশাপাশি, পরিষেবাগুলি কেবল, উপগ্রহ এবং টেলকো অপারেটরদের গ্রাহকদের অর্থ প্রদানের জন্য কোনও অতিরিক্ত চার্জ দেওয়া হয় না।
ফক্স ওয়ান প্রচেষ্টা ভেনু স্পোর্টসের ছাই থেকে উঠে এসেছে। ডিজিটাল পে-টিভি সরবরাহকারী ফুবো দ্বারা অবিশ্বাস্য মামলায় একটি প্রতিকূল রায় দেওয়ার পরে এটি কখনও চালু হওয়ার আগে ফক্স, ডিজনি এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স আবিষ্কারকে স্পোর্টস স্ট্রিমিং যৌথ উদ্যোগটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। মামলা নিষ্পত্তির অংশ হিসাবে, ফুবো ডিজনি দ্বারা অধিগ্রহণ করতে সম্মত হন। এদিকে, জেভি পার্টনাররা খারাপ-তারকা পরিষেবা তৈরিতে কয়েক মিলিয়ন ডলার .ালা করেছিল।
ফক্স ওয়ান এর বিকাশে ভেনু পরিষেবার অবশিষ্টাংশগুলি কার্যকর কিনা তা সাংবাদিকদের দ্বারা জানতে চাইলে, ডিস্টাড জবাব দিয়েছিলেন, “আমরা ভেনু প্রযুক্তির কিছু উপার্জন করেছি।” পরিষেবাটি ইতিমধ্যে কর্পোরেট তাঁবুতে টুবি এবং অন্যান্য ডিজিটাল অপারেশনগুলির সংস্থানগুলিতেও আকৃষ্ট হয়েছিল।
ডিস্টাড বলেছিলেন যে লক্ষ্যটি দর্শকদের কাছে একটি “একীভূত অভিজ্ঞতা” সরবরাহ করা। “অ্যাপসের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।” এই উদ্দেশ্যটি অতিরিক্ত বান্ডিলের সুযোগগুলি অনুসরণ করার জন্য একটি ধাক্কাও বাড়িয়ে তুলছে।
বিতরণ অংশীদাররা এমন একটি নতুন পণ্য কী তৈরি করে যা গ্রাহকদের কর্ড কাটতে দেয় বা উত্সাহ দেয় সে সম্পর্কে জানতে চাইলে, ডিস্টাড বজায় রেখেছিলেন যে ফক্স একটি “পরিবেশক-বান্ধব এবং গ্রাহক-বান্ধব পদ্ধতির” উপর অবতরণ করেছে। ডিস্ট্রিবিউটরদের দৃষ্টিতে তিনি যোগ করেছেন, “মূলত আমরা কেবল অন্য একটি চ্যানেল We আমরা দামটি হ্রাস করছি না We আমরা একটি মূল্য পয়েন্ট পেয়েছি যা তারা তাদের চ্যানেল জুড়ে তাদের গ্রাহকদের কাছে যে দামগুলি দিচ্ছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ We আমরা সাধারণভাবে একই পণ্যটি বিক্রি করছি।”
ফক্স ওয়ান -তে মূল প্রোগ্রামিংয়ের জন্য একটি মোটা নতুন লাইন আইটেম আশা করবেন না, ডিস্টাড বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ফক্সের প্রধান নির্বাহী লাচলান মারডোক ইতিমধ্যে ওয়াল স্ট্রিটকে তার জনসাধারণের মন্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কমপক্ষে প্রথম দিকে ব্যয় করা “বিনয়ী এবং পরিমাপ করা হবে”। “তার অর্থ হ’ল আমরা বাইরে গিয়ে মূল প্রোগ্রামিংয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করব না, বিশেষত এই প্ল্যাটফর্মের জন্য,” ডিস্টাড বলেছিলেন। “আমরা ইতিমধ্যে কেবল, সম্প্রচার এবং ডিজিটাল জুড়ে আমাদের বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রোগ্রামিংয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেছি। আমরা এখনই এটি প্রসারিত করছি এবং বর্তমানে এটি এমন দর্শকদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি যা বর্তমানে সেখানে নেই।”