ফক্স, ডিজনি নতুন ইএসপিএন এবং ফক্স ওয়ান স্ট্রিমার বান্ডিল করতে বাহিনীতে যোগদান করে

সোমবার এক ঘোষণা অনুসারে, ইএসপিএন এবং ফক্স একটি যৌথ স্ট্রিমিং ডিল অফার করতে দলবদ্ধ করছে যা তাদের নতুন প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহক পরিষেবাগুলিকে প্রতি মাসে 39.99 ডলারে একত্রিত করবে।
বান্ডিলটি গ্রাহকদের উভয় মিডিয়া জায়ান্টদের বিস্তৃত ক্রীড়া, সংবাদ এবং বিনোদন সামগ্রীতে অ্যাক্সেস দেবে।
চুক্তির লিঙ্কগুলি ইএসপিএন এর শীঘ্রই থেকে লঞ্চ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম শিয়াল এক সঙ্গে, ফক্স কর্পোরেশনের নিজস্ব স্ট্রিমিং পরিষেবা যা একই দিনে চালু হতে চলেছে।
ফক্স কর্পোরেশন পোস্টের কর্পোরেট প্যারেন্ট নিউজ কর্পোরেশনের বোন সংস্থা।
ইএসপিএন স্ট্রিমিং সার্ভিস এবং ফক্স ওয়ান উভয়ই পৃথকভাবে 21 আগস্ট থেকে পাওয়া যাবে, তবে দুটি সংস্থা traditional তিহ্যবাহী কেবলের জন্য অর্থ প্রদান না করে উভয়ই অ্যাক্সেস করতে চায় এমন অনুরাগীদের জন্য বান্ডিলটিকে আরও ভাল মূল্য হিসাবে প্রচার করছে।
ডিজনি প্ল্যাটফর্ম বিতরণের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট শান ব্রেন একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইএসপিএন -এর স্পোর্টস প্রোগ্রামিংকে আরও ব্যাপকভাবে উপলভ্য করার জন্য এই সহযোগিতাটি তৈরি করা হয়েছিল।
“এই বান্ডিল অফারে ফক্স ওয়ানের সাথে কাজ করা আমাদের ইএসপিএন-এর বিশ্বমানের ক্রীড়া সামগ্রীকে আরও ভক্তদের কাছে বিরামবিহীন এবং উদ্ভাবনী উপায়ে আনতে দেয়,” ব্রেন এটিকে দর্শকদের সাথে দেখা করার জন্য সংস্থাগুলির ভাগ করা লক্ষ্যটির প্রতিচ্ছবি বলে অভিহিত করেছেন “যে কোনও সময়, যে কোনও সময়,”
টনি বিলেটার, ফক্স সরাসরি কৌশল ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের কনজিউটারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে, ইএসপিএন ফক্স ওয়ানের প্রথম অংশীদার এবং বান্ডিলকে মূল্য এবং সুবিধা উভয়ই সরবরাহ করার সুযোগ বলে অভিহিত করেছিলেন।
“দর্শকদের এনএফএল, এনবিএ, ডাব্লুএনবিএ, এমএলবি, এনএইচএল, কলেজ ফুটবল এবং বাস্কেটবল, ন্যাসকার, ইন্ডিকার, ইউএফসি, পাশাপাশি আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ, পাশাপাশি আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ সহ এই বান্ডিলের মাধ্যমে সামগ্রীর একটি অবিশ্বাস্য পোর্টফোলিওতে অ্যাক্সেস থাকবে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সংস্থাগুলি স্ট্রিমিংয়ের অভিজ্ঞতাটিকে মসৃণ করার উপায়গুলি সন্ধান করতে থাকবে, “বিশেষত চূড়ান্ত ক্রীড়া ফ্যানের জন্য।”
ইএসপিএন প্ল্যাটফর্মটি গ্রাহকদের ইএসপিএন, ইএসপিএন 2, ইএসপিএনইউ, এসইসি নেটওয়ার্ক, দুদক নেটওয়ার্ক, ইএসপিএনইউজ এবং ইএসপিএন ডিপোর্টস – প্লাস ইএসপিএন সহ এবিসিতে সমস্ত প্রধান টেলিভিশন চ্যানেল সরবরাহ করবে।
প্যাকেজটিতে ইএসপিএন+, এসইসি নেটওয়ার্ক+ এবং দুদক নেটওয়ার্ক অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইএসপিএন বলছে যে পরিষেবাটি প্রতি বছর প্রায় 47,000 লাইভ ইভেন্টের পাশাপাশি পুনরায় খেলতে, মূল প্রোগ্রামিং, স্টুডিও শো এবং প্রসারিত এনএফএল কভারেজ সহ প্রদর্শিত হবে।
ফক্স ওয়ান, ইতিমধ্যে, কোম্পানির হোল্ডিংগুলি থেকে একক গন্তব্যে লাইভ এবং অন-চাহিদা সামগ্রী সংগ্রহ করবে।
লাইনআপে ফক্স নিউজ চ্যানেল, ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্ক, ফক্স ওয়েদার, ফক্স স্পোর্টস, এফএস 1, এফএস 2, বিগ টেন নেটওয়ার্ক, ফক্স ডিপোর্টস, ফক্সের স্থানীয় স্টেশন এবং ফক্স ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ব্যবহারকারীদের তাদের সাবস্ক্রিপশনে ফক্স নেশন এবং বিগ টেন নেটওয়ার্কের বি 1 জি+ স্ট্রিমিং পরিষেবা যুক্ত করার বিকল্পও থাকবে।
ফক্স বলেছেন যে এই প্রথম দর্শকরা যারা কর্ডটি কেটে ফেলেছেন – বা কখনও তারের প্যাকেজ ছিল না – এর সমস্ত সম্পত্তি এক জায়গায় লাইভ করতে সক্ষম হবে।
পরিষেবাটি প্রতিটি দর্শকের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, টিউবি মিডিয়া গ্রুপ দ্বারা বিকাশিত প্রযুক্তির সাথে যা সুপারিশগুলিকে ব্যক্তিগতকৃত করে এবং লাইভ এবং অন-ডিমান্ড প্রোগ্রামিংকে সংহত করে।
ইএসপিএন, ফক্স এবং ওয়ার্নার ব্রোস আবিষ্কারের মধ্যে একটি উচ্চ-প্রোফাইলের যৌথ উদ্যোগের ভেনু স্পোর্টসের পতনের এক বছরেরও কম সময় পরে নতুন চুক্তিটি আসে যা একক স্পোর্টস-কেন্দ্রিক স্ট্রিমিং সাবস্ক্রিপশন সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল।
২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত, ভেনু ইএসপিএন, ফক্স, এবং টিএনটি স্পোর্টসের গেমস সহ তিন অংশীদারদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রায় সমস্ত জাতীয় ক্রীড়া অধিকার বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল – মাসে প্রায় 42.99 ডলারে।
ভেনু কর্ড-কাটারগুলির জন্য এক-স্টপ গন্তব্য হিসাবে লক্ষ্য করে, লাইভ গেমস, স্টুডিও শো এবং ইএসপিএন+ সামগ্রী সরবরাহ করে তবে সংবাদ এবং বিনোদন প্রোগ্রামিং বাদ দিয়ে।
যাইহোক, প্রতিযোগী ফুবোটিভি মামলা করার সময় প্রকল্পটি অবিশ্বাস্য সমস্যায় পড়েছিল, প্রাথমিক আদেশ জিতে যা তার প্রবর্তনকে অবরুদ্ধ করেছিল।
পরবর্তীকালে বন্দোবস্তটি দেখেছিল যে ডিজনি একটি সম্মিলিত ফুবোটভ এবং হুলু + লাইভ টিভি ব্যবসায়ে 70% অংশ অর্জন করেছে, ফুবোর উদ্বেগকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে তবে স্যাটেলাইট সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নতুন আপত্তি বাড়িয়েছে।
জানুয়ারিতে, সংস্থাগুলি লঞ্চের আগে ভেনুকে বাতিল করে দেয় যে এটি ডাইরেক্টটিভি, কমকাস্ট এবং ফুবো থেকে উদীয়মান “চর্মসার বান্ডিল” অফারগুলির মধ্যে এটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।
পরিবর্তে, ইএসপিএন এবং ফক্স নতুন $ 39.99 বান্ডিল সহ ছোট আকারের অংশীদারিত্বের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।
শিল্প পর্যবেক্ষকরা দেখুন ভেনু স্পোর্টস আইডিয়াটির স্কেলড-ডাউন পুনর্জীবন হিসাবে ইএসপিএন/ফক্স প্যাকেজ -একটি সাবস্ক্রিপশনে শীর্ষ স্তরের ক্রীড়া সামগ্রীকে একত্রিত করা, তবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারের জড়িততা ছাড়াই এবং নিয়ন্ত্রক ব্যাগেজ ছাড়াই যা পূর্ববর্তী উদ্যোগটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
উভয় সংস্থা জোর দিচ্ছে যে নতুন পরিষেবাগুলি গ্রাহকদের আরও নমনীয়তা দেওয়ার জন্য।