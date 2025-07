ফক্স নিউজ ‘জ্যাকি হেইনরিচ রেপ। ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিকের সাথে জড়িত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ফক্স নিউজের সিনিয়র হোয়াইট হাউসের সংবাদদাতা জ্যাকি হেইনরিচ তার সাথে জড়িত থাকার ঘোষণা দিয়েছেন।

হেইনরিচ প্রথম পিপল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেছিলেন যে ফিৎসপ্যাট্রিক তার দক্ষিণ ফ্রান্সে ভ্রমণের সময় ২৯ শে জুন তাকে প্রস্তাব করেছিলেন।

এই দম্পতি সকাল 1:30 টায় সুন্দর ছেড়ে চলে গেলেন এবং ভ্যালেনসোলের একটি ল্যাভেন্ডার মাঠে সূর্যোদয় ধরতে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় গাড়ি চালিয়েছিলেন। সেখানেই ফিটজপ্যাট্রিক এই মুহুর্তটি ক্যাপচার করে একজন ফটোগ্রাফারের সাথে এক হাঁটুতে নেমে গেলেন।

“এটা এত দমকে ছিল,” হেইনরিচ লোকদের বলেছিল। “The smell was just so fragrant. It’s a memory that will be seared into my brain for life. It’s hard to even put into words just how gorgeous it really was. It felt like a fairy tale.”

তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভ্রমণের জন্য ফিটজপ্যাট্রিকের প্রস্তাবের পরিকল্পনাগুলি ক্যাপিটল হিল নাটক দ্বারা প্রায় আপত্তিজনক ছিল কারণ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্ব-চাপানো জুলাইয়ের 4 জুলাইয়ের সময়সীমা দ্বারা আইনে সাইন ইন করতে চেয়েছিলেন এমন একটি বড় সুন্দর বিলটি পাস করার জন্য আইনজীবিদের সাথে লড়াই করছেন। এই দম্পতি দুই দিনেরও কম সময় ফ্রান্সে ছিলেন।

হেইনরিচ (৩,) বলেছেন, 51 বছর বয়সী ফিটজপ্যাট্রিক পরিকল্পনার সাথে একটি “আশ্চর্যজনক কাজ” করেছেন, ম্যাগাজিনকে বলেছিল, “আমি তার সাথে খুব মুগ্ধ।”

“48 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে, আমরা পুরো 10 দিনের মধ্যে আমরা যে শহরগুলি দেখতে চেয়েছিলাম তার সমস্ত শহরই আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা দেখেছি,” হেইনরিচ লোকদের বলেছিলেন। “এটি সত্যই খুব স্মরণীয় ছিল। আমি এটিকে কখনই ভুলব না।”

হেইনরিচ এবং ফিটজপ্যাট্রিক ২০২১ সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন। তিনি তার বাগদত্তাকে “আমার পরিচিত সবচেয়ে নীতিগত, চিন্তাশীল এবং উজ্জ্বল ব্যক্তি” বলেছেন। তিনি ২০১ 2016 সালে প্রথম কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

“আমি তার মস্তিষ্ককে ভালবাসি,” হেইনরিচ লোকদের বললেন। “আমি যেভাবে সমস্যা সমাধান এবং জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করার কাছে পৌঁছেছেন তা আমি পছন্দ করি He

হেইনরিচ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ফিৎসপ্যাট্রিক তার পরিবারের জুয়েলার, অ্যাটোস এস্টেট জুয়েলার্স, মাইনের পোর্টল্যান্ডে তার বাগদানের আংটি পেয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে ফিটজপ্যাট্রিককে একটি উপায় ও মিনস কমিটির শুনানি থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল কারণ অ্যাটোস তাকে মায়ামিতে তার রিংয়ের জন্য “দ্য পারফেক্ট ডায়মন্ড” ছিল তা বলার জন্য “তার ফোনটি উড়িয়ে দিচ্ছিল”।

“ব্রায়ান হ্যাঁ বলেছিল, এবং আমরা এখানে আছি!” হেইনরিচ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে খবরটি ভাঙার জন্য তিনি প্রথম ফোন কলটি করেছিলেন তার মায়ের কাছে, যিনি আনন্দের অশ্রু চিৎকার করেছিলেন। তার বাবা ফোনেও ছিঁড়ে গেলেন।

এই দম্পতি একটি ক্যাথলিক চার্চ অনুষ্ঠানের সাথে একটি বড় বিয়ের পরিকল্পনা করছেন।