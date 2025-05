ফক্স নিউজ তারকা ট্রাম্পকে দৃ strong ় সতর্কতার সাথে ‘সন্ত্রাসবাদী শাসনামলে’ সহ্য করার সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন

ফক্স নিউজে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম ভোকাল ডিফেন্ডার সৌদি আরব এবং কাতারের সাথে দেখা করার পরে আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতিকে চালু করেছেন।

Fox News host Mark Levin, who Trump recently tapped to serve on the Department of Homeland Security’s Advisory Council (HSAC), did not mince words when he called out the Arab nations for their ties to terrorism.

বুধবার সকালে লেভিন বুধবার সকালে লিখেছেন, ‘সৌদি আরব আমাদের জনগণের 9/11 জবাইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল,’ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান আল সৌদ (এমবিএস) এর সাথে বৈঠকের জন্য ট্রাম্প একটি রাষ্ট্রীয় সফরে দেশ সফর করার পরে বুধবার সকালে লিখেছিলেন।

‘আমি তাদের ক্রাউন প্রিন্স এমনকি গতকাল একবারে ক্ষমা চাইতে শুনিনি যে তারা আমাদের সাথে যা করেছে তার জন্য।’

শো হোস্ট যিনি সাধারণত খুব ট্রাম্পের পক্ষে ছিলেন তার মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিকে ধমক দিয়ে তাঁর পোস্টে রাষ্ট্রপতির নাম রাখেনি, যদিও এর সময়টি সাম্প্রতিক সফরকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে বলে মনে হয়।

ইহুদি, লেভিন কাতারের সরকারকেও নিন্দা করেছিলেন এবং এটিকে একটি ‘সন্ত্রাসী শাসনের’ সাথে তুলনা করেছিলেন। একটি পৃথক পোস্টে লেভিন লিখেছেন: ‘কাতার হামাস সন্ত্রাসী উদযাপন করেছেন।’

এই সফর নিয়ে ট্রাম্প অ্যালির উদ্বেগ সত্ত্বেও, ট্রাম্প এবং এমবিএস দ্রুত একটি উষ্ণ এবং সম্মানজনক সম্পর্ককে আঘাত করতে দেখা গেছে।

তবে লেভিনের কাছে এই ট্রিপটি 9/11 পরিবারের মুখের একটি চড় ছিল, যিনি তিনি লিখেছিলেন, অবশ্যই এই সফর থেকে ‘এই দর্শন থেকে’ রিলিং হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সৌদি আরব সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান বুধবার হাত কাঁপছেন

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি (এল) এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৪ ই মে, ২০২৫ সালে দোহায় রয়্যাল প্যালেসে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পরে চলে যান

ফক্স নিউজের হোস্ট মার্ক লেভিন মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে ট্রাম্পের ভ্রমণের মধ্যে সৌদি আরব এবং কাতারের নিন্দা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখেছিলেন

‘কাতার এফবিআই থেকে 9/11 হামলার নেতাকে রক্ষা করেছিলেন, তার আগে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে সক্ষম হওয়ার আগে যা আমাদের জনগণকে হত্যা করেছিল,’ তার দীর্ঘ পোস্টটি অব্যাহত ছিল।

‘কাতার একটি সন্ত্রাসী শাসন ব্যবস্থা যা আমেরিকানদের হত্যা করেছে। আমি বাইগোনগুলিকে বাইগোন হতে পারি না এবং যারা এই রাজতন্ত্রগুলি যা করেছিল তার পরিণতি ভোগ করতে পারে না। ‘

কাতার histor তিহাসিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছেন, যথা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ নেতারা।

উদাহরণস্বরূপ, হামাসের দীর্ঘকালীন নেতা ইসমাইল হানিয়েহ গত বছর ইরানে হত্যার আগ পর্যন্ত কাতারের রাজধানী দোহায় বাস করেছিলেন।

ইতিমধ্যে সৌদি আরব 19 9/11 হাইজ্যাকারদের মধ্যে 15 জনের জন্মস্থান ছিল এবং এর কিছু বাসিন্দা আল-কায়েদার সমর্থক ছিলেন।

তবে, দেশটি 9/11 এর পরেই 2001 সালে ওসামা বিন লাদেন-নেতৃত্বাধীন দলটিকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে মনোনীত করেছিল। এটি মুসলিম ব্রাদারহুড, ইয়েমেনের হাউথিস, আইসিস, আল-নুসরা এবং হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে মনোনীত করেছে।

একটি অর্থনৈতিক ফোরাম এবং একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় একে অপরের কাছাকাছি থাকতে এমবিএস এবং ট্রাম্পকে হাসতে দেখা গেছে। ভিজিটের ভিডিওগুলিতে এই জুটিটি এমনকি রাষ্ট্রপতির প্রিয় রাইডগুলির মধ্যে একটিতে একসাথে প্রবেশ করে – একটি গল্ফ কার্ট।

এমবিএস ট্রাম্পকে গল্ফ কার্টে রিয়াদের একটি historical তিহাসিক অংশের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছিল, যখন পুরুষরা traditional তিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত, কেউ কেউ ঘোড়ায় মাউন্ট করা হয়েছিল, তারা তাদের মিছিলে পুরুষদের ঘিরে রেখেছিল।

ট্রাম্প কাতার তামিম বিন হামাদ আল থানি আমিরের সাথে হাত মিলিয়েছেন

সৌদি প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্টের আগমন ও রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রস্থানে অংশ নিয়েছিলেন, ট্রাম্পকে waves েউ এবং ধন্যবাদ দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং প্রেরণ করেছিলেন।

লেভিনের নির্দেশিত পোস্টে বলা হয়েছে, ‘সেদিন কাজ করতে যাওয়া সমস্ত নিরীহ মানুষ সম্পর্কে আমি চিন্তাভাবনা থামাতে পারি না এবং সেই বিমানগুলিতে ছিলেন এবং ভয়াবহ মৃত্যুর জন্য মারা যাওয়া সমস্ত দমকলকর্মী এবং পুলিশ অফিসার ছিলেন।’

‘এরা সন্ত্রাসী। তারা আমাদের মতো ভাবেন না এবং তারা আমাদের মতো জীবনকে ভালবাসে না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই সাহস ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। ‘

অন্য একটি পোস্টে, লেভিন সৌদিদের কাছে ট্রাম্পের দেওয়া একটি বক্তব্য নিয়েও বিষয়টি নিয়েছিলেন।

ফক্স নিউজের হোস্ট লিখেছেন, ‘আসলে, পটাসের বক্তৃতায় সোরোস-কোচ বিচ্ছিন্নতাবাদী ভিড় দ্বারা নিওকন এবং হস্তক্ষেপবাদী সম্পর্কে ব্যবহৃত কিছু লাইন অন্তর্ভুক্ত ছিল,’ ফক্স নিউজের হোস্ট লিখেছেন।

যদিও সেই পদে তিনি রাষ্ট্রপতির জন্য তাঁর স্বাভাবিক প্রশংসা করেছিলেন।

‘আমরা বিশদগুলি জানি না তবে তারা যদি আমাদের জন্য, জনগণের জন্য দুর্দান্ত চুক্তি করে তবে তা দুর্দান্ত। আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রপতি দুর্দান্ত ডিল করার ক্ষেত্রে সেরা। ‘