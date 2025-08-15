You are Here

ফক্স নিউজ পলিটিক্স নিউজলেটার: প্রশংসা থেকে আলাস্কা পর্যন্ত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ট্রাম্প প্রশাসন, ক্যাপিটল হিল এবং আরও বেশি ফক্স নিউজের রাজনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেটগুলি সহ ফক্স নিউজের রাজনীতি নিউজলেটারে আপনাকে স্বাগতম। এখানে কি ঘটছে …

ডিসি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ‘বেআইনী’ ফেডারেল টেকওভার ওভার প্রশাসন

-নিউসম, ক্যালিফোর্নিয়া ডেমস ট্রাম্প-সমর্থিত ধাক্কা মোকাবেলায় পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যান টেক্সাস

-শুমার দাবি করেছেন ট্রাম্প অ্যাডমিনকে হোল্ডিং এপস্টাইন ফাইলমামলা করার হুমকি

প্রশংসা থেকে আলাস্কা পর্যন্ত

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে একত্রিত হওয়ার সময় ছয় বছরে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চলেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময় পুতিনের সাথে ট্রাম্পের উচ্চ-অংশীদার মিথস্ক্রিয়তার ইতিহাস এখানে রয়েছে … আরও পড়ুন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলাস্কায় ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে বৈঠক করবেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে ডেভিড রাইডার/ব্লুমবার্গ, মিখাইল মেটজেল/পুল/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে, ব্রেন্ডন স্মিয়ালোস্কি/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে,)

হোয়াইট হাউস

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সংকট: বিডেন 1992 সালে ডিসি অপরাধ সংকট সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন ডেমস ব্লাস্ট ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউন হিসাবে: ‘স্টপলাইটে থামবেন না’

ওয়াশিংটনের জন্য যুদ্ধ: হোয়াইট হাউস ট্রাম্পের ডিসি পুলিশকে ক্রাইম ক্র্যাকডাউন করার জন্য ক্রসহায়ারগুলিতে ডেমস দ্বারা চালিত করার সাথে সাথে গুলি চালায়

‘ব্যর্থ নীতি’: শীর্ষ ট্রাম্পের সরকারী গৃহহীন ক্র্যাকডাউনে ‘সরকারী নির্ভরতার চক্র’ শেষ করার প্রতিশ্রুতি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসিতে অপরাধ ও ব্যাপক গৃহহীনতার বিষয়ে ক্র্যাক করার সাথে সাথে গৃহহীন ব্যক্তিরা রাস্তাগুলি পরিষ্কার করার জন্য প্রশাসনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কী ভাবেন সে সম্পর্কে তারা বিবেচনা করেছিলেন। (ফক্স নিউজ ডিজিটাল/নিকোলাস ব্যালেসি)

‘স্বপ্ন দেখে’ ডিল: হিলারি ক্লিনটন বলেছেন যে রাশিয়া, ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি দালাল হলে তিনি নিজেই নোবেল পুরষ্কারের জন্য ট্রাম্পকে মনোনীত করবেন

বিশ্ব মঞ্চ

আরও গেমস: ন্যাটো প্রতিরক্ষামন্ত্রী ‘পরম অবিশ্বাস’ সংকেত দিয়েছেন যে পুতিন ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের আগে কোনও শান্তি চুক্তি চান

ক্যাপিটল হিল

ডিজিটাল শিকারী: নাবালিকাদের সাথে এআই রোমান্টিক এক্সচেঞ্জের রিপোর্টের পরে হাওলি মেটায় তদন্ত খোলেন

আমেরিকা জুড়ে

জিওপি সাড়া দেয়: ক্যালিফোর্নিয়া রিপাবলিকানরা নিউজমকে ট্রাম্পের বিদ্রূপের পরে ‘সিনিস্টার পুনরায় বিতরণ প্রকল্পের’ অভিযোগ করেছে

‘দুষ্ট ডক্সেক্সিং’: ডিএইচএস বলেছে যে নোম সাময়িকভাবে সামরিক আবাসে রয়েছেন ‘ভিসিস ডক্সিক্সিং,’ মৃত্যুর হুমকির মুখোমুখি

বাড়িতে আসছি: জোহরান মামদানি কুইন্সে তার বাড়ির বোরোতে তার ট্রাম্প বিরোধী সফর বন্ধ করে দিয়েছেন

জোহরান মামদানি স্টেটন দ্বীপে তাঁর ট্রাম্প বিরোধী ইভেন্টের বাইরে বিক্ষোভকারীদের সম্পর্কে প্রতিবেদক প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। (ডিয়ারড্রে হেভ/ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

ওয়াকআউট ওভার?: অ্যাবট, টেক্সাস রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়া ডেমোক্র্যাটদের ওয়াকআউট শেষ করার পরিকল্পনা করার কারণে নতুন ট্রাম্প-সমর্থিত পুনর্নির্মাণের ধাক্কা চালু করে

সশস্ত্র এবং প্রস্তুত: ট্রাম্পের অপরাধের ক্র্যাকডাউন অব্যাহত থাকায় ডিসি গান পারমিট কয়েক মাস থেকে কয়েক দিন কেটে গেছে

‘আমি খারাপ হয়ে গেলাম’: প্রাক্তন ওয়াশিংটন পোস্ট ফ্যাক্ট-চেকার স্বীকার করেছেন যে তিনি কোভিড -19 ল্যাব ফাঁস তত্ত্বের উপর ‘স্ক্রু আপ’ করেছেন

শ্রম লক্ষ্য নেয়: ইউনিয়ন বস ইমিগ্রেশন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও ডেমস পাইল হিসাবে আল প্যাকিনো মোবস্টারের সাথে বরফের তুলনা করেছেন

এই নিবন্ধটি ফক্স নিউজ স্টাফ লিখেছেন।

