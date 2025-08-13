You are Here
ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার: টেলর সুইফট ট্র্যাভিস কেলসের পডকাস্টে উপস্থিতিতে অ্যালবামের নাম প্রকাশ করেছেন
News

ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার: টেলর সুইফট ট্র্যাভিস কেলসের পডকাস্টে উপস্থিতিতে অ্যালবামের নাম প্রকাশ করেছেন

কেলস বলেছেন যে সুইফটের সমর্থন অনুভব করা একটি “আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা” হয়েছে। (ছবি ইজরা শ/গেটি চিত্র দ্বারা)

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটারে আপনাকে স্বাগতম।

প্রত্যাশা – টেলর সুইফট বুধবার রাতে প্রথমবারের মতো ট্র্যাভিস কেলসের “নিউ হাইটস” পডকাস্টে উপস্থিত হতে চলেছেন। পুরো পর্বের প্রিমিয়ার হওয়ার আগে প্রকাশিত একটি টিজার ভিডিও ক্লিপটিতে সুইফট তার পরবর্তী অ্যালবামের নাম প্রকাশ করেছিল। পড়া চালিয়ে যান…

সম্পূর্ণ আদালতের সমর্থন – পপ স্টারের নেক্সট স্টুডিও অ্যালবামটির শিরোনাম হবে “দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল” এর শিরোনামে এই খবরে তার উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া ভাগ করে নিয়েছেন স্ব-ঘোষিত টেলর সুইফট অনুরাগী ডাব্লুএনবিএ তারকা ক্যাটলিন ক্লার্ক। পড়া চালিয়ে যান…

‘গভীর কৃতজ্ঞ’ – কানসাস সিটি চিফস টাইট এন্ড ট্র্যাভিস কেলস তাদের রোম্যান্সের সূত্রপাতের পর থেকে টেলর সুইফটের ফুটবল সংযোগ কতটা বেড়েছে তা সম্পর্কে খোলে। পড়া চালিয়ে যান…

টেলর সুইফট গত মাসে অস্ট্রেলিয়ায় তার যুগের সফর নিয়েছিলেন এবং তার প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলস সিডনিতে তার একটি শো দেখার জন্য দ্রুত পরিদর্শন করেছিলেন। (গেটি চিত্র)

পর্দার পিছনে – প্যাট্রিক মাহোমস তার স্ত্রী ব্রিটানি মাহোমসের তার সতীর্থ ট্র্যাভিস কেলস এবং গায়ক টেলর সুইফ্টের সাথে একটি কথোপকথনের অভ্যন্তরীণ চেহারা দিয়েছিলেন। পড়া চালিয়ে যান…

ধাক্কা – ইএসপিএন জানিয়েছে, শেডিউর স্যান্ডার্স একটি তির্যক আঘাতের শিকার হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার অনুশীলন করবে বলে আশা করা হচ্ছে না। ব্রাউনস এবং ag গলস শনিবার একটি পূর্বসূরী খেলায় মিলিত হবে, তবে স্যান্ডার্স সম্ভবত সাইডলাইন করা হবে। পড়া চালিয়ে যান…

স্বাস্থ্য ভয়ঙ্কর ডালাস কাউবয়েসের মালিক এবং জেনারেল ম্যানেজার জেরি জোনস ডালাস মর্নিং নিউজকে বলেছিলেন যে ২০১০ সালের জুনে তিনি মঞ্চ 4 মেলানোমা ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এর পরেই তার চিকিত্সা শুরু করেছিলেন। পড়া চালিয়ে যান…

কথা বলছি – প্রাক্তন রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ট্র্যাক এবং ফিল্ড অ্যাথলিট ক্যারোলিন হিল অভিযোগ করেছেন যে এই বিষয়ে এনসিএএর নিয়ম পরিবর্তনের পরে একজন হিজড়া সতীর্থ মহিলা লকার রুম ব্যবহার করে চলেছেন। পড়া চালিয়ে যান…

প্রাক্তন রচেস্টার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি উইমেনস স্প্রিন্টার ক্যারোলিন হিল। (ক্যারোলিন হিলের সৌজন্যে)

ফক্স স্পোর্টস থেকে – গত মৌসুমে সম্মেলনে শীর্ষ প্লে অফের বীজ উপার্জনের পরে, বিভাগীয় রাউন্ডে ডেট্রয়েট লায়ন্সকে নির্মূল করা হয়েছিল। দলের আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক সমন্বয়কারীরা প্রধান কোচিংয়ের চাকরিতে চলে গেলেন। তবে ড্যান ক্যাম্পবেল লায়ন্স 2025 দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাসী রয়েছেন। পড়া চালিয়ে যান…

আউটকিক থেকে – যেমন অ্যারন রজার্স পিটসবার্গে তার নতুন আশেপাশের সাথে পরিচিত হতে চলেছেন, কোয়ার্টারব্যাক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের নাম উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি একটি পূর্বসূরী খেলার সময় তার সাম্প্রতিক পদচারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন পড়া চালিয়ে যান…

এখন দেখুন – টম ব্র্যাডি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর এবং প্যাট্রিক মাহোমসের মধ্যে মিল দেখেন। ব্র্যাডি বলেছিলেন, “সবচেয়ে বড় মুহুর্তগুলিতে আপনি তাঁর উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে পারেন।” ফক্স স্পোর্টসের কলিন কাউহার্ড এবং জেসন ম্যাকআইন্টির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এখানে দেখুন…

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফক্স নিউজ অনুসরণ করুন

ফেসবুক

ইনস্টাগ্রাম

ইউটিউব

টুইটার

লিঙ্কডইন

আমাদের নিউজলেটারগুলির জন্য সাইন আপ করুন

ফক্স নিউজ প্রথম

ফক্স নিউজ মতামত

ফক্স নিউজ লাইফস্টাইল

ফক্স নিউজ স্বাস্থ্য

আমাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডাউনলোড করুন

ফক্স নিউজ

ফক্স ব্যবসা

শিয়াল আবহাওয়া

ফক্স স্পোর্টস

পাইপ

অনলাইন ফক্স নিউজ দেখুন

ফক্স নিউজ গো

আউটকিক কভারেজ

আউটকিক

আউটকিকের ডেইলি নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করুন

স্ট্রিম ফক্স নেশন

ফক্স নেশন

এই নিবন্ধটি ফক্স নিউজ স্টাফ লিখেছেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts