ফটোতে: ট্রাম্প তৃতীয় দিনের জন্য বরফের অভিযানের বিক্ষোভের কারণে ন্যাশনাল গার্ডকে এলএ থেকে মোতায়েন করেছেন

রোববার লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শহরে ২ হাজার ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েনের আদেশ দেওয়ার পরে, ক্যালিফোর্নিয়ায় তৃতীয় দিনের জন্য ফেডারেল অভিবাসন অভিযানের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত বিক্ষোভের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত বিক্ষোভের আদেশ দেওয়ার পরে রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য ছিল।
বড় ছবি: ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক নেতারা সমালোচনা করেছেন যে এই পদক্ষেপটি কেবলমাত্র এমন উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে যা ইতিমধ্যে দেখেছিল কর্তৃপক্ষকে বিক্ষোভকারীদের সাথে ফেস-অফের সময় টিয়ার গ্যাস মোতায়েন করে। ট্রাম্প বলেছি রবিবার সাংবাদিকরা তিনি “আইন শৃঙ্খলা আছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা প্রেরণ করবেন।”
৮ ই জুন এলএ -তে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় ধোঁয়া বৃদ্ধি পায়। ছবি: গেটি চিত্রের মাধ্যমে তাইফুন কসকুন/আনাদোলু
একজন বিক্ষোভকারী ৮ ই জুন ফেডারেল ভবনের কাছে বিক্ষোভকারী এবং আইন প্রয়োগকারী সংঘর্ষ হিসাবে জ্বলন্ত ওয়াইমো যানবাহনকে অতীতের দিকে চড়ে।
একজন প্রতিবাদকারী ৮ ই জুন এলএ -তে একটি ওয়েমো যানবাহন ক্ষতি করে। ছবি: রবার্ট গৌথিয়ার/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস গেটি চিত্রের মাধ্যমে
লোকেরা 8 ই জুন এলএর 101 ফ্রিওয়ে অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভকারীদের দিকে নজর দেয়। ছবি: মারিও তামা/গেটি চিত্রগুলি
ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিভাগের লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়ার শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারের কাছে ৮ ই জুন, ফ্রেডেরিক জে ব্রাউন/এএফপি গেটি চিত্রের মাধ্যমে ফ্রেডেরিক জে ব্রাউন/এএফপি -র মাধ্যমে মোতায়েন করা হয়েছে বলে ধোঁয়াগুলির মধ্যে বিক্ষোভকারীদের দেখা যায়।
ন্যাশনাল গার্ড সোলার্স এবং ডিএইচএস অফিসাররা লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলিতে এমডিসির বাইরে অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী অভিযানের প্রতিবাদকারীদের সাথে সংঘর্ষের সংঘর্ষে। ছবি: ফ্রেডেরিক জে ব্রাউনফিপি গেটি চিত্রের মাধ্যমে
৮ ই জুন এলএ -তে ইমিগ্রেশন মার্চ চলাকালীন লোকেরা টিয়ার গ্যাস থেকে পালিয়ে যায়। ছবি: গেটি চিত্রের মাধ্যমে লুক জনসন/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস
ইমিগ্রেশন রাইটস সমর্থকরা 8 ই জুন এমডিসির বাইরে প্রতিবাদ করেন। ফ্রেডেরিক জে ব্রাউন /এএফপি দ্বারা গেটি ইমেজের মাধ্যমে ছবি
ইমিগ্রেশন রাইটস সমর্থক এবং ন্যাশনাল গার্ড সৈন্য এবং ডিএইচএস অফিসাররা এমডিসির বাইরে ৮ ই জুন। ছবি: ফ্রেডেরিক জে ব্রাউন/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে
মেক্সিকান পতাকার মধ্যে মোড়ানো একজন বিক্ষোভকারী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কারণ তারা ৮ ই জুনের প্রথম দিকে এলএর কমপটন পাড়ায় ফেডারেল ইমিগ্রেশন অভিযানের পরে বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীদের সাথে মুখোমুখি হন। ছবি: গেটি ইমেজের মাধ্যমে এটিয়েন লরেন্ট/এএফপি
৮ ই জুনের প্রথম দিকে এলএর কমপটন পাড়ায় ফেডারেল ইমিগ্রেশন অপারেশনগুলির পরে বিক্ষোভকারীদের সাথে বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আইন প্রয়োগের সামনে আতশবাজি বিস্ফোরিত হয়েছিল। ছবি: গেটি ইমেজের মাধ্যমে এটিয়েন লরেন্ট/এএফপি
৮ ই জুনের প্রথম দিকে এলএর কমপটন পাড়ায় ফেডারেল ইমিগ্রেশন অভিযানের পরে বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারী এবং আইন প্রয়োগকারীরা বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষ হিসাবে লুটপাটাররা একটি গ্যাস স্টেশনের বাজারের জায়গায় প্রবেশ করে। ছবি: গেটি চিত্রের মাধ্যমে এটিয়েন লরেন্ট/এএফপি
ক্যালিফোর্নিয়ার প্যারামাউন্টে June ই জুন ইমিগ্রেশন বিক্ষোভ চলাকালীন লস অ্যাঞ্জেলেস শেরিফ বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে বিক্ষোভকারীদের দ্বারা প্রেরিত একটি আতশবাজি বিস্ফোরিত হয়েছিল। ছবি: অপু গোমেস/গেটি চিত্র
ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ অভিযান পরিচালনার পরে June ই জুন কমপটনে একটি বিক্ষোভের সময় আইন প্রয়োগকারী। ছবি: গেটি চিত্রের মাধ্যমে জিনা ফেরাজি/লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস
ক্যালিফোর্নিয়ার প্যারামাউন্টে June ই জুন টিয়ার গ্যাসের সাথে আঘাতের পরে একজন প্রতিবাদকারী দুধের সাথে তার মুখ ধুয়ে ফেলেন। ছবি: অপু গোমেস/গেটি চিত্র
