ফটো জার্নালিস্ট গিলস কারনের জীবন এবং নিখোঁজ হওয়া, দ্বন্দ্বের সাক্ষী রয়েছে

ফ্রান্স ইতিমধ্যে আলজেরিয়ার সাথে যুদ্ধে ছয় বছর ছিল যখন সাংবাদিক গিলস কারনকে ফরাসী সেনাবাহিনীতে খসড়া করা হয়েছিল। আলজেরিয়ায় প্যারাট্রোপার হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সময় – ১৯60০ সালের জুলাই থেকে ১৯২62 সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি লড়াই করতে অস্বীকার করার জন্য একটি সামরিক কারাগারে কাটিয়েছিলেন – তিনি তাঁর মা শার্লোটকে প্রতিদিন লিখেছিলেন, যাকে তিনি স্নেহের সাথে মেমকে ডেকেছিলেন, প্রায়শই একদিনে বেশ কয়েকটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

তাদের মধ্যে, তিনি কী সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এমন একটি যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলির গল্পগুলি বর্ণনা করেছিলেন যার প্রতি তাঁর বিরোধিতা করা হয়েছিল। চিঠির এই ক্যাশে থেকে একটি লাইন কারনের ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণা এবং ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য একটি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে। তিনি লিখেছেন: “আমি বুঝতে পারি না যে আমি কীভাবে আলজিয়ার্সের কোনও বিভাগে লুকিয়ে নেই। ভাল হ্যাঁ, আমি জানি, আমি দেখতে চেয়েছিলাম …”।

বোগসাইড কোনও এন্ট্রি নেই। ছবি: গিলস কারন

আমি দেখতে চেয়েছিলাম। গিলস কারনের বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করার এবং তিনি যা দেখেছিলেন তার সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত তার জীবনের পথটিকে সংজ্ঞায়িত করবে।

Caron’s lens went on to document many of the era-defining conflicts of the 20th century — the Six-Day War, Vietnam, Biafra, The Troubles — as well as the scenes and stars of 1960s Paris, creating a body of photojournalism that comprises a peerless document of social change and historic events. কারন এই সময়ে 100,000 ফটোগ্রাফ নিয়েছিল, গল্পকার, একজন শিল্পী এবং নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভা তুলে ধরে। যার ক্যারিয়ার এত সংক্ষিপ্ত ছিল এমন কারও জন্য এটি একটি অসাধারণ উত্তরাধিকার।

বোগসাইড স্লিংশট ম্যান। ছবি: গিলস কারন

১৯ 1970০ সালের ৫ এপ্রিল কম্বোডিয়ায় অ্যাসাইনমেন্টের সময় গিলস কারন নিখোঁজ হয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী, মেরিয়েন এবং তাদের দুই কন্যা, সাত বছর বয়সী মারজোলাইন এবং দুই বছর বয়সী ক্লেমেন্টাইনকে রেখে যান। তাঁর বয়স 30 বছর।

“আমার মা রেডিওতে এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। যখন তিনি সকালে রেডিও চালু করেছিলেন, তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে গিলস কারন অদৃশ্য হয়ে গেছে,” মারজোলাইন কারন যখন জিজ্ঞাসা করি তখন তার স্মৃতিগুলি কী তা জিজ্ঞাসা করে। এখন 62 বছর বয়সী ভিজ্যুয়াল শিল্পী ফরাসি ভাষায় কথা বলেছেন; এছাড়াও আমাদের জুমে ফ্রেডেরিক, যিনি অনুবাদ করেছেন এবং অ্যান-লাউর বাফার্ড, গিলস কারনের গ্যালারিস্ট।

মারজোলাইনের বাবা ফনম পেনের রয়্যাল হোটেলে থাকছিলেন, ১৮ ই মার্চের একটি অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় নোরোডম সিহানৌককে অবহেলিত করে ক্রমবর্ধমান অশান্তির দলিল করতে অনিচ্ছাকৃতভাবে কম্বোডিয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন।

ব্রিটিশ সৈন্য। ছবি: গিলস কারন

নমপ পেনহে তাঁর সময়ে মারিয়েনকে লিখেছিলেন তিনি বলেছিলেন: “আমি এখন পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আছি, এবং (সংবাদ সংস্থা) গামাকে আমার জন্য প্রতিস্থাপনের সন্ধান করা দরকার।”

কারন বাইস্ট্যান্ডার হিসাবে ফটো সাংবাদিকের ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছিলেন, ভাবছিলেন যে যুদ্ধের ভয়াবহতার সাক্ষ্য দেওয়া যথেষ্ট ছিল কিনা।

বোগসাইড সৈন্য। ছবি: গিলস কারন

রবিবার, ৫ এপ্রিল, ক্রমবর্ধমান সংঘাতের বিষয়ে একটি গল্পের সন্ধানে ক্যারন কম্বোডিয়ার তোতাশের চঞ্চু অঞ্চলে ন্যাশনাল রোড 1 -এ আরও তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট ফোর্সেস এবং খেমার রুজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

“এটি তার জন্য বেশ ধাক্কা খেয়েছিল,” রেডিও রিপোর্টে তার মায়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মারজোলাইন স্মরণ করে যে তার স্বামী নিখোঁজ রয়েছে এমন সংবাদটি প্রকাশ করে। “তিনি ছিলেন (তিনি ছিলেন) হিমশীতল।”

কম্বোডিয়ান গৃহযুদ্ধের পাঁচ বছরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রায় ৪০ জন সাংবাদিকের মধ্যে ক্যারন একজন ছিলেন। তাঁর দেহাবশেষ কখনও পাওয়া যায় নি।

মারজোলাইন কারন: “যখন আমার বাবা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন আমার বোনের বয়স ছিল দু’বছর। তার সেই স্মৃতি নেই।”

মারিয়েনকে লিম্বোতে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তার স্বামী বেঁচে আছেন, মৃত, বা নির্যাতনের শিকার হন কিনা তা জানে না। মারজোলাইন বলেছেন, “আমার মা ক্রমাগত খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন,” তিনি ব্যাখ্যা করে যে তিনি নিয়মিত মিথ্যা রিপোর্ট শুনতে পাবেন গিলস পরবর্তী বিমানে থাকতে পারে। “সুতরাং তিনি তখনও তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মারা গিয়েছিলেন কিনা তা জেনে, তিনি যদি বন্দী হন, যদি তিনি ফিরে আসেন, যদি তিনি ফিরে আসেন না।”

কয়েক বছর আগে, মারজোলাইন তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কীভাবে তার বাবার নিখোঁজ হওয়ার খবরে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তা স্মরণ করে কিনা। “তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি তাকে দু’বার তিনবার জিজ্ঞাসা করেছি, আমার বাবা কোথায় ছিলেন? তিনি কখন ফিরে আসবেন? এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি জানেন না।”

সাত বছর বয়সী মারজোলাইন “হতাশার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। দুজন, তিনজন হতাশার সাথে ফিট করে, যেখানে আমি খুব দীর্ঘ সময় ধরে চিৎকার করেছিলাম, খুব জোরে। যদি তার বাবার খবর পাওয়া যায় তবে শিশুটি জানত যে তার মা তাকে বলবেন এবং তাই, তিনি বলেন, “আমি আবার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি নি”।

পরিবারের জন্য, কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থাকবে না, কোনও বন্ধ হবে না, এবং, মারজোলাইন বলেছেন, খুব কম সমর্থন, গামা বা তার বাবার সহকর্মীদের কাছ থেকে, সহকর্মী ফটো সাংবাদিক রেমন্ড ডিপার্ডনের কাছ থেকে বার।

1978 সালের 22 সেপ্টেম্বর ক্যারনকে শেষ পর্যন্ত মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

ক্যাথলিকদের তাদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রদর্শন। ছবি: গিলস কারন

কয়েক বছর ধরে কেবল তার বাবাকে জেনে থাকা সত্ত্বেও, মারজোলাইন তাদের একসাথে স্মৃতিচারণকারী স্মৃতি রয়েছে। তিনি তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী একটি প্যারিসিয়ান ক্যাফেতে তাঁর সাথে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন – “আমি সেই ক্যাফেটির পরিবেশটি মনে করি, আমাকে আমার পিতা, ধোঁয়া, পরিবেশের সামনে … এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল, আমি মনে করি, আমার জন্য” তার রেড ভক্সওয়াগেনের সিনেমাটিতে একটি ভ্রমণ “যা জঙ্গুদের কাছে” জঙ্গুদের কাছে “জঙ্গুদের কাছে” জঙ্গিদের কাছে “জঙ্গিদের কাছে” জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ” মোগলির ফরাসি স্টাইলের বব)।

তিনি তার পাপা এই স্মৃতিচিহ্নগুলি পেতে সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে করেন। “যখন আমার বাবা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন আমার বোনের বয়স ছিল দু’বছর। তার স্মৃতি নেই।” যে অত্যাচারজনক লিম্বো যেখানে কেরনগুলি ডুবে গেছে, গিলস জীবিত বা মারা গেছে কিনা তা জানে না, তাদের মধ্যে তিনজনই যথাসম্ভব সেরা হিসাবে মোকাবেলা করেছিলেন, মার্জোলাইন মূলত তিনি সর্বদা “সুখী ছোট মেয়ে” হিসাবে অবিরত ছিলেন, সম্ভবত তিনি চেষ্টা করছেন, সম্ভবত এখন তিনি ভাবছেন, এখন তিনি তার মায়ের জন্য আনন্দিত হতে পারেন।

বোগসাইড মহিলা গ্রুপ। ছবি: গিলস কারন

তিনি বলেন, “আমি আমার মায়ের সাথে সিম্বিওসিসে ছিলাম”, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি মারিয়েনকে কখনও দেখেন নি “সত্যিই হতাশাগ্রস্থ বা উদ্বেগের আক্রমণ, অশ্রু নিয়ে। আমি কখনই তা দেখিনি। আমি মনে করি তিনি সত্যিই তার বাচ্চাদের সামনে রেখেছিলেন।” মার্জোলাইন বলেছেন, মারিয়ান তার জীবনের পছন্দগুলির উত্তরাধিকারের জন্য তার স্বামীর প্রতি তিক্ততা রাখেনি। “তিনি আমার বাবাকে আদর করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি যা করতে চান তা করতে সক্ষম হন। তিনি বিশেষত তাকে যা করতে চান তা করতে বাধা দিতে চাননি। সুতরাং তিনি কখনই এটি তার বিরুদ্ধে রাখেননি।”

মারজোলাইন হয় না। “আমি যা মনে করি তা হ’ল তিনি যখন আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি খুব ছোট ছিলেন এবং তারপরে তিনি তার কাজটি শুরু করেছিলেন; তিনি 25 বছর বয়সী ছিলেন … এবং খুব দ্রুত সমস্ত কিছু ঘটেছিল। আলজেরিয়ান যুদ্ধের ট্রমা যে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং তারপরে আমার জন্ম (নয় মাস) পরে (তিনি ফিরে এসেছিলেন) আলজেরিয়ান যুদ্ধের জন্য খুব দ্রুত ঘটেছিল (কারণ আমি তার দ্বারা দোষারোপ করেন না) এবং আমি এই কথা বলতে পারি না।

বোগসাইড মোলোটভস। ছবি: গিলস কারন

ক্যারনের যুদ্ধের চিত্রগুলি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ছিল। যদি ভিয়েতনামের ডাক-টু-তে রক্তাক্ত যুদ্ধের 1967 এর ফটোগ্রাফগুলি পরিচিত বলে মনে হয় তবে এটি সম্ভবত কারণ কুব্রিকের পূর্ণ ধাতব জ্যাকেট এবং কোপ্পোলার অ্যাপোক্যালাইপসে এখন তাদের সারাংশের প্রতিধ্বনি রয়েছে; উভয় পরিচালক কারনের কাজ সংগ্রহ করেছিলেন। একইভাবে, ১৯69৯ সালের আগস্টে ডেরিতে তাঁর পদ থেকে কমলা মার্চের কারনের চিত্রগুলি একটি ক্লকওয়ার্ক কমলাতে ড্রোগসের পোশাককে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে জানা গেছে। বোগসাইডের যুদ্ধের তাঁর আইকনিক চিত্রগুলি প্যারিস-ম্যাচে 10 পৃষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল, একটি ছোট ছেলে একটি গ্যাস মুখোশে একটি মলোটভ ককটেল ধারণ করে কভারটি তৈরি করে।

বোগসাইড বেলফাস্ট সৈন্য। ছবি: গিলস কারন

এরপরে, গিলস কারন বলেছিলেন: “এটি বেশ সহজ। আমি অন্য কারও আগে আয়ারল্যান্ডে ছিলাম। লড়াই শুরু হওয়ার আগে সন্ধ্যায় আমি একটি মার্চ cover াকতে এসে পৌঁছেছি … প্যারিসে তারা ভেবেছিল যে কাউকে পাঠানোর কোনও মানে নেই। বিক্ষোভকারীরা বিয়ের জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আগমন নিয়েছিলাম। এবং সারা রাত লন্ডনে একটি বিমানটিতে উঠেছিল এবং আমার ছবিগুলি প্যারিসে উড়েছিল এমন এক যাত্রীকে দিয়েছিল যে আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন প্যারিস ম্যাচের ছেলেদের আগে এসেছিল।

বোগসাইড ব্র্যাডলি সন্স। ছবি: গিলস কারন

“আমি মনে করি তিনি সত্যিই উভয় পক্ষকে বলতে সক্ষম হতে চেয়েছিলেন,” মারজোলাইন এই চিত্রগুলি সম্পর্কে বলেছেন। “তিনি এখনও বিদ্রোহ এবং শক্তির প্রতি খুব সংবেদনশীল ছিলেন।”

ক্যারনের ফটোগ্রাফগুলি অবিশ্বাস্যভাবে গতিশীল, পুরোপুরি ফ্রেমযুক্ত এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ইভেন্টগুলি সত্ত্বেও, একরকম কালজয়ী বলে মনে হয়। তিনি তার প্রজাদের সাথে অসাধারণ হয়ে ওঠেন এবং এটি করার ক্ষেত্রে তিনি তাদের গল্পটি বলেন, তাঁর চিত্রগুলিকে এমন একটি সত্যতা এবং শক্তি দিয়েছিলেন যা ফটো সাংবাদিকতায় তর্কযোগ্যভাবে অতুলনীয়।

ম্যানিফেস্টেন্ট রিপাবলিকান বোগসাইড। ছবি: গিলস কারন

মারজোলাইন ২০১২ সালে কম্বোডিয়ায় ভ্রমণ করেছিলেন। নম পেনে তিনি তার বাবার সম্মান জানিয়ে একটি ফলক উন্মোচন করেছিলেন। তিনি কম্বোডিয়ান ডেইলি বলেছিলেন: “আমি যখন এসে পৌঁছেছি এবং বিমানটি অবতরণ করেছিলাম তখন আমি খুব নিপীড়িত বোধ করছিলাম। এটি আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল। আমি কাঁদছিলাম। আমি মনে করি না যে আমি এই দেশে আসতে পারি। গ্যালারিস্ট অ্যান-লিউর উল্লেখ করেছেন মারজোলাইন তার পুরো জীবনকে “এই খুব ভারী গল্প এবং heritage তিহ্য” বহন করেছেন, পাশাপাশি একজন ব্যক্তি হিসাবে তার নিজের পরিচয় অনুসন্ধান করেছেন।

তার বাবার কাজ সম্পর্কে, মারজোলাইন বলেছেন, “আমার মনে হয় আমি এই ছবিগুলি সবসময়ই জানি। আমি কখন সেগুলি আবিষ্কার করেছি তা আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় আমি সবসময় তাদের সাথে থাকি, আমি তাদের সর্বদা কোথাও জানি … এই ছবিগুলি আমার জীবনের অংশ।”