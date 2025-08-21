You are Here
ফটো: দেশব্যাপী সফরের সময় ফিনিক্সে চা পার্টি বাস ভাঙচুর
ফক্সে প্রথম: জাতীয় চা পার্টির “একমাত্র নাগরিক ভোট” ট্যুর বাসটি ফিনিক্সের একটি স্টপ চলাকালীন গতরাতে তার টায়ারগুলি কমিয়ে দিয়েছে কারণ এই গ্রুপটি সেভ অ্যাক্টকে সমর্থন করার জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে সরবরাহ করা ছবিগুলি মঙ্গলবার রাতে ট্যুর বাসের পরিকল্পিত স্টপস এবং স্কটসডালে স্টপগুলির আগে অনুষ্ঠিত ভাঙচুরের শোতে দেখায়। চা পার্টি এবং নির্বাচনের অখণ্ডতার প্রচারের জন্য ডেসালগুলিতে বাসটি আবৃত।

“কেবলমাত্র নাগরিকদের ভোট” বাসটি বড় সাহসী চিঠিতে পড়ে।

চা পার্টির প্যাট্রিয়টস বাসের টায়ারটি কেটে ফেলা হয়েছিল এবং মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে সাড়া দেয়। (চা পার্টি প্যাট্রিয়টস অ্যাকশন)

চা পার্টির প্যাট্রিয়টস অ্যাকশন অনারারি চেয়ারপারসন জেনি বেথ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই কাপুরুষোচিত কাজটি কেবল কোনও গাড়ির উপর আক্রমণ নয়, এটি কয়েক মিলিয়ন আমেরিকানদের উপর আক্রমণ, যারা মুক্ত বক্তব্য, নাগরিক ব্যস্ততা এবং সুরক্ষিত নির্বাচনে বিশ্বাসী।”

“চা পার্টির প্যাট্রিয়টস অ্যাকশন ভয় দেখানো হবে না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমাদের সফরটি পরিকল্পনা অনুসারে অব্যাহত রয়েছে এবং আমরা এই প্রয়োজনীয় আইনটি সমর্থন করার জন্য আমেরিকানদেরকে র‌্যালি করে রাখব।”

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার গার্ডেন গ্রোভে প্রথম স্টপ ছিল এই সফরটি 16 টি রাজ্যে স্টপ দেখায়। এরপরে এই সফরের সমাপ্তি দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে, এই সময়কালে এই গ্রুপটি সেভ আইনের পক্ষে সমর্থন সমাবেশ করার প্রয়াসে কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে আবেদনের স্বাক্ষর সরবরাহ করবে।

টি পার্টির প্যাট্রিয়টস অ্যাকশন সদস্যরা ফিনিক্সে ভাঙচুরের পরে একটি পুলিশ প্রতিবেদন দায়ের করেছেন। (চা পার্টি প্যাট্রিয়টস অ্যাকশন)

সেভ আইনের লক্ষ্য এই আদেশ দেওয়া যে সম্ভাব্য ভোটাররা ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধভুক্ত করার সময় প্রমাণ-নাগরিকত্বের নথি সরবরাহ করে। এই বিলে রাজ্যগুলিকে জাতীয় ভোটার নিবন্ধকরণ ফর্মগুলি প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে নিষেধ করা হবে, যেমন কোনও পাসপোর্ট, জন্ম শংসাপত্র, সরকার-জারি করা ড্রাইভারের লাইসেন্স বা সামরিক সনাক্তকরণ কার্ডের মতো নির্দিষ্ট প্রমাণ-নাগরিকত্ব ছাড়াই।

রিপাবলিকান সত্তা এবং পরিসংখ্যানকে লক্ষ্য করে অন্যান্য ভাঙচুরের চেষ্টা করার পরে জাতীয় চা পার্টি বাসের ভাঙচুর আসে।

গত মাসের মধ্যে, সিবিএস নিউজের ভাগ করা চিত্র অনুসারে, “মানসিক অসুস্থতা কোনও অপরাধ নয়,” এবং “জিওপি = বর্ণবাদ, ধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, কভার আপ” এর মতো লাল স্প্রে পেইন্টের সাথে রেপ। মাইক কেলি, আর-পেন। এর জেলা অফিসকে ভাঙচুর করা হয়েছিল।

এদিকে, এই বছরের শুরুর দিকে, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া এবং নিউ মেক্সিকোয়ের মতো একাধিক রাজ্যে দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি জিওপি সদর দফতরও আঘাত পেয়েছিল বলে জানা গেছে।

চিত্রটিতে দেখা গেছে যে আলবুকার্কে নিউ মেক্সিকো রিপাবলিকান পার্টির সদর দফতর, যা মার্চ মাসে একটি অভিযোগযুক্ত অগ্নিসংযোগে লক্ষ্যবস্তু ছিল। (নিউ মেক্সিকো রিপাবলিকান পার্টি)

এই বছর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে যাওয়ার পরে সহিংসতার সম্ভাব্য বৃদ্ধির আশঙ্কায়, জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটির প্রধান, আরএন.সি. রেপ।

জুনে ট্রাম্প প্রশাসনের নির্বাসন ক্র্যাকডাউন করার মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেডারেল ভবন এবং অভিবাসন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি ক্ষতি ও হামলার ঘটনাও মঙ্গলবারের ভাঙচুরের ঘটনা অনুসরণ করে।

এই বছরের শুরুর দিকে, ট্রাম্পের জন্য “বিশেষ সরকারী কর্মচারী” হিসাবে কাজ করার সময় এলন কস্তুরির সময়কালে টেসলা ডিলারশিপ এবং টেসলা গাড়িগুলির বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাও ছিল।

