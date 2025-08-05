You are Here
ফরাসি প্রেসের বোটাফোগোর লিয়নের প্রতি 400 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চার্জের বিজ্ঞপ্তি পুনর্নির্মাণ
News

ফরাসি প্রেসের বোটাফোগোর লিয়নের প্রতি 400 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চার্জের বিজ্ঞপ্তি পুনর্নির্মাণ

ফরাসী প্রেস মঙ্গলবার (৫) ক্লাব বোটাফোগো এবং লিয়নের মধ্যে এই অচলাবস্থা, উভয়ই মার্কিন বিলিয়নেয়ার জন টেক্সর এবং ag গল ফুটবল গ্রুপের সাথে যুক্ত। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফরাসী দলে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছে যাতে এটি খেলোয়াড়দের আলোচনার বিষয়ে আরও 410 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণকে চার্জ করে, সংবাদপত্র ও গ্লোবো অনুসারে।

5 আগে
2025
– 15H33

(15:36 এ আপডেট হয়েছে)

ফরাসী প্রেস মঙ্গলবার (৫) ক্লাব বোটাফোগো এবং লিয়নের মধ্যে এই অচলাবস্থা, উভয়ই মার্কিন বিলিয়নেয়ার জন টেক্সর এবং ag গল ফুটবল গ্রুপের সাথে যুক্ত। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফরাসী দলে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছিল যাতে এটি সংবাদপত্রের মতে খেলোয়াড়দের আলোচনার জন্য আরও একটি আর 410 মিলিয়ন ডলার পরিশোধের অভিযোগ তোলে গ্লোব




মঙ্গলবার (৫) ফ্রান্স থেকে সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইটগুলির পৃষ্ঠাগুলি জিতেছে বোটাফোগো এবং লিয়ন ক্লাবগুলির মধ্যে স্ট্যালেন্স।

মঙ্গলবার (৫) ফ্রান্স থেকে সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইটগুলির পৃষ্ঠাগুলি জিতেছে বোটাফোগো এবং লিয়ন ক্লাবগুলির মধ্যে স্ট্যালেন্স।

ছবি: © ইউরি কর্টেজ / এএফপি / আরএফআই

স্পোর্টস ডায়েরি দল তিনি তাঁর ওয়েবসাইটে লিখেছেন যে বোটাফোগো “প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের বিক্রির জন্য লিয়ন থেকে প্রায় 65 মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন” এবং স্মরণ করে যে লিগ 1 -এ ফরাসী ক্লাবের স্থায়ীত্বটি সম্প্রতি আর্থিক সমস্যার কারণে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আরও বিশ্লেষণাত্মক সুরে, প্যারিসিয়ান তিনি টেক্সটারের প্রতি তার ফোকাস ফিরিয়ে দেন এবং প্রশ্নটি “সত্যিকারের হুমকি বা কেবল প্রান্তে থাকা কারও মরিয়া কাজ কিনা তা নিয়ে প্রশ্নগুলি?

মঙ্গলবার একটি রিপোর্টের পরে মামলাটি পুনরুত্থান অর্জন করেছে গ্লোব যা ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের লিয়নে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। উভয় দলই ag গল ফুটবল গ্রুপের অংশ, যা বেশিরভাগ জন টেক্সর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বোটাফোগো ইমপ্যাসের জন্য “ফ্রান্সে নিয়ন্ত্রক সংস্থা” দোষ দিয়েছেন

এছাড়াও মঙ্গলবার, বোটাফোগো তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রকাশিত একটি বিবৃতি দিয়ে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। নোটটিতে, অবহিত করে যে “এটি সর্বদা ag গল ফুটবল বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার মূল্যবান বলে মনে করে এবং এই অংশীদারিত্বের অস্তিত্ব অব্যাহত রয়েছে এমন আকাঙ্ক্ষা বজায় রাখে, এই গোষ্ঠীগুলির সমস্ত ক্লাবের সুবিধার জন্য।”

“দুর্ভাগ্যক্রমে, ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাগুলি এই সংহতকরণ (…) এর ক্রিয়াকলাপের সাথে আপস করেছে, আইনী অনুলিপি দ্বারা, সত্তাগুলির মধ্যে বর্তমান আর্থিক ভারসাম্যহীনতা সাফ বোটাফোগোকে পূর্বের মূল্যবোধের জন্য পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করেছে,” আলভাইন থেকে নেওয়া হয়েছিল, “

আপনার ওয়েবসাইটে, ফরাসি 20 মিনিট তিনি উল্লেখ করেছেন যে “বোটাফোগো বিশ্বাস করেন যে তিনি লিয়নের আর্থিক সমস্যার জন্য উচ্চ মূল্য দিয়েছেন এবং যা যথাযথ তা দাবি করছেন।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts