ফরাসী পুলিশ সাইন | এ পাওয়া ক্ষতিগ্রস্থদের সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ডের অধিকারী | ফ্রান্স

বুধবার, ২০ আগস্ট বুধবার ফরাসী কর্তৃপক্ষকে আটক করা হয়েছিল, “একের পর এক হত্যাকাণ্ড” বলে সন্দেহ করা এক ব্যক্তি, ১৩ আগস্ট প্যারিসের বাইরের কোসি-লে-রোই অঞ্চলে সাইন নদীতে পাওয়া চারটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।
“বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের সন্দেহে আজ সকালে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং প্যারিসের জুডিশিয়াল পুলিশ ব্রিগেডের সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,” ক্রিটিলের ফৌজদারি আদালতের একটি সূত্র জানিয়েছে, যার বরাত দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে দ্য মনড, এটি যোগ করা, আপাতত, মামলার বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করা হবে না।
ফরাসী ডায়েরির মতে, আটককৃত ব্যক্তি 24 বছর বয়সী এবং তাদের কারও কারও জন্য দোষী সাব্যস্ত না হয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডের সন্দেহ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, সর্বাধিক সময়কালে এটি প্রাক -ট্রায়াল আটকাতে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সাপেক্ষে হতে পারে 96 ঘন্টা বা চার দিন।
কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেনি যে কতগুলি হত্যাকাণ্ডের অপরাধ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে।
তদন্তটি সেনা নদীর তীরে গত সপ্তাহে প্রাপ্ত সমস্ত পুরুষদের পাশাপাশি তাদের মৃত্যুর তারিখ এবং পরিস্থিতি সনাক্ত করে চলেছে।
এখনও অবধি, কেবল প্রায় 40 জনের একজনের দেহ, ভাল-ডি-মার্নে বাসিন্দা এবং যাদের সহিংসতার লক্ষণ ছিল তা চিহ্নিত করা হয়েছে।