ফর্মে একটি গ্রাউন্ডেড, উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যাবর্তন
ফর্মে একটি গ্রাউন্ডেড, উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যাবর্তন

র‌্যাপার চান্স ছয় বছরে তার প্রথম অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এসেছেন।

শিরোনামে 17-ট্র্যাকারে, তারা লাইন(আজ, 15 আগস্ট), শিকাগোর নেটিভ পুরানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে না – তিনি এটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছেন। কয়েকটি পথচলা এবং প্রচুর নীরবতার পরে, চান্সের নতুন এলপি উদ্দেশ্য, নির্ভুলতা এবং সম্ভবত তার সবচেয়ে ভিত্তিযুক্ত কাজ দেখায়।

এই অ্যালবামটি আমার ভ্রমণ, আমার অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসে আমার গভীর ডুব যা আমাদের সকলকে সংযুক্ত করে, তার একটি সমাপ্তি, “ সুযোগ বলে।

“এটি উত্তরাধিকার, কৃষ্ণাঙ্গদের স্থিতিস্থাপকতা এবং আমাদের অস্তিত্বের সুন্দর, জটিল গল্প সম্পর্কে।

থেকে বড় দিন মিসফায়ার তারা লাইন পুনরায় সেট করুন

সুযোগ সত্যিই কখনই ছাড়েনি – তবে স্পটলাইট তাকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। 2019 এর পরে বড় দিন থুডের সাথে অবতরণ, শিল্পী যিনি একবার মিক্সটেপ রুলবুকটি আবার লিখেছিলেন নিজেকে সৃজনশীল হোল্ডিং প্যাটার্নে খুঁজে পেয়েছিলেন। অবশ্যই, তিনি সংগীত বাদ দিয়েছেন এবং এমনকি যোগদান করেছেন ভয়েস 23 মরসুম, কিন্তু সঙ্গে স্টার লাইনের আগমন, শক্তি স্থানান্তরিত হয়েছে। এটি কোনও প্রত্যাবর্তন সফর নয়। এটি একটি পুনরুদ্ধার – এটি একটি দীর্ঘ সময় আসছে।

অ্যালবামের শিরোনামটি শিকাগোর historic তিহাসিক স্টার লাইন ট্রেনের সাথে সম্মতি জানায় – কালো আন্দোলন, উত্তরাধিকার এবং সম্ভাবনার প্রতীক। সুযোগের জন্য, এটি একটি নামের চেয়ে বেশি – এটি উদ্দেশ্য, দিকনির্দেশ এবং পুনরায় সংযোগের জন্য রূপক। এটি অত্যধিক মিষ্টি বিবাহের বিবরণ থেকে একটি পিভট বড় দিন। এবার, তিনি গণ আবেদন করার লক্ষ্য রাখছেন না, তিনি সত্যিকারের কিছু বলার লক্ষ্য রেখেছেন।

এমনকি রোলআউটটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কোনও স্কিট নেই, কোনও ছদ্মবেশী নেই। কেবল দানাদার ফটো, শিকাগো শিকড় এবং একটি শান্ত আত্মবিশ্বাস যা বলে: এই স্থানটি দেখুন। ভিজ্যুয়ালগুলি চিন্তাশীল, সুরটি অসহায়। এটি যে সুযোগটি তৈরি করেছে তা ফিরে আসে রঙিন বই মিক্সেপ বেসমেন্ট পার্টি এবং ব্যাপটিজম উভয়ের মতোই অনুভব করুন। এটি প্রমাণ করার মতো কিছু সহ-মানুষের সংগীত।

তিনি শিফটে একা নন। ভিন্স স্ট্যাপলস, ননাম এবং টাইলারের মতো শিল্পীরা স্রষ্টা সকলেই দেখিয়েছেন যে স্কেলিং ব্যাক এখনও স্কেল আপ করতে পারে। সুযোগটি এই নোটটি নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি অতীতের উচ্চতা শীর্ষে রাখার চেষ্টা করছেন না – তিনি নিজেকে অ্যাঙ্করিং করছেন। এবং এটি তার সোনিক পছন্দ থেকে শুরু করে তার প্যাসিং পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে দেখায়। তারা লাইন ফ্ল্যাশ-ভাজা নয়, ধীর রান্না করা অনুভব করে।

কেন তারা লাইন র‌্যাপ অ্যালবাম প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি নীলনকশা হতে পারে

লিল ওয়েইন এবং স্মিনোর সাথে একটি সহযোগিতা “ট্রি” দিয়ে এই সুরটি সেট করা হয়েছিল যা অ্যালবামের সরকারী ঘোষণার পাশাপাশি এসেছিল। ট্র্যাকটি উষ্ণ গসপেল আন্ডারটোনস এবং ন্যূনতম গোলমাল সহ তীক্ষ্ণ আয়াতগুলিকে মিশ্রিত করে – কেবল একটি কৌতুকপূর্ণ ভিডিও এবং একটি গ্রাউন্ড হুক।

এটি মনোযোগের জন্য ভিক্ষা করে না – এটি এটির আদেশ দেয়। বিভিন্ন উপায়ে, “ট্রি” এর জন্য একটি কম্পাস হিসাবে কাজ করেছে স্টার লাইন, নির্দেশ করা বছরগুলিতে সুযোগের সবচেয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশ। সে দেখাচ্ছে না। সে দেখাচ্ছে। যে সংযম? এটি কোনও টিজার ট্রেলার বা জোর করে রোলআউটের চেয়ে বেশি বলে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় কি তা নয় সুযোগ শীর্ষ করতে পারে রঙিন বই। তার দরকার নেই – এবং দরকার নেই। সেই প্রকল্পটি বজ্রপাতকে ধরে নিয়েছে। তারা লাইন কোনওটিরও দরকার নেই, কারণ শোনার পরে আপনি তাঁর আত্মা থেকে আসা সুরগুলি শুনতে পাবেন, কাঁচা আবেগ যেমন ভাল, ভাল, তারকাদের মাধ্যমে জ্বলজ্বল করে।

ভক্তদের নস্টালজিয়া দরকার নেই – তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এবং সুযোগ, বয়স্ক এবং তীক্ষ্ণ, এখন তাদের কেবল এটি দিয়েছেন তারা লাইন।

