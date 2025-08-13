You are Here
ফাঁকা বিবৃতি
News

গাজার মানবিক বিপর্যয় এক ভয়াবহ নতুন নীচে পৌঁছেছে। কয়েক মাস অবরোধ, বোমা হামলা এবং স্থানচ্যুত হওয়ার পরে, ছিটমহলের যা অবশিষ্ট রয়েছে তা ধ্বংসস্তূপ এবং শোকের কবরস্থানের চেয়ে কিছুটা বেশি। পুরো পাড়াগুলি সমতল হয়েছে, কয়েক হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং যারা বেঁচে আছেন তারা ক্ষুধা, রোগ এবং বঞ্চনা থেকে আরও ধীর মৃত্যুর মুখোমুখি হন।

এই সপ্তাহে একটি যৌথ বিবৃতিতে, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ সহ 24 টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষের উদ্ঘাটিত হচ্ছে” এবং ইস্রায়েলকে গাজায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের প্রাথমিক চাহিদা হ’ল সমস্ত ক্রসিংগুলি খোলার, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলিকে বিশ্বের বৃহত্তম উন্মুক্ত বিমান কারাগারটি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া এবং বাধা ছাড়াই খাদ্য, জল, ওষুধ, জ্বালানী এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলি দেওয়া উচিত।

তবুও এই জাতীয় কলগুলি কয়েক মাস ধরে তৈরি করা হয়েছে, এটির জন্য খুব কমই দেখানো হয়েছে। ইস্রায়েল আন্তর্জাতিক আইনকে অস্বীকার করে মানবিক ত্রাণকে দর কষাকষির চিপে পরিণত করে সরবরাহের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধ করে চলেছে। জেনেভা কনভেনশনগুলির অধীনে অপরাধ – একটি অস্ত্র হিসাবে অনাহারের ব্যবহার ব্যতীত অন্য যে কোনও কিছু হিসাবে বর্তমান ইস্রায়েলি নীতিটি দেখা মুশকিল। উদ্বেগের বিবৃতি ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বৈশ্বিক শক্তিগুলির অক্ষমতা বা অনিচ্ছুকতার দ্বারা পরিস্থিতি আরও খারাপ করা হয়েছে। ক্ষোভের প্রকাশগুলি কংক্রিট পদক্ষেপে অনুবাদ করেনি – যেমন নিষেধাজ্ঞাগুলি, অস্ত্র সাসপেনশন বা আইনী পদক্ষেপ – যা অবশ্যই পরিবর্তনকে বাধ্য করতে পারে।

গাজার ধ্বংস হ’ল আন্তর্জাতিক সিস্টেমের নিজস্ব নিয়মকে সমর্থন করতে ব্যর্থতার এক ভয়াবহ অভিযোগ। যদি বিশ্ব পুরো জনগোষ্ঠীকে বোমা ফাটিয়ে এবং অনাহারে ফেলতে দেয়, তবে এটি অন্য কোথাও ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের কথা বলার নৈতিক কর্তৃত্ব হারায়।

