ফাঁস দাবি করেছে যে পিএস 6 একই দামের জন্য পিএস 5 হিসাবে পারফরম্যান্সের ট্রিপল থাকতে পারে

আমরা মূল প্লেস্টেশন 5 এর প্রকাশ থেকে প্রায় পাঁচ বছর দূরে এবং সোনির পরবর্তী জেনের কনসোলের গুজবগুলি পৃষ্ঠতলে বুদবুদ হতে শুরু করেছে। একটি ইউটিউব ভিডিও থেকে মুরের আইন মারা গেছেলিকার প্লেস্টেশন 6 এর সম্ভাব্য চশমা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ভাগ করে দেয়, দাম শুরু করে এবং প্রকাশের সময়। এই প্রারম্ভিক ফাঁসগুলি লবণের একটি বিশাল শস্য নিয়ে নেওয়া সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ এবং মুরের আইন মারা গেছে এমনকি ভিডিওতে একটি দাবি অস্বীকারও যুক্ত করে যে ২০২৩ সালে সোনির কাছে একটি ফাঁস করা এএমডি উপস্থাপনা থেকে তথ্যটি উত্সাহিত করা হয়েছিল, যোগ করে যোগ করেছেন যে এই চশমাগুলির কয়েকটি এখন পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে।
যদিও সনি কিছুই নিশ্চিত করেনি, ফাঁস দেখায় যে সংস্থাটি কম পাওয়ার আউটপুটকে অগ্রাধিকার দিতে পারে এবং আসন্ন PS6 এর জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় রাখে। ভিডিওটিতে দাবি করা হয়েছে যে পরবর্তী-জেনের কনসোলটিতে রাস্টারাইজেশন বা 3 ডি রেন্ডারিং, বেস পিএস 5 এর তুলনায় পারফরম্যান্স এবং পিএস 5 প্রো দ্বারা প্রদত্ত যা প্রায় দ্বিগুণ হবে। ইউটিউবার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পিএস 6 পিএস 4 এবং পিএস 5 পিছনের দিকে সামঞ্জস্যতা থাকার গুজব রয়েছে, যখন সম্ভাব্যভাবে $ 499 এর মূল্য ট্যাগ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই মূল্য পয়েন্টটি একটি ইঙ্গিত হতে পারে যে সনি পিএস 4 এর একই সাফল্যে ট্যাপ করতে চায়, যা সেই সময়ের প্রতিযোগিতার তুলনায় আংশিকভাবে তার কম দামের জন্য ধন্যবাদ ছিল।
পিএস 6 এর পাশাপাশি, সনি একটি হ্যান্ডহেল্ডেও কাজ করছে যা কনসোলের পরিপূরক হবে। ফাঁস হওয়া তথ্য অনুসারে, পিএস 6 হ্যান্ডহেল্ড একটি মাইক্রোএসডি স্লট, একটি এম 2 এসএসডি স্লট, একটি টাচস্ক্রিন, হ্যাপটিক কম্পন এবং ডুয়াল মিক্স পাবেন। PS6 হ্যান্ডহেল্ড গুজব বিশদ স্পেসগুলি যা আরওজি এক্সবক্স অ্যালি এক্স এবং একটি ইউএসবি-সি পোর্টকে পরাজিত করতে পারে যা ভিডিও আউট ক্ষমতা সরবরাহ করতে পারে। দ্য লিক অনুসারে, পিএস 6 হ্যান্ডহেল্ডের দাম 400 ডলার থেকে 500 ডলার মধ্যে থাকতে পারে। পিএস 6 এবং পিএস 6 হ্যান্ডহেল্ডের জন্য, লিকার দাবি করেছে যে সনি 2027 এর মধ্যবর্তী এবং 2028 এর প্রথম দিকে সম্ভাব্য প্রকাশের তারিখ উইন্ডো সহ, 2027 এর মাঝামাঝি সময়ে উভয়ই উত্পাদন শুরু করবে।