‘ফাউন্ডেশন’ মরসুম 3 একটি রোবটের জন্য অস্তিত্বের সংকট থাকার মতো এটি খনন করে

ভিত্তিঅ্যাপল টিভি+এর খ্যাতিমান আইজাক অসিমভ উপন্যাসগুলির অভিযোজন, একটি গ্যালাক্সিতে একটি আসন্ন, গাণিতিকভাবে পূর্বাভাসিত অন্ধকারের মুখোমুখি হয়। এটি উদ্বেগজনক, বিশেষত সাম্রাজ্যের জন্য, ক্লোনসের জেনেটিক রাজবংশের ক্লোন নামে পরিচিত যা বহু শতাব্দী ধরে ক্ষমতায় রয়েছে, তবে এটি সর্বাত্মক বিলুপ্তির মতো খারাপ নয়। তবে তিনটি মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভিত্তিএর চরিত্রগুলি শিখুন গণিত পরিবর্তিত হয়েছে, এবং মোট ডুমসডে সব কিছু নিশ্চিত।

কেউ কেউ এই সংবাদে প্রতিক্রিয়া দেখায় – প্রাইম রেডিয়েন্টের উদ্বেগজনক পরিবর্তনগুলি দ্বারা সংঘবদ্ধ, প্রকারের কোয়ান্টাম সুপার কম্পিউটারটি যা সামনে রয়েছে তা ines শ্বরিক করে – প্রতিরোধমূলক ক্রিয়াকলাপকে বাড়িয়ে তোলে, অন্যরা সিদ্ধান্ত নেন যে পার্টিংকারীরা সহায়তা করবে। তবে সর্বাধিক চিন্তা-চেতনামূলক প্রতিক্রিয়া আসে ভিত্তিযুক্তিযুক্তভাবে সবচেয়ে জটিল চরিত্র: ডেমার্জেল, অভিনয় করেছেন লরা বার্ন। তিনি একজন প্রাচীন রোবট, রোবট যুদ্ধের শেষ জীবিত। কয়েকশো বছর আগে, তিনি সাম্রাজ্যকে পরিবেশন করার জন্য প্রথম ক্লিওন দ্বারা পুনরায় প্রোগ্রাম করা হয়েছিল – এটি এমন একটি নির্দেশিকা যা তার সমস্ত কর্মকে গাইড করে এবং একজনকে তিনি অস্বীকার করার ক্ষমতাহীন।

যেমন ভিত্তি অগ্রসর হয়েছে, আমরা ডেমার্জেল সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। তার ব্যাকস্টোরিটি তিন মৌসুমে আরও তদন্ত করে, তবে সাম্রাজ্য হিসাবে (এবং এক্সটেনশন দ্বারা, সমস্ত মানবতা) যা আসবে তার মুখোমুখি হয়, সেই ভবিষ্যতে তার ভূমিকা স্থিরভাবে বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

“আমি খুব বলব যে তিনি একটি অস্তিত্বের সংকটে আছেন,” বার্ন সাম্প্রতিক সময়ে আইও 9 কে বলেছিলেন ভিত্তি প্রেস দিন। “বহু শতাব্দী ধরে তার পথটি খুব স্পষ্ট ছিল, যেহেতু (তিনি ক্লিওন প্রথম দ্বারা প্রোগ্রাম করেছিলেন), এবং এর আগেও।”

তবে সেই পরিষ্কার পথটি এখন জঞ্জাল। “এই মরসুমে, প্রাইম রেডিয়েন্ট যে তথ্য দেয় – এবং যখন (তিনটি খলনায়ক) খচ্চরটি আসে, পুরো গ্যালাক্সিতে এটির প্রভাব রয়েছে – স্পষ্টভাবে এই নতুন পথগুলি, সম্ভাব্য পথগুলি সরবরাহ করে She তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি সর্বদা সঠিক উত্তরগুলি জানেন, যেমন আমাদের কাজ করতে হবে, এইভাবেই আমাকে গ্যালাক্সির গাইড করতে চলেছি,” এইভাবেই আমি গ্যালাক্সকে গাইড করতে চলেছি। “

বার্ন অবিরত। “হঠাৎ, যখন এটি কিছুটা বদলে যায়, (প্রচুর) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শেষটি যদি আসে তবে কী হবে? এই সমস্ত ক্ষেত্রে কী দায়বদ্ধতা? এটি যদি মানব প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায় তবে এটি কোথায় (তার) ছেড়ে যায়? এটি কি তার পক্ষে ভাল জিনিস? তিনি কি কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে পারেন? তিনি কি এই সমস্ত জিনিসকে একটি পার্থক্য তৈরি করতে পারেন? সুতরাং এটি একটি অস্তিত্বের সংকট। “

তিন মৌসুমের প্রথম দিকে, ডেমার্জেল লুমিনিস্ট বিশ্বাসের একজন নেতার কাছে পৌঁছেছেন—ভিত্তি ভক্তরা এটি একটি মূল মরসুমের এক গল্পের কথা স্মরণ করবে – তার সঙ্কটের জন্য একটি সাউন্ডিং বোর্ড হিসাবে কাজ করার জন্য।

“আমি মনে করি, তার অনেক সিদ্ধান্তের মতো, এটি ভাল জিনিস বা সহায়ক জিনিস কিনা তা বলা শক্ত,” বার্ন বলেছিলেন। “প্রাসাদে কেউ তার গোপনীয়তা জানে না She তিনি খুব পিছনে রয়েছেন She তিনি খুব নিয়ন্ত্রিত So তাই সেই মুহুর্তগুলির জন্য যেখানে তিনি আক্ষরিক অর্থে তার নিজের বিষয়গুলি প্রতিফলিত করতে পারেন – যে সিদ্ধান্তগুলি তিনি তৈরি করেছেন, অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন – এটি শক্তিশালী, তবে আমি নিশ্চিত যে এটি সহায়ক কিনা, তবে সম্ভবত আর্দ্রতার জন্য নয়।”

ডেমার্জেল প্রাইম রেডিয়েন্ট সঞ্চয় করে, যা তার বুকের ভিতরে একটি ছোট গহনা বাক্সের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যদি মানুষ হন তবে প্রায় যেখানে তার হৃদয় চলে যেত। পছন্দটি অবশ্যই সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে, তবে বার্ন যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি আরও গভীর অর্থও রয়েছে।

“এটি আকর্ষণীয়: আমাদের মধ্যে মানবতা কোথায় থাকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করব? আমরা প্রায়শই মনে করি যে এটি হৃদয় যা অনুভূত হয় or

ভিত্তি 11 জুলাই থেকে সাপ্তাহিক পর্বগুলি সহ অ্যাপল টিভিতে ফিরে আসে।