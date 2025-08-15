ফাউন্ডেশন সিজন 3 অবশেষে শোটির সবচেয়ে অস্পষ্ট রহস্য ব্যাখ্যা করে

সাম্রাজ্য উত্থিত এবং পড়ে … তবে স্পয়লাররা চিরন্তন। এই নিবন্ধটি আলোচনা করে প্রধান প্লটের বিশদ “ফাউন্ডেশন” মরসুম 3, পর্ব 6, “সময়ের আকার” থেকে।
“ফাউন্ডেশন” অগত্যা একটি রহস্য বক্স শো হিসাবে বিবেচিত হবে না, অনেক জেজে আব্রাম-অনুপ্রাণিত প্রযোজনার শিরাতে যা “লস্ট” এর যাদুটি পুনরায় তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এর তিনটি মরশুম জুড়ে, অ্যাপল টিভি+ সিরিজটি তার সমস্ত কার্ডকে সরল দৃষ্টিতে (বেশিরভাগ) সন্তুষ্ট করেছে, আক্ষরিক অর্থে ইউনিভার্সি ইতিহাসের শতাব্দীর অনির্দিষ্টভাবে একটি সোজা পদ্ধতিতে আমরা গ্যালাক্সি-স্প্যানিং সাম্রাজ্যকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে দেখেছি যখন ভিত্তি বৃহত্তর উচ্চতায় উঠে যায়। তবুও এখন এবং পরে, শোরুনার ডেভিড এস গোয়ার এবং তাঁর লেখার দল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা কর নাটকীয়তার জন্য একটি প্রতিভা রাখুন যখন মুহুর্তটি এটির জন্য ডাকে। 3 মরসুমের সর্বশেষ পর্বে, দুটি বিরোধী বাহিনীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মুহূর্তটি প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত একটি রহস্য সমাধান করতে পারে।
এটি কি আপনাকে অবাক করে দেবে যে এটি সমস্ত গাল ডর্নিকের চারপাশে ঘোরে? লু ল্লোবেল দ্বারা চিত্রিত, আমাদের নিরবচ্ছিন্ন নায়ক নেক্সাস পয়েন্টকে “ফাউন্ডেশন”: সাই-ফাই এবং ফ্যান্টাসিতে খেলতে দুটি প্রধান জেনার উপাদানকে ব্রিজ করে উপস্থাপন করে। একটি উজ্জ্বল গাণিতিক উত্সাহী এবং একটি অনন্য প্রতিভাশালী মেন্টালিক (শোয়ের নার্দি টার্ম যারা মন পড়তে পারে, টেলিপ্যাথি ব্যবহার করতে পারে এবং অন্যান্য অভিনব মনো-ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে), গাল হরি সেলডনের (জ্যারেড হারিস) তাদের জেনেটিজির ক্লোনেসের অনিবার্য পতনের জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনাটি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে একটি বিশেষভাবে সহায়ক গুণ – তার প্রাক -জ্ঞান উপহার – সর্বদা একটি প্রদত্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্যই তার উচ্চ মর্যাদা এবং আখ্যানের গুরুত্বের কেউ ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে এবং খচ্চর (পিলু আসবাক) এর গ্রহ-ধ্বংসাত্মক হুমকিকে দেড়শ বছর দূরে থেকে আসতে সক্ষম হতে পারে … তাই না?
ঠিক আছে, মরসুম 3 অবশেষে এটি সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল এবং “ফাউন্ডেশনের” মধ্যে থাকা সবচেয়ে অস্পষ্ট রহস্যগুলির মধ্যে একটির সম্ভাব্য সমাধান করুন।
ফাউন্ডেশন সিজন 1 প্রিমিয়ারের একটি মূল মুহূর্তটি ব্যাখ্যা করে যে গাল ডরিক কেন ভবিষ্যত দেখতে পারে
এমনকি সর্ব-দেখা হরি সেলডনও সম্ভবত এটির প্রত্যাশা করতে পারতেন না। তার মেয়ে সালভর হার্ডিন (লেয়া হার্ভে) এর আগেও গাল ডর্নিককে একজন “আউটলেটর” হিসাবে বিবেচনা করা হয় – হরি এর উন্নত গণিতটি কেবল তার জন্য অ্যাকাউন্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি এমন বিরল দক্ষতার একটি ব্যক্তিকে। এর বেশিরভাগ অংশ তার দূরদর্শিতার ক্ষমতার কারণে যা তিনি “ফাউন্ডেশন” এর দ্বিতীয় মরসুম পর্যন্ত তিনি জানতেন না যে তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি বর্তমানে তার ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি ব্যবহার করছেন। এভাবেই তিনি জানতেন যে তাঁর প্রেমিক রায়চ (আলফ্রেড হনোক) তাকে হরি আত্মহত্যায় সহায়তা করতে চলেছেন যাতে তাকে প্রথম মৌসুমের প্রথম দিকে শহীদ হিসাবে পরিণত করতে সহায়তা করতে চলেছে। (স্পষ্টতই তিনি আরও ভাল হয়েছিলেন।) এটি ব্যাখ্যা করে যে তিনি কেন ট্র্যান্টরের উপর স্কাই ব্রিজের ধ্বংস অনুভব করেছিলেন, লেডি ডেমার্জেল (লৌরা বার্ন) দ্বারা গোপনীয়ভাবে আদেশ করেছিলেন, এর আগে সেকেন্ডের আগে। এবং সর্বোপরি, এটি প্রথম মৌসুমে যখন ঝলকানি-মিস-মিস-ইট মুহুর্তটি সমাধান করে যখন তিনি হাইপারস্পেসের মধ্য দিয়ে দ্রুত-হালকা লাফের সময় জেগেছিলেন-কোনও সাধারণ মানুষকে কিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত নয়।
https://www.youtube.com/watch?v=fupuwfwg5g
এটি শেষ অংশটি মূল, যেমনটি দেখা যাচ্ছে। “দ্য শেপ অফ টাইম” শিরোনাম 6 পর্বটি গত সপ্তাহের ক্লিফহ্যাঙ্গার সমাপ্তির সাথে সাথেই তুলে নেয়। রোবট ডেমার্জেল গালের জাহাজে উঠেছে এবং দুটি শত্রু, যথাক্রমে সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি এবং ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, সমস্তই গণনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জিনিসগুলি দ্রুত হিংস্র, স্বাভাবিকভাবেই পরিণত হয়, তবে গাল মরিয়া হয়ে একটি জলপাই শাখা সরবরাহ করে যখন তিনি দ্বিতীয় ফাউন্ডেশনের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে দু’জন হরির পরিকল্পনায় তাদের ভাবার চেয়ে বেশি সংযুক্ত রয়েছে। একটি উদ্ঘাটন অন্যের দিকে পরিচালিত করে, এবং গাল স্বীকার করার আগে এটি কেবল সময়ের বিষয় যে তার ভবিষ্যত দেখার দক্ষতা দ্বিতীয় ভিত্তি কয়েকশো বছর ধরে গ্যালাক্সির অবস্থাকে প্রভাবিত করতে সহায়তা করেছে। এটি কীভাবে সম্ভব তা জিজ্ঞাসা করা হলে, গাল সেই উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে ফিরে এসে ব্যাখ্যা করে এবং ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে অভিজ্ঞতাটি তার সময়ের ধারণাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করেছিল:
“আমি আমার জীবদ্দশাকে একটি লাইন হিসাবে দেখেছি এবং তারপরে বিমান হিসাবে দেখেছি এবং তারপরে আমি সেই বিমানটি আমার চারপাশে কম্বলের মতো জড়িয়ে রেখেছিলাম এবং এটি এমন একটি আকার যা আমি হেরফের করতে পারি। এবং আমি স্বীকৃতি দিয়েছিলাম যে আমি আমার জীবনের কিছু অংশ নিজের দিকে টানছি।”
আমাদের মধ্যে কারও কারও মাঝে মাঝে শরীরের বাইরে অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তবে গালের আক্ষরিক অর্থে ভবিষ্যতটি আবারও লিখেছিলেন।
ফাউন্ডেশন সিজন 3 ডেমার্জেল এবং হরি সেলডন সম্পর্কে আরও একটি বড় মোড়কে ছিনিয়ে নিয়েছে
একই সাথে আরও অগণিত অনুপ্রেরণা জাগানোর সময় একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এটিকে “ফাউন্ডেশন” এ ছেড়ে দিন। ডেমার্জেল এবং গালের মধ্যে বর্ধিত ক্রমটি পর্ব 6 এর মূল ব্যাকবোন সরবরাহ করে, দুটিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা খুব নিঃসন্দেহে ইতিহাসের গতিপথকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন মন – যা ইতিহাস যা -ই থাকতে পারে, অর্থাৎ হরি সেলডনের অনুমানগুলিও মানব প্রজাতির বিলুপ্তির পূর্বাভাস দেওয়ার আগে মাত্র চার মাস যেতে পারে। তবে গালের প্রস্তাবগুলি যখন চিন্তার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়ে ডেমার্জেলকে ছেড়ে দেয়, এখনও ঘুমোবেন না অন্য মেজর টুইস্ট যা আমরা এই গল্পটি সম্পর্কে জানতাম এমন সমস্ত কিছু আপ করে।
মরসুম 1 দ্রুত আমাদের সেই সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব ধারণ করে প্রমাণিত হচ্ছে এবং এই সর্বশেষ পর্বটি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। পুরো শো জুড়ে, আমরা ব্রাদার ডন (ক্যাসিয়ান বিল্টন), ব্রাদার ডে (লি পেস) এবং ভাই দুসক (টেরেন্স মান) প্রতিনিধিত্ব করে তিনটি ক্লিওন ক্লোনসের সাথে হরি সেলডনের প্রথম মুখোমুখি বৈঠকের ফ্ল্যাশব্যাকগুলি দেখেছি। তাঁর তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রদ্রোহী তত্ত্বের জন্য বিচারের (তাঁর অ্যাকোলিট গালের সাথে) যে সর্বশক্তিমান সাম্রাজ্য একদিন পুরো মহাবিশ্বের জন্য ধ্বংসস্তূপে পড়ে এবং ব্যাপক দুর্ভোগের বানান করে, হরি বধির কানে কেবল গণিতের পতনের কথা শোনার জন্য হরি এর অনুভূতিযুক্ত আবেদন … বা আমরা কমপক্ষে ভেবেছিলাম, কমপক্ষে। এখানে, আমরা জানতে পারি যে হরি’র সমস্ত বক্তৃতা আসলে ডেমার্জেলের জন্য বোঝানো হয়েছিল, অনুগত রোবট জেনেটিক রাজবংশের এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে প্রোগ্রাম করেছিল। অবিশ্বাস্যভাবে, তিনি আসলে হরির প্রমাণকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এমনকি গণিতটিতে অবদান রাখতে সহায়তা করেছিলেন যা প্রাইম রেডিয়েন্ট ডিভাইসের দীর্ঘ পরিসরের পূর্বাভাস বিকাশ করেছিল।
বন্ধু এবং শত্রুদের পুরো ধারণাটি আমাদের ভাবার চেয়ে জটিল। মৌসুমের অর্ধেকেরও বেশি, “ফাউন্ডেশন” ইতিমধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি কীভাবে শেষ পর্যন্ত নেমে গেছে সে সম্পর্কে আমাদের বেশ কয়েকটি অনুমানকে ইতিমধ্যে বাড়িয়ে তুলেছে। এমনকি আমাদের চরিত্রগুলিতে টিকিং ঘড়িটি প্রবাহিত হওয়ার পরেও ভবিষ্যতের প্রকাশের সাথে জিনিসগুলিকে একটি খাঁজ দেওয়ার জন্য এখনও সমস্ত ধরণের সময় বাকি রয়েছে। অ্যাপল টিভিতে “ফাউন্ডেশন” স্ট্রিমের নতুন পর্বগুলি প্রতি শুক্রবার।