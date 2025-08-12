ফাউস্টোর পুত্র, জোও সিলভা হাসপাতালে ভর্তির সময় মঞ্চে তাঁর পিতাকে শ্রদ্ধা করে

টেলিভিশন দিবসে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল, যখন উপস্থাপক হাসপাতালে দুটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন।
জোও সিলভা21, সোমবার (11) একটি বিশেষ উপায়ে টেলিভিশন দিবস উদযাপন করতে সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছেন। উপস্থাপক তার বাবার পাশের মঞ্চে রেকর্ড সহ তাঁর ট্র্যাজেক্টোরির চিত্রগুলি ভাগ করেছেন, ফাউস্টো সিলভা75, যা এখনও সাও পাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।
ক্যাপশনে, জোও তিনি তারিখ এবং তাঁর যাত্রার গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন।
“আজ, টেলিভিশন দিবসে, আমি কেবল এই আবেগকেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছি তা উদযাপন করি না, তবে আমার গল্পের একটি নতুন অধ্যায়ও উদযাপন করি। এই যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যা সবে শুরু হচ্ছে!” যে শেষ “নামানিস” এ স্টাইল পরিবেশনএবং কিংবদন্তি।
হাসপাতালে ভর্তি এবং ফাউস্টোর স্বাস্থ্য অবস্থা
21 মে থেকে ফাউস্টোকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেযখন এটি তীব্র ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ এবং সেপসিসের সাথে প্রবেশ করে। গত সপ্তাহে, তিনি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট (6) এবং পরের দিন, একটি কিডনি রিলে যা প্রায় এক বছর ধরে নির্ধারিত ছিল। উপদেষ্টা অনুসারে, শনিবার (৯) তাকে নিষ্কাশন করা হয়েছিল এবং ইতিবাচক প্রত্যাশা সহ ভালভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।
দলটি (কোমা এবং অঙ্গ ব্যর্থতা সহ) এর তীব্র ক্রমবর্ধমান সম্পর্কে গুজবগুলি দলটি অস্বীকার করেছিল, যা জোর দিয়েছিল যে উপস্থাপক ক্লিনিকাল মনোযোগের মধ্যে রয়েছেন এবং স্রাবের পূর্বাভাস ছাড়াই রয়েছেন।
অভিষেক থেকে এসবিটিতে নতুন চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত
জন শ্রদ্ধাঞ্জলি ক্যারিয়ারের পরিবর্তনের এক মুহুর্তে আসে। তিনি ২০১৪ সালে “ডোমিংগো ডো ফাউস্টো” -তে শিশু হিসাবে টিভিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং বছর কয়েক পরে তিনি ফাউস্টোর সহ -উপস্থাপনা তাঁর বাবার পাশের ব্যান্ডে ধরে নিয়েছিলেন। 2023 সাল থেকে এটি আদেশ দেয় …
