ফাতিমা ইক্রাম আবুবকর দ্বারা শব্দ 1 এবং ইম্যানসনের মধ্যে

নাইজেরিয়ার বিমানবন্দরগুলি আদেশের প্রবেশদ্বার হিসাবে বোঝানো হয়েছে – পাসপোর্ট স্ট্যাম্পড, বোর্ডিং পাস স্ক্যান করা, সুরক্ষা বিধি মেনে চলা। তবুও এই আগস্টে, তারা জনসাধারণের নাটকের অঙ্গনে পরিণত হয়েছিল, কীভাবে খ্যাতি, লিঙ্গ এবং উপলব্ধি ন্যায়বিচারের আঁশকে ঝুঁকছে তা প্রকাশ করে। দুটি ঘটনা – একটি ফুজি কিংবদন্তি জড়িত, ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল (কোয়াম 1), অন্যটি নিয়মিত যাত্রী, কমফোর্ট ইম্যানসন – বিশদভাবে আলাদা ছিল তবে পাঠের অনুরূপ।

৫ ই আগস্ট, আবুজার নামমদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, কোয়াম 1 সোনার ফ্লাস্ক বহনকারী লাগোসের কাছে একটি ভ্যালিজেট ফ্লাইটে উঠার চেষ্টা করেছিল। ক্রু সন্দেহ করেছিল যে এটি অ্যালকোহল ধারণ করেছে; তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি একটি চিকিত্সার জন্য জল। টেম্পারস ভেসে উঠেছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে কোনও ক্রু সদস্যের বিষয়বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, তারপরে টারম্যাকের দিকে যাত্রা করেছিলেন, বিমানের ট্যাক্সিটি আটকে রেখেছিলেন – বিমান চলাচল সুরক্ষা বিধিগুলির একটি দ্ব্যর্থহীন লঙ্ঘন।

ফ্যান এই আইনটির নিন্দা করেছেন। এনসিএএ তার উপর ছয় মাসের নো-ফ্লাই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অনিরাপদ শর্ত থাকা সত্ত্বেও দু’জন পাইলটকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। কয়েক দিন পরে, কোয়াম 1 রাষ্ট্রপতি, ফ্যান, বিমান মন্ত্রক, ভ্যালিজেট এবং নাইজেরিয়ানদের – গভীর অনুশোচনা এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে – একটি জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জারি করে।

সবেমাত্র এক সপ্তাহ পরে, লাগোসের মুরতালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আরেকটি নাটক শুরু হয়েছিল। আইবোম এয়ার ফ্লাইটে ইউওয়াই থেকে এসে কমফোর্ট ইম্যানসন তার ফোনটি স্যুইচ করার জন্য বারবার নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাল ফুটেজে তার শার্টটি ছিঁড়ে গেছে, উইগ টেনে নামল, এবং অনুসরণকারীর উপর এক উগ্র আক্রমণ – তার উপর পদক্ষেপ নেওয়া, তার চশমাটি ভেঙে দেওয়া এবং তার উপর একাধিক থাপ্পর বিতরণ করা। তিনি অভিযোগ করেছেন যে প্রতিরোধ ও অপসারণের আগে একটি অস্ত্র হিসাবে আগুন নেভানোর যন্ত্রটি ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, সোশ্যাল মিডিয়া তার “কোয়াম 2” ডাব করে পূর্ববর্তী পর্বের একটি উপহাস প্রতিধ্বনি। তবে প্রতিক্রিয়াগুলি একটি সুস্পষ্ট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করেছে। ইম্যানসনকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, চার্জ করা এবং রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল – তার অপমান বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হয়েছিল। এদিকে, কোয়াম 1, বর্ণনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, ক্ষমা চাইতে এবং এটি প্রকাশ করার আগে তার শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বিমান মন্ত্রী এম্যানসনের অবমাননাকর ফুটেজের জনগণের ভাগ করে নেওয়ার নিন্দা জানিয়ে এটিকে “নারীত্বের অবসন্নতা” বলে অভিহিত করেছেন এবং দায়বদ্ধদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন। তবে ক্ষতি হয়েছিল।

এই কেসগুলি সেলিব্রিটি এম্বেড করা সুবিধাগুলি বহন করে। খ্যাতি সময় কিনে – ক্ষমা চাওয়া, আপনার নিজের কথায় ইভেন্টগুলি ফ্রেম করতে, আঘাতটি নরম করতে। কোয়াম 1 এর শাস্তি পরে এক মাস কেটে দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি বিমানবন্দর সুরক্ষার জন্য তাকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইম্যানসনের নাম প্রকাশ না করা বিপরীতটি নিশ্চিত করেছে: দ্রুত রায়, জনসাধারণের অপমান এবং একটি আজীবন নিষেধাজ্ঞা – কেবল মন্ত্রীর ক্ষমা করার পরেও উঠেছে।

কোয়াম 1 এর সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাঁর কন্ট্রিশন লেন্সিটিকে ন্যায়সঙ্গত করেছে, অন্যদিকে সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে শাস্তি দেওয়ার আগে ইম্যানসনের তার প্রতিরক্ষা মাউন্ট করার মতো কোনও প্ল্যাটফর্ম ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই মূল অপরাধগুলি বিমানের প্রোটোকলের লঙ্ঘন ছিল – তবে প্রক্রিয়াটি কেবল ফলাফল নয়, ন্যায়বিচারে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।

উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাদ দেওয়ার এবং সংঘাতের সমাধানের বিষয়ে বিমান চালনা কর্মীদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর পরবর্তী নির্দেশনাটি স্বাগত জানানো হয়েছিল। তবে ইভেন্টগুলির ক্রম ইতিমধ্যে ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করেছে: দৃশ্যমানতা করুণাকে ত্বরান্বিত করে; অদৃশ্যতা শাস্তি বাড়িয়ে তোলে।

এটি কেবল বিমান চালনার বিষয়ে নয়। এটি কীভাবে নাইজেরিয়ান সমাজ অসদাচরণের প্রক্রিয়া করে। জনসাধারণের পরিসংখ্যানগুলি ধৈর্য, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং চিত্র মেরামত উপভোগ করে। অজানা ব্যক্তিদের প্রথমে জনগণের মতামতের আদালতে, তারপরে আদালতের কক্ষে, প্রায়শই একই পদ্ধতিগত মর্যাদা ছাড়াই বিচার করা হয়। সামাজিক মিডিয়া এই ব্যবধানকে প্রশস্ত করে, সাধারণ লঙ্ঘনগুলিকে ভাইরাল বিনোদন – বা সাবধানতার সাথে পরিচালিত পিআর মুহুর্তগুলিতে, আপনি কে তার উপর নির্ভর করে।

প্রতীকবাদ উপেক্ষা করা শক্ত। ইম্যানসনের ছেঁড়া পোশাক এবং ক্ষতবিক্ষত মর্যাদা দর্শনীয় হয়ে ওঠে; কোয়াম 1 এর সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘন মুক্তির গল্পে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। একজনকে অর্ডার দেওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; অন্যটি মুহুর্তে ভুল আইকন হিসাবে এখন সংস্কার করা হয়েছে এবং সুরক্ষার প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

বিমানের ক্ষেত্রে সত্য পেশাদারিত্ব – এবং জনজীবনে – আরও দাবি করে। এটি লিঙ্গ, খ্যাতি বা অনুগামী গণনা নির্বিশেষে ন্যায্যতা, সহানুভূতি এবং ইক্যুইটির দাবি করে। এটি দাবি করে যে তদন্তগুলি শাস্তির আগে, অন্যভাবে নয়। এটি দাবি করে যে নিরাপত্তা বিধিগুলি ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই প্রয়োগ করা উচিত এবং আপনি কোনও পরিবারের নাম বা নাম আগে কেউ শুনেন নি এমন মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণ করা উচিত।

উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলি প্রতিরোধযোগ্য ছিল। প্রশিক্ষিত “বিমানবন্দর দ্রুত-হস্তক্ষেপ” ইউনিটগুলি যেমন কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, পেশাদারিত্বের সাথে এবং দর্শন ছাড়াই উভয় সংঘাতকেই বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন। নিয়মগুলি অবশ্যই দৃ firm ়ভাবে প্রয়োগ করা উচিত তবে মমত্ববোধের সাথে, বিশেষত অস্থির জায়গাগুলিতে যেখানে স্ট্রেস, ভ্রমণ এবং মানুষের অহংকার সংঘর্ষে।

যতক্ষণ না আমাদের বিমানবন্দরগুলিতে ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াগুলি – এবং এর বাইরেও – পক্ষপাতিত্ব ছিন্ন করা হয়, ততক্ষণে ন্যায্যতার রানওয়ে কাত হয়ে থাকবে। এবং প্রতিবার যখন চাকাগুলি এই জাতীয় রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়েছে, পিছনে ফেলে আসা চিহ্নগুলি কেবল আমাদের প্রস্থান এবং আগমনকে নয়, এমন একটি জাতির এখনও মনে করিয়ে দেবে, তবে এখনও একটি জাতির মানবতার সাথে ন্যায়বিচারের ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখছে।

ফাতিমা ইক্ররর আবুবাকার একিতির এএফই বাবলোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গণ যোগাযোগের শিক্ষার্থী এবং প্রেনিজেরিয়ার সাথে ইন্টার্ন। তিনি মাধ্যমে পৌঁছানো যেতে পারে (ইমেল সুরক্ষিত)




