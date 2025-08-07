অবৈধ জ্বালানী স্থানান্তর মোকাবেলায় দমকল বিভাগের টাস্কফোর্সকে আজ (আগস্ট 7) ইউয়েন লং জেলায় লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, এবং জিয়াকুন রোডের একটি অবৈধ গ্যাস স্টেশন ভাঙেছে, প্রায় প্রায় 42,000 লিটার ডিজেল জব্দ করেছে, যার বাজার মূল্য 1.1 মিলিয়নেরও বেশি ইউয়ান রয়েছে। অপারেশন চলাকালীন, দমকল বিভাগের কর্মীরা দুটি লাইসেন্সযুক্ত তেল সিলিন্ডার যানবাহন এবং বিপুল সংখ্যক তেল-ইনজেকশন সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিলেন এবং একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে বাধা দিয়েছিলেন, সন্দেহ করেছিলেন যে এটি মামলার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা আগুন সুরক্ষা (আগুনের ঝুঁকি দূরীকরণ) বিধি, বিপজ্জনক পণ্য অধ্যাদেশ এবং বিপজ্জনক পণ্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা লঙ্ঘন করার সন্দেহ রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, দমকল বিভাগ সম্পর্কিত বিপজ্জনক পণ্য যানবাহনের লাইসেন্স প্লেটগুলি স্থগিত করেছে। পারস্পরিক
ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জাকুন রোডের অবৈধ গ্যাস স্টেশন, ইউয়েন লংয়ের জন্য ডিজেল পরিদর্শন করার জন্য $ 1.1 মিলিয়ন ভেঙে দিয়েছে
