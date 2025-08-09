You are Here
ফায়ার ফাইটিংয়ের প্রচেষ্টা এনএফএলডি।, এনবি উডস কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে
ফায়ার ফাইটিংয়ের প্রচেষ্টা এনএফএলডি।, এনবি উডস কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে

09 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত4 মিনিট পড়া

আটলান্টিক-ওয়াইল্ডফায়ারস 20250807
বৃহস্পতিবার, Aug আগস্ট, ২০২৫ এ অঞ্চলে চলমান দাবানলের কারণে সিল কোভে হোলিরুড, এনএল -এ অ্যাক্সেস অবরুদ্ধ রয়েছে। ছবি পল ডেলি /কানাডিয়ান প্রেস

এসটি। জনস-নিউফাউন্ডল্যান্ডে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা দাবানলের লড়াইয়ে থাকা দমকলকর্মীরা শনিবার বাতাস এবং শুকনো অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছিল, যখন নিউ ব্রান্সউইকের শুকনো পরিস্থিতি প্রাদেশিক মালিকানাধীন জমিতে বনের উপর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্ররোচিত করেছিল।

নিউফাউন্ডল্যান্ডে চলমান তিনটি আগুন শত শত লোককে তাদের সম্প্রদায়গুলি সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। দুটি কনসেপশন বে উত্তর অঞ্চলে আভালন উপদ্বীপে এবং হলিরুডের নিকটবর্তী দক্ষিণে রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিশপের জলপ্রপাতের দক্ষিণে সেন্ট্রাল নিউফাউন্ডল্যান্ডে তৃতীয় আগুনের খবর পাওয়া গেছে।

সেদিনের দ্বিতীয় দাবানলের সংবাদ সম্মেলনে প্রিমিয়ার জন হোগান বলেছিলেন যে শনিবার আগুনের পরিস্থিতি এতটাই তীব্র ছিল যে কনসেপশন বে উত্তর অঞ্চলে কিংস্টনের আগুনের কিছু গ্রাউন্ডক্রু তাদের সুরক্ষার জন্য উদ্বেগের কারণে টানতে হয়েছিল।

প্রদেশটি এখন ব্রিস্টলের আশা এবং হোয়াইটওয়ের উত্তরে বে ডি ভার্দে উপদ্বীপ অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

হোগান বলেছিলেন, “আমরা আজ বিকেলে আবার এখানে আছি কারণ এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর এবং বিকশিত পরিস্থিতি।”

বিচারপতি এবং জননিরাপত্তা মন্ত্রী জন হ্যাগি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে আঞ্চলিক জরুরী অবস্থা স্থানীয় দমকলকর্মী এজেন্সিগুলির মধ্যে সহযোগিতার জন্য কাঠামোকে আনুষ্ঠানিক করে তোলে এবং একটি সুস্পষ্ট কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে।

“এই পরিস্থিতিতে, এমনকি একটি যোগাযোগ পরিকল্পনার বিকাশ – যারা এই প্রতিক্রিয়ার অংশ _ কোন পরিস্থিতিতে কী ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে, তারগুলি নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে যে তারগুলি অতিক্রম না করা এবং বার্তাগুলি পরিষ্কারভাবে পাস হবে না,” হ্যাগি আরও সংস্থান আনলক করার সম্ভাবনা রেখেছিলেন।

হোগান, এদিকে, আদেশটি জরুরি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বলেছে, প্রাদেশিক জরুরী অপারেশনস সেন্টারে কর্মীরা এখন শারীরিকভাবে সেখানে থাকার বিরোধিতা হিসাবে কেন্দ্রে থাকবে।

শনিবার সাংবাদিকদের সাথে পূর্বের ব্রিফিংয়ের সময় হোগান বলেছিলেন যে প্রায় ৩,০০০ মানুষ প্রাদেশিক সরিয়ে নেওয়ার আদেশের আওতায় রয়েছেন, প্রায় ১,৫০০ পরিবারের সমান।

দিনের পরে আগুনের ক্রিয়াকলাপ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে বার্ন পয়েন্ট-গল দ্বীপ-উত্তর-উপসাগর অঞ্চলের জন্য একটি তাত্ক্ষণিক সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং বাসিন্দাদের 70 রুটে উত্তর দিকে কার্বনিয়ারের একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

প্রাদেশিক কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছিলেন যে লোকেরা তাদের প্রাথমিক বাসস্থান সরিয়ে নিয়েছে এবং কানাডিয়ান রেড ক্রসের সাথে নিবন্ধিত হয়েছে তারা এই সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে $ 500 অর্থ প্রদানের জন্য যোগ্য হবে। প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিশদটি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, প্রিমিয়ার বলেছিলেন যে ক্লান্তিকর স্থানীয় দমকলকর্মীরা কুইবেক থেকে চারটি জলের বোমারু বিমানের প্রত্যাশিত আগমনের সাথে সপ্তাহান্তে আরও বেশি সহায়তা পাবে – দু’জন পরে শনিবার এবং আরও দু’জন রবিবার। পাশাপাশি হোগান বলেছিলেন যে কুইবেকের একটি পাখি কুকুরের বিমান অন্টারিওর 20 জন দমকলকর্মীদের সাথে এই প্রচেষ্টায় যোগ দেবে।

রবিবার অন্টারিও থেকে আরও দুটি ওয়াটার বোমারু বিমান এবং একটি পাখি কুকুর বিমান আসবে, দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনে হোগান জানিয়েছেন।

হোগান বলেছিলেন, “কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী এখানে রয়েছে … এবং সম্মিলিতভাবে সমর্থনটি আমাদের আগুনের দমন প্রচেষ্টা দ্বিগুণেরও বেশি করেছে এবং এটি কঠোর পরিশ্রমী ক্রু এবং স্বেচ্ছাসেবীদের যারা গত সপ্তাহে তীব্রভাবে কাজ করে চলেছে তাদের জন্য একটি শ্বাস প্রশ্বাস সরবরাহ করতে সহায়তা করে,” হোগান বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে শর্তগুলি কিংস্টন ওয়াইল্ডফায়ার দেখেছিল, যা তিনটির মধ্যে বৃহত্তম, প্রায় 30 বর্গকিলোমিটারে বেড়ে ওঠে। শুক্রবারের শেষের দিকে, আভালন উপদ্বীপে সেই দাবানলটি ছোট পয়েন্ট-অ্যাডামের কোভ-ব্ল্যাকহেড-ব্রড কোভের ছোট্ট শহরে নয়টি বাড়ি ধ্বংস করেছে বলে জানা গেছে।

একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, শহরটি নিশ্চিত করেছে যে বাড়িগুলি হারিয়ে গেছে এবং এটি বলেছে যে স্থানীয় কর্মকর্তারা সম্পত্তি মালিকদের সাথে যোগাযোগের প্রক্রিয়াধীন ছিলেন।

আরসিএমপি শুক্রবার নিশ্চিত করেছে যে তারা শহরের কাছে আগুন জ্বলানোর কারণ তদন্ত করছে এবং কনসেপশন বে এর পশ্চিম পাশের বাসিন্দাদের কাছ থেকে নজরদারি ফুটেজ চাইছে।

শনিবার, নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর ক্রাইম স্টপার্স ঘোষণা করেছে যে এটি এমন তথ্যের জন্য $ 5,000 ডলার পুরষ্কার দিচ্ছে যা ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন শুরু করার জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে এমন কাউকে সনাক্তকরণ এবং গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করে।

আটলান্টিক কানাডার অন্য কোথাও শুষ্ক এবং গরম আবহাওয়ার কারণে আগুনের ঝুঁকি চরম থেকে যায়। নোভা স্কটিয়া কাঠযুক্ত অঞ্চলে কার্যক্রমের উপর একটি সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, অন্যদিকে নিউ ব্রান্সউইক এবং প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে প্রদেশের বার্ন নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর রয়েছে।

নিউ ব্রান্সউইকে, যেখানে প্রাদেশিক সরকার এর আগেও কিছু বনজ অপারেশনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, প্রিমিয়ার সুসান হল্ট শনিবার মুকুট জমিগুলিতে সমস্ত কার্যক্রমকে covering েকে রাখার জন্য একটি ঝাপটানো নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তিনি জরিমানার কোনও সম্ভাব্য বৃদ্ধির ঘোষণা করেননি।

এই পদক্ষেপটি ক্রাউন জমিতে উডসে হাইকিং, ক্যাম্পিং, ফিশিং এবং যানবাহনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, আর ট্রেইল সিস্টেমগুলি রবিবার সকাল 12:01 অবধি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

ফ্রেডেরিকটনের সাংবাদিকদের হোল্ট বলেছেন, “আমরা একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আছি এবং এটি আরও খারাপ হচ্ছে।” “আমরা এখানে সমস্ত নতুন ব্রুনউইকারদের কাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে এবং কাঠ থেকে বাইরে থাকতে বলার জন্য এখানে এসেছি।”

প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী জন হেরন বলেছেন যে প্রদেশে জ্বলন্ত সাতটি সক্রিয় দাবানলের বিষয়ে বর্তমানে কেবল একটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তিনি বলেন, মিরামিচির উত্তর -পূর্বে বার্তিবোগ অঞ্চলের ওল্ডফিল্ড রোডের আগুন প্রায় ২.৪ বর্গকিলোমিটার আকারে বেড়েছে এবং ৮ টি রুটের একটি অংশ বন্ধ করে দিয়েছে, তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে কুইবেকের দুটি বিমান আগুনে সহায়তা করছে, যখন বিভাগের ক্রুরা লোকেরা নিরাপদ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য খুব কম জনবহুল অঞ্চলে ঘরে ঘরে যাচ্ছিল। আগুনের আশেপাশের অঞ্চলে তিনি বলেছিলেন যে ছয়টি পরিচিত শিবির এবং আরও পাঁচটি কাঠামো রয়েছে।

হেরন বলেছিলেন, “জুলাইয়ের গোড়ার দিকে কোনও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়নি এবং আমাদের প্রদেশের অনেক অঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে 50 থেকে 75 শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে।” “আমরা 17 থেকে 19 আগস্ট পর্যন্ত এই আবহাওয়ার অবস্থার পরিবর্তনের আশা করি না।”

হল্ট বলেছিলেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এমন কিছু লোক আছেন যারা সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ পছন্দ করতে পারেন না, তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রদেশের বন সংরক্ষণের অর্থ।

“আমি জানি এটি সফল হয়, তবে বোঝার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,” প্রিমিয়ার বলেছিলেন।

