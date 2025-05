ফায়ার সার্ভিস 30 জনকে উদ্ধার করে, কানোতে N566M সম্পত্তি

The Kano State Fire Service says it rescued 30 persons and saved property worth N566 million from 176 incidents recorded between March and April.

এটি বুধবার কানোতে এক বিবৃতিতে রয়েছে, পরিষেবাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আলহাজি সামিনু আবদুল্লাহি।

আবদুল্লাহি বলেছিলেন যে ২০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে, অন্যদিকে পর্যালোচনাধীন সময়ের মধ্যে আগুনে N4.5 বিলিয়ন সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছিল।

তিনি আরও বলেছিলেন যে পরিষেবাটি রাজ্যের বাসিন্দাদের 26 টি জরুরি কল এবং ছয়টি মিথ্যা অ্যালার্মের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

তিনি বাসিন্দাদের যত্ন সহকারে আগুন পরিচালনা করার এবং তাদের বাড়িঘর, দোকান বা বাজারের জায়গা ছাড়ার আগে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন