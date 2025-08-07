ফারস প্রদেশের নির্বাচনের কর্মীদের প্রধান – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি অনুসারে, হোসেইন আলী আমিরি প্রদেশের নির্বাচন কর্মীদের চিফ অফ স্টাফকে একটি ডিক্রি, হোজজাতুল্লাহ রেজাই, উপ -রাজনৈতিক, সুরক্ষা এবং ফারস গভর্নরসের সামাজিক ডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।
ফারস গভর্নরের আদেশটি ফারস গভর্নরদের রাজনৈতিক, সুরক্ষা এবং সামাজিক ডেপুটিকে সম্বোধন করা হয়েছে:
গ্রামে ইসলামিক সিটি কাউন্সিলের সপ্তম মেয়াদে সর্বাধিক দুর্দান্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে বিবেচনা করে আমি আপনাকে প্রাদেশিক নির্বাচন কর্মীদের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করি।
সময়মতো পরিকল্পনা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আধুনিক এবং আপ -তারিখের জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার, নির্বাচন কার্যনির্বাহী প্রক্রিয়াগুলির মনোবিশ্লেষণ এবং সুবিধার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও বিশেষায়িত মানবসম্পদের ব্যবহার এবং প্রদেশের মহৎ মানুষের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সরবরাহ করা। তিক্ত সরকারের নীতি অনুসরণে আইন এবং একটি নিরাপদ ও গোপনীয় পরিবেশে প্রদেশ এবং প্রাদেশিক সদর দফতরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন।
আশা করা যায় যে আপনি প্রশাসনিক এবং কার্যনির্বাহী এজেন্সিগুলির সমস্ত সক্ষমতা এবং সক্ষমতার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রচেষ্টা করবেন।
স্পষ্টতই, প্রাদেশিক নির্বাচন প্রচারের সমস্ত সদস্য, গভর্নর, গভর্নর, গভর্নর, সাধারণ পরিচালক, প্রশাসনিক ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলির প্রধানরা আপনার সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং সহায়তা প্রদান করবেন।
সর্বশক্তিমান God শ্বরের কাছ থেকে, আমি জনগণের সেবা করার এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পবিত্র ব্যবস্থার আন্তঃ লক্ষ্যগুলি অগ্রসর করার এবং চৌদ্দ সরকারী এজেন্টদের নৈতিক সনদ পর্যবেক্ষণ করার ক্রমবর্ধমান সাফল্যকে বিবেচনা করি এবং আমি আশা করি ছায়া নবী (তাঁর উপর শান্তি) এবং সুপ্রিম নেতার সর্বোচ্চ নেতা, সফল ও গর্বিত হন।