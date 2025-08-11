ফারোটিমি পিটার ওবীর এক-মেয়াদী রাষ্ট্রপতি পদকে সমর্থন করে, ওবাসানজো, বুহারী আট বছরের সাথে কী করেছিলেন তা বলেছেন
মানবাধিকার আইনজীবী এবং কর্মী, ডেল ফারোটিমি, একক মেয়াদী রাষ্ট্রপতির জন্য রাষ্ট্রপতি আশাবাদী পিটার ওবীর প্রস্তাবের পক্ষে দৃ strong ় সমর্থন প্রকাশ করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে নাইজেরিয়ার অতীত নেতারা অর্থবহ অগ্রগতি ছাড়াই দীর্ঘ মেয়াদকে বিভ্রান্ত করেছেন।
সোমবার চ্যানেল টেলিভিশনের সানরাইজ ডেইলি -তে বক্তব্য রেখে, ফারোটিমি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো এবং মুহাম্মদু বুহারীর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুতে একটি সোয়াইপ নিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “ওবাসানজোর আট বছর ছিল; তিনি এটাকে কী করেছিলেন? বুহারির আট বছর ছিল; তিনি এটাকে কী করেছিলেন? তিনি নাইজেরিয়া নষ্ট করে দিয়েছিলেন। টিনুবু দু’বছর কাটিয়েছেন, এবং তিনি আমাদের ৫০ বছর ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।”
ফারোটিমি বলেছিলেন যে আসল বিষয়টি অফিসে সময়ের দৈর্ঘ্য নয় তবে একজন নেতা সেই সময়ের মধ্যে যা অর্জন করেন।
ন্যায়বিচার এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের জন্য তাঁর স্পষ্টবাদী আহ্বানের জন্য পরিচিত আইনজীবী গত নির্বাচনী চক্রের সময় ওবিআইয়ের একক মেয়াদী রাষ্ট্রপতি ধারণা সম্পর্কে প্রথম শুনানির কথা স্মরণ করেছিলেন।
“তিনি কতক্ষণ বলেছিলেন যে তিনি সেবা করতে চান সে সম্পর্কে নয়; আমি সেই সময়ের সাথে কী করতে চান তাতে আমি আরও আগ্রহী। আমি যদি কখনও নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হই, তবে আমার যা কিছু করা দরকার তা করার জন্য আমার দু’বছরেরও বেশি প্রয়োজন হবে না। দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন অর্জনের জন্য আপনার দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োজন নেই,” তিনি বলেছিলেন।
ওবিআই বারবার কেবল একটি চার বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, এমন একটি প্রতিশ্রুতি যা তিনি জুনে ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিলেন 𝕏 মহাকাশ অধিবেশনের সময়।
সাম্প্রতিককালে, তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থার অনুরূপ একক পাঁচ বছরের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে পুনঃনির্বাচন নিষিদ্ধ।
“যদি আমার সুযোগ থাকে তবে আমাদের রাষ্ট্রপতিদের জন্য দ্বিতীয় সময়কাল বন্ধ করা উচিত। এটি পাঁচ বছর হওয়া উচিত। এটিই দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে, তাই লোকেরা এসে জানে যে তাদের কাজ করার দরকার আছে,” ওবি বলেছিলেন।
পরামর্শটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে অব্যাহত রেখেছে, কেউ কেউ তার আন্তরিকতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং অন্যরা যুক্তি দিয়ে যে এটি রাজনৈতিক বিভ্রান্তি হ্রাস করতে এবং মনোনিবেশিত প্রশাসনের প্রচার করতে সহায়তা করতে পারে।