ফার্স্ট লেডি, রেমি টিনুবু চিফটেনসি শিরোনাম পান

নাইজেরিয়ার প্রথম মহিলা রেমি টিনুবুকে লাগোস স্টেটের ইকোরোডুর আইয়া ওবারের চিফটেনসি উপাধি দেওয়া হয়েছে।
নাইজা নিউজ শনিবার ইকোরোডুতে ইকোরোডুর traditional তিহ্যবাহী শাসক ওবা কবির শটোবির দ্বারা এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে।
ইভেন্টটি শটোবির দশম করোনেশন বার্ষিকী উপলক্ষে ক্রিয়াকলাপের অংশ ছিল। ক্রিয়াকলাপগুলি 2 আগস্ট শুরু হয়েছিল।
মিসেস টিনুবু লোগোসের রাজ্য ডেপুটি গভর্নর ওলুরেমি হামজাতের স্ত্রী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে রেমি টিনুবু বলেছিলেন যে নাইজেরিয়ানদের মঙ্গল বোলা আহমেদ টিনুবু-নেতৃত্বাধীন ফেডারেল সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।
তিনি বললেন, “আমি তাঁর রাজকীয় মহিমা, রাজ পরিবার এবং ইকোরোডুর ভাল মানুষকে এই বিশিষ্ট স্বীকৃতির যোগ্য বলে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি আন্তরিক প্রশংসা প্রসারিত করি।
“এই অঙ্গভঙ্গি কেবল একটি ব্যক্তিগত সম্মান নয়, অব্যাহত সেবার আহ্বান। আইয়া ওবার শিরোনাম এটি কেবল প্রতিপত্তি নয়, একটি দায়িত্বও বহন করে।“
মিসেস টিনুবু বলেছিলেন যে তিনি সম্মানের সাংস্কৃতিক তাত্পর্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ইকোরোডু কিংডম লাগোসের হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা রেখেছেন।
“আমি আপনার মহিমা এবং ইকোরোডু কিংডমের জনগণকে আপনার দশম করোনেশন বার্ষিকীতে অভিনন্দন জানাই এবং গত এক দশকে আপনার মহিমার নেতৃত্বের প্রশংসা করি। আপনার মেয়াদ শান্তি, অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক heritage তিহ্যকে শক্তিশালী করে চিহ্নিত করা হয়েছে”সে বলল।
তার বক্তব্যে, ডেপুটি সিনেটের সভাপতি জিব্রিন বারাউ (এপিসি, কানো উত্তর) বলেছিলেন যে traditional তিহ্যবাহী শাসক কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা অনেক আইকোরোডু আদিবাসীদের জাতীয় খ্যাতিতে নিয়ে এসেছিল।
তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বের জন্য শটোবিকে প্রশংসা করেছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে শটোবির প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইকোরোডু একটি গ্রামীণ সম্প্রদায় থেকে একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।
