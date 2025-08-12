ফিউরিয়াস শিশুদের বিবাহবিচ্ছেদের বিচারে উপস্থাপন করা হয়, আন্দ্রে তৌলানি: বিরোধে আনবেন না

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – রিয়েন ওয়ার্টিয়া ট্রিগিনা ওরফে ইরিনের সাথে কৌতুক অভিনেতা আন্দ্রে তৌলানির বিবাহবিচ্ছেদের শুনানি আবার সোমবার (১১/৮/২০২৫) টাইগারাক্স ধর্মীয় আদালতে, ট্যানগারং, বান্টেনের ট্যাঙ্গারংয়ে আবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
অভিনেতা এবং কৌতুক অভিনেতা আন্দ্রে তৌলানির বিবাহের 18 বছর পরে তার স্ত্রী রিয়েন ওয়ার্টিয়া ট্রিগিনার কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা করেছিলেন।
2024 সালের 4 এপ্রিল থেকে টাইগারাক্সা ধর্মীয় আদালত, টাঙ্গারংয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলাটি নিবন্ধিত হয়েছে।
সর্বশেষ বিচারে আপেক্ষিক দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত সাক্ষীদের একটি পরীক্ষা রয়েছে।
গতকাল আন্দ্রে তৌলানি এবং ইরিন কমপ্যাক্ট এই বিচারে অংশ নিয়েছিলেন।
এছাড়াও, উভয় বড় পুত্রও পা টিগারাকসে এসেছিলেন।
এই প্রথম নয় যে ভবিষ্যদ্বাণী মোটরসাইকেল ক্লাবের চেয়ারম্যানের পুত্র এই বিচারে হাজির হয়েছেন।
কারণ, 2025 সালের 4 আগস্ট পূর্ববর্তী বিচারে, দুই আন্দ্রে’র বাচ্চাকেও ইরিনকে আদালতের কক্ষে নিয়ে এসেছিল।
প্রাক্তন কণ্ঠশিল্পী গোষ্ঠী দুর্গন্ধের কাছ থেকে ক্রোধ উস্কে দেওয়ার জন্য এরিনের পদক্ষেপ।
আন্ড্রে অ্যাটর্নি, ফাহমি বাচমিড বলেছেন, তার ক্লায়েন্ট শিশুটিকে তার পিতামাতার সংঘাতের জন্য আনতে আপত্তি জানিয়েছিল।
“আমি আন্দ্রের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পেয়েছি, ‘দয়া করে আমার মিডিয়া বন্ধুদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, আমি আমার সন্তানের একজন বাবা হিসাবে, আমি আমার সন্তানের কাছে এই সংঘাত নিয়ে এসেছি’,” ফাহমি ইউটিউব কমিকুমির উদ্ধৃত আন্দ্রে অনুকরণ করে বলেছিলেন।
ফাহমি তখন বিচারের সাক্ষী হিসাবে তথ্য সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া শিশুদের বয়স বিভাগের বিষয়ে আইনের বিধিগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
কারণ এর আগে, এরিনের অ্যাটর্নি বলেছিলেন যে 12 বছরেরও বেশি বয়সী শিশুদের বিচারের সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
“এটি সন্তানের আইন অনুসারে আইনটি বিভক্ত, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা। আপনি যদি বুঝতে না পারেন তবে দয়া করে সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করবেন না।”
“শিশুটি এমন একজন ব্যক্তি যিনি শিশু সুরক্ষা আইনের সাপেক্ষে সর্বাধিক 18 বছর বয়সী” “