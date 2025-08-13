ফিগার স্কেটিং তারকা আলেকজান্দ্রা ট্রুসোভা এবং মাকার ইগনাতভ স্বাগত শিশু ছেলে

অলিম্পিক ফিগার স্কেটার আলেকজান্দ্রা ট্রুসোভা প্রথমবারের মতো মা হন
ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্দ্রা ট্রুসোভা এবং তার স্বামী, সহকর্মী স্কেটার মাকার ইগনাতভপ্রথমবারের মতো বাবা -মা হয়েছেন। August আগস্ট, আলেকজান্দ্রা একটি ছেলের জন্ম দেন। প্রাথমিকভাবে, এই দম্পতি অনুসারীদের শিশুর নাম অনুমান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু একবার তারা তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিখাইল।
ছবি: okras দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ,
আলেকজান্দ্রা ট্রুসোভা
যদিও আলেকজান্দ্রা মাত্র 21 বছর বয়সী, তিনি প্রায়শই সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক জীবন এবং মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
“আমি সবসময় বলেছিলাম যে এটির জন্য কেবল ডেটিংয়ের কোনও মানে নেই। আমি এমনকি বলেছিলাম যে আমি দ্রুত একটি শিশু চাই,”
স্কেটার স্বীকার করেছেন।
তিনি আরও ভাগ করে নিয়েছিলেন, আদর্শভাবে, তিনি একটি আজীবন সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করতেন, তবে তা ঘটেনি। তার প্রথম রোম্যান্স, সাথে মার্ক কনড্রাতিউকতার উদ্যোগে শেষ হয়েছে।
“এটি তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি কেবল আমাকে বলেছিলেন যে এটি শেষ হয়ে গেছে, তিনি আর প্রস্তুত ছিলেন না। এটাই ছিল তাঁর পছন্দ,”
ট্রুসোভা ব্যাখ্যা করলেন।
মাকার সাথে তার সম্পর্ক অবশ্য ঠিক যেমনটি আশা করেছিল ঠিক তেমনই উদ্ভাসিত হয়েছিল – খুব ভাল এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে। তারা 2024 এর গোড়ার দিকে ডেটিং শুরু করেছিল; জুনের মধ্যে, মাকর একটি রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গিতে প্রস্তাব করেছিলেন, আগস্টে আলেকজান্দ্রা মিসেস ইগনাতোভা হয়েছিলেন এবং 2025 সালের বসন্তের মধ্যে এই তরুণ দম্পতি ঘোষণা করেছিলেন যে তারা একটি সন্তানের প্রত্যাশা করছেন।
ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন “রাশিয়ান রকেট“জন্ম দেওয়ার পরে প্রতিযোগিতামূলক স্কেটিংয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা কম-এবং তাই তার দীর্ঘ-চাওয়া অলিম্পিক স্বর্ণ অর্জন করতে পারে না-অ্যালেক্সান্দ্রা আর এই সম্ভাবনা দ্বারা ঝামেলা বলে মনে হয় না।