ফিজিওথেরাপিস্ট চালানগুলি গোয়েনিয়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি সহ r 1 মাইল

হ্যালো। ব্যাজটি পিছনে ফেলে রেখেছিল, ফ্র্যাঞ্চাইজড হয়ে গেছে এবং গ্রাহকদের আকর্ষণ করেছে যারা সর্বদা তাঁর কাজকে বিশ্বাস করে
সংক্ষিপ্তসার
প্রাক্তন ফিজ থেরাপিস্ট হ্যালো রডরিগস গোয়ানিয়ায় একটি মাইসেলার ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলার মাধ্যমে তার সফল অভিজ্ঞতাটি ঘুরিয়ে দিয়েছেন, গুণমান যত্ন এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে 2025 সালে প্রায় 1 মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।
হ্যালোয়া রডরিগস ডি অলিভিরা লেজার চুল অপসারণ ক্লিনিকে আট বছর ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে কাজ করে কাটিয়েছেন। এর দুর্দান্ত ফলাফল, বিশ্বস্ত গ্রাহক এবং দলের প্রশংসা ছিল। একটি নতুন পেশাদার ট্র্যাজেক্টোরির সন্ধানে, তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করতে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: গোয়েনিয়ার সেন্ট বুয়েনো পাড়ায় অবস্থিত একটি মোরেলেজার ফ্র্যাঞ্চাইজি। আজ, 31 -এ, হ্যালোওয়ানি বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যে কেবল 2025 সালে প্রায় 1 মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।
২০২১ সালে এই পালাটি শুরু হয়েছিল, যখন তিনি গোয়াসের রাজধানীতে একটি নেটওয়ার্ক ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলার জন্য দুই বন্ধু রেনাটো পানজারিনী এবং প্রিসিলা মারিয়া ডি কাস্ত্রোর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। “আমি শারীরিক থেরাপিস্ট হিসাবে শুরু করেছি এবং তিন মাস পরে আমি একজন পরিচালক হয়েছি। আমি যেখানে আগে কাজ করেছি সেখানে আমার সর্বদা সেরা নম্বর ছিল। পরিষেবাটি আমার অগ্রাধিকার ছিল এবং গ্রাহকরা এটি উপলব্ধি করেছিলেন,” তিনি বলেছেন।
চর্মরোগগত এবং প্রচুর ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ, হ্যালোওয়ানি জানতেন যে কীভাবে তিনি একটি দক্ষ এবং স্বাগত অপারেশন সেট আপ করতে শিখেছেন তা কীভাবে ব্যবহার করবেন। অল্প সময়ের মধ্যে, ক্লিনিকটি আশেপাশে একটি রেফারেন্সে পরিণত হয়েছিল এবং যারা ইতিমধ্যে এটি পুরানো কাজ থেকে জানত তাদের প্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।
“আমি যখন আগের সংস্থাটি ছেড়ে চলে এসেছি, অনেক গ্রাহক তাদের পরিকল্পনাগুলি সেখানে শেষ করেছিলেন এবং আমার সাথে নতুন কিনেছিলেন It এটি স্বীকৃতির একটি রূপ যা আমাকে অনেক চিহ্নিত করেছিল,” তিনি আনন্দের সাথে মনে পড়ে।
আজ, ফ্র্যাঞ্চাইজিটি খোলার চার বছর পরে, হ্যালোওয়ানি একটি সাহসী সিদ্ধান্তের ফলগুলি কাটায় এবং দেখায় যে, ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ে, পার্থক্যটি বেসিকগুলিতে হতে পারে: মনোযোগ, দক্ষতা এবং স্নেহের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। “মাইসেলার আমাকে পরীক্ষিত এবং একীভূত একটি ব্যবসায়িক মডেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভূমিকা হ’ল এই দক্ষতাকে একটি সফল ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্য উত্সর্গ এবং দৃষ্টি দিয়ে প্রয়োগ করা,” তিনি বলেছিলেন।
2 মিলিয়ন গ্রাহক
নান্দনিকতায় লেজারের ব্যবহার প্রতি বছর বৃদ্ধি পায়। যাইহোক, এই ত্বরান্বিত সম্প্রসারণও একটি সমস্যা নিয়ে এসেছিল: ক্লিনিকগুলির বিস্তার যা কম দক্ষতার সরঞ্জাম ব্যবহার করে, যার ফলে অসন্তুষ্ট চিকিত্সা হয়।
এই দৃশ্যের বিপরীতে, আনা হিকম্যানের মাইসেলার একটি একক ডিভাইসে বিভাগের তিনটি প্রধান প্রযুক্তি – আলেকজান্দ্রাইট, ডায়োড এবং এনডি ওয়াইএজি – এর সাথে আরও বেশি কার্যকারিতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে এমন একটি উদ্ভাবনী এবং একচেটিয়া প্রযুক্তি সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।
“আনা হিকম্যানের মাইসেলার প্রথম পরিষেবা থেকে গ্রাহকের একটি নিরাপদ, দক্ষ এবং রূপান্তরকারী অভিজ্ঞতা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কারণে, নেটওয়ার্কটি 2 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহককে পরিবেশন করেছে,” দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশীদার ওয়ালামির বেলো বলেছেন।
নতুন পরিষেবা
এছাড়াও, আনা হিকম্যানের মাইসেলার দুটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এনডি ওয়াইএজি প্রযুক্তি সহ একটি দ্বিতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে, চুল অপসারণের বাইরে পরিষেবা পোর্টফোলিও প্রসারিত করে। উপলভ্য চিকিত্সার মধ্যে ট্যাটু এবং মাইক্রোপিগমেন্টেশন অপসারণ, অন্তরঙ্গ সাদা করা, ব্রণ চিকিত্সা, মেলাসমা, রোসেসিয়া, দাগ, প্রসারিত চিহ্ন এবং এমনকি বিখ্যাত হলিউডের খোসাও অন্তর্ভুক্ত।
“ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য, এই বৈচিত্রটি নতুন শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার এবং গ্রাহকের আনুগত্য তৈরির, পরিপূরক পরিষেবাগুলির সাথে উপার্জন বাড়ানোর একটি সুযোগ,” বেলো ব্যাখ্যা করেছেন।
এটি কাজ, ব্যবসা, সমাজের বিশ্বে রূপান্তরকে অনুপ্রাণিত করে। এটি কম্পাস, বিষয়বস্তু এবং সংযোগ সংস্থার সৃষ্টি।
Source link